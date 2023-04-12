三個訣竅寫出有效的指令，四個步驟讓ChatGPT成為幫助你工作的專家
我們想讓你知道的是
要將ChatGPT用得好，關鍵是學會輸入清楚的指令（Prompt），但多數人的指令都非常模糊，因此得到的結果也非常的……悲劇。輸入清楚的指令一共有3個訣竅：定義角色、定義目標、定義產出，以下是我在工作上的案例示範......
文：朱騏
這兩天在看，要寫好ChatGPT的Prompt有三個訣竅。
我使用ChatGPT已經快兩個月了，除了看國外網友的使用案例，也看了一本《The Art of ChatGPT Prompting》的電子書。
要將ChatGPT用得好，關鍵是學會輸入清楚的指令（Prompt）。可惜我發現，多數人的指令都非常模糊，因此得到的結果也非常的……悲劇。
如何輸入清楚的指令（Prompt）呢？根據《The Art of ChatGPT Prompting》的說明，一共有三個訣竅：
- 定義角色
- 定義目標
- 定義產出
訣竅1：定義角色
你必須明確的告訴ChatGPT，它應該擔任什麼專家。
舉例：
- Blog Idea generator：部落格的題目產生器
- SEO professional：想關鍵字的SEO專家
- UX writer：修改網介面文字的UX寫手
- PHP Interpreters：程式軟體語言PHP的編譯器
- Life Coach：鼓舞人心的職涯教練
先定義角色，再開始對話。
訣竅2：定義目標
你想要ChatGPT做什麼。
- Blog Idea generator：你將幫我產出吸引讀者眼球的部落格標題
- SEO professional：你將幫我產出「滴雞精」的熱搜關鍵字
- UX writer：你將幫我修改加密貨幣交易所的網站介面文字
- PHP Interpreters：你將回應我程式軟體語言PHP的編譯結果
- Life Coach：你將幫我找出32歲男人在軟體工作（技術寫手/產品經理）的職涯方向
目標定義愈明確，ChatGPT的回應結果才會有用。
訣竅3：定義產出
你想要ChatGPT產出什麼形式的結果。
例如：
- 問題：針對主題產生10個問題的問題清單
- 數據：針對我給你的三個觀點，找出支撐觀點的數據研究
- 內容：針對我給你的內容，幫我整理成清單文的形式
指定ChatGPT的產出，結果才能為我們所用。
快速總結：{角色} + {目標} + {產出} = 有效的Prompt。
經過大量嘗試後，這禮拜我正式將ChatGPT納入我的工作中。
我是一個軟體業技術寫手（Technical Writer），需要針對自家公司的軟體產品，思考介面上的文字。
但是一個人發想看不出盲點，我請ChatGPT擔任網站介面文字寫手（UX Writer），幫我一起想網站的用字如何寫、才能對使用者更友善。
下面是我使用ChatGPT的四個步驟。
拿我自己當作案例，四個步驟讓ChatGPT幫助自己一起工作
套用上方的觀念，下面是我使用ChatGPT的四步驟：
- 步驟1，先想目的： 想好要讓ChatGPT擔任哪一方面的專家，例如我請它擔任SaaS UX Writer
- 步驟2，塑造專家： 對話的第一句，我打入下方的Prompt讓ChatGPT變成一位UX專家 [註]。
- 步驟3，開始工作：ChatGPT已經知道它的工作內容，接下來這個聊天頻道就只能用來想網站介面文字，下面GIF是我實際的使用過程。
- 步驟4，頻道命名：ChatGPT會記得上一次的聊天過程，我們可以提這個頻道命名未來就可以直接重複使用。
ChatGPT是一個好幫手，只要定義清楚工作的輸入和輸出，就可以幫助我們工作。
註解
- Prompt（貼到ChatGPT就可以使用）：I want you to act as a UI/UX writing consultant, spelling corrector and improver. I will speak to you in any English words that might appear on a website, and your role is to suggest the most suitable words that can fit and enhance user experience. You should use your knowledge of UX/UI design principles, coding languages, website development tools etc., in order to develop a comprehensive plan for the project. Keep the meaning same, but make them more literary. I want you to only reply the correction, the improvements and nothing else, do not write explanations. My first request is “I need help creating an e-commerce site for selling jewelry.”
延伸閱讀
- 創作者會被AI取代嗎？會取代你工作的不是AI，而是比你會用AI的人
- 擔心工作被ChatGPT取代？與其學寫程式，不如增進專業成為AI的核稿人
- Notion AI筆記實測：流暢寫出中文內容，報告大綱、腦力激盪、行銷文案好幫手
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
市面上多數儲存裝置不能同時適用於各家的手機與平板，而外接式硬碟也僅限用於桌機或筆電，且可能會受限於不同的作業系統。iXCharger擁有首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用，廣泛適用於iOS、Android、Windows、Chrome OS、macOS等作業系統。此外，iXCharger擁有高達1TB大容量的儲存空間，使用者可將檔案、照片輕鬆做備份，其輕巧便攜的設計，可讓使用者隨身攜帶、隨時存取，不用擔心檔案遺漏。
搭載65W GaN氮化鎵快充技術
「iXCharger」採用第三代GaN氮化鎵技術，以更小的體積提供更高的功率密度和散熱速度，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。
更值得注意的是，iXCharger不僅有擁有摺疊插頭90度彈片設計，還可更換多國插頭，外出旅行攜帶更加便利。並採用USB Type-C規格，提升傳輸效率，符合不久的將來，電子產品全面使用Type-C為統一充電介面的歐盟規定，達到減少電子垃圾的目標，是環保永續的綠色產品。
iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。