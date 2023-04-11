台中某高中疑師對生霸凌案，學務主任、學創等4名相關人員送行政議處
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中市府表示，前學務主任、主任教官及2名學務創新人員不當管教造成學生身心傷害，將依《教師法》、《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》，按各自身份移送考核會或相關委員會做行政議處。
台中某高中日前發生學生自殺事件，學生、人本教育基金會指該學生遭到7名主任、教官等學校人員「師對生」霸凌，後續學校、台中市政府都被指控延誤處理。對此，教育部長潘文忠在昨（10）日接受媒體聯訪時說明，教育部已經組成專案小組到台中進行了解，而台中市政府也表示，4名相關人員因不當管教將送行政議處，且學校確有延誤調查。
與本事件相關的7名人員，在3月24日就遭台中市政府教育局全數調職。中市府發出新聞稿表示，學校昨日召開校事會議，審議調查小組報告，經過委員充分詢答後決議，前學務主任、主任教官及2名學務創新人員不當管教造成學生身心傷害，將依《教師法》、《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》，按各自身份移送考核會或相關委員會做行政議處，其餘教官兼生輔組長、另名教官、學創人員並無不當管教情事。
中市教育局還原事件處理流程，表示此案學校延誤調查，教育局曾數度要求學校儘速調查釐清真相，並在3月6日發函學校。學校於3月10日組成調查小組啟動調查，3月24日將校長等相關人員調職，代理校長到任後就召開教評會，把學務主任停聘、接受調查，而到昨天學校調查小組報告出爐，相關人員送行政議處。
調查小組報告也建議，此案疑似涉及霸凌的部分，應將調查報告主動提供霸凌因應小組參考。教育局強調，對此案的調查要秉持公平公正、勿枉勿縱的原則，積極督導學校調查及處置作為。
學校處理延誤，教育部四度下公文給中市府
學校、市府教育局到底有沒有處理延誤的問題？立委范雲昨日質詢時質疑，學校是過了1個月才來調查霸凌，且是在人本基金會3月22日召開記者會之後，懷疑是媒體的壓力讓學校開始處理、教育局動起來。
教育部政務次長林明裕回應，教育部從2月20日起就透過多重管道，四度下公文給台中市政府，要求務必勿枉勿縱、調查清楚，並在3月23日派專案調查小組到地方政府。林明裕坦言：「學校處理得比較延誤，這個我覺得是有」，目前台中市政府本身也在做相關調查，將視其調查通盤結果再來做判定。
教育部長潘文忠在會前受訪時說明，教育部的專案小組委員都是以外聘委員為主，希望能夠以客觀公正的態度釐清事實真相，目前都在持續進行中，預計4月中旬左右調查報告會出來。釐清事實後，若有相關人員需要課責，會用最嚴厲的方式來做後續處理。
至於課責可能會多「嚴厲」？教師的部分，根據《教師法》、《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》規定，若違法情節重大者應辦理解聘、停聘、不續聘。教官、學安人員（學創人力）方面，潘文忠回應立委張廖萬堅詢答時說明，兩者都不適用《教師法》，前者適用《陸海空軍懲罰法》規範，由教育部相關人評單位執行；學安人員就是解約，這是依照《勞動基本法》的最重處分，若經查證不適合在校園服務，會納入不適任人員資料庫。
校長的部分，潘文忠說明有分為兩種，如果校長是遭投訴的霸凌對象，就由上層主管機關處置，但釐清事情時，發現校長只是因統籌行政所以應負相關責任，不是直接被投訴的對象，改由教育局做校長行政責任的調查。
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核稿編輯：楊士範
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