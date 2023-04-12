2023/04/12,
職場

三個訣竅寫出有效的指令，四個步驟讓ChatGPT成為幫助你工作的專家

三個訣竅寫出有效的指令，四個步驟讓ChatGPT成為幫助你工作的專家
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像（本圖片由AI生成）

我們想讓你知道的是

要將ChatGPT用得好，關鍵是學會輸入清楚的指令（Prompt），但多數人的指令都非常模糊，因此得到的結果也非常的……悲劇。輸入清楚的指令一共有3個訣竅：定義角色、定義目標、定義產出，以下是我在工作上的案例示範......

文：朱騏

這兩天在看，要寫好ChatGPT的Prompt有三個訣竅。

我使用ChatGPT已經快兩個月了，除了看國外網友的使用案例，也看了一本《The Art of ChatGPT Prompting》的電子書。

要將ChatGPT用得好，關鍵是學會輸入清楚的指令（Prompt）。可惜我發現，多數人的指令都非常模糊，因此得到的結果也非常的……悲劇。

如何輸入清楚的指令（Prompt）呢？根據《The Art of ChatGPT Prompting》的說明，一共有三個訣竅：

  1. 定義角色
  2. 定義目標
  3. 定義產出

訣竅1：定義角色

你必須明確的告訴ChatGPT，它應該擔任什麼專家。

舉例：

  • Blog Idea generator：部落格的題目產生器
  • SEO professional：想關鍵字的SEO專家
  • UX writer：修改網介面文字的UX寫手
  • PHP Interpreters：程式軟體語言PHP的編譯器
  • Life Coach：鼓舞人心的職涯教練

先定義角色，再開始對話。

訣竅2：定義目標

你想要ChatGPT做什麼。

  • Blog Idea generator：你將幫我產出吸引讀者眼球的部落格標題
  • SEO professional：你將幫我產出「滴雞精」的熱搜關鍵字
  • UX writer：你將幫我修改加密貨幣交易所的網站介面文字
  • PHP Interpreters：你將回應我程式軟體語言PHP的編譯結果
  • Life Coach：你將幫我找出32歲男人在軟體工作（技術寫手/產品經理）的職涯方向

目標定義愈明確，ChatGPT的回應結果才會有用。

訣竅3：定義產出

你想要ChatGPT產出什麼形式的結果。

例如：

  • 問題：針對主題產生10個問題的問題清單
  • 數據：針對我給你的三個觀點，找出支撐觀點的數據研究
  • 內容：針對我給你的內容，幫我整理成清單文的形式

指定ChatGPT的產出，結果才能為我們所用。

快速總結：{角色} + {目標} + {產出} = 有效的Prompt。

經過大量嘗試後，這禮拜我正式將ChatGPT納入我的工作中。

我是一個軟體業技術寫手（Technical Writer），需要針對自家公司的軟體產品，思考介面上的文字。

但是一個人發想看不出盲點，我請ChatGPT擔任網站介面文字寫手（UX Writer），幫我一起想網站的用字如何寫、才能對使用者更友善。

下面是我使用ChatGPT的四個步驟。

拿我自己當作案例，四個步驟讓ChatGPT幫助自己一起工作

套用上方的觀念，下面是我使用ChatGPT的四步驟：

  • 步驟1，先想目的： 想好要讓ChatGPT擔任哪一方面的專家，例如我請它擔任SaaS UX Writer
  • 步驟2，塑造專家： 對話的第一句，我打入下方的Prompt讓ChatGPT變成一位UX專家 [註]
  • 步驟3，開始工作：ChatGPT已經知道它的工作內容，接下來這個聊天頻道就只能用來想網站介面文字，下面GIF是我實際的使用過程。
  • 步驟4，頻道命名：ChatGPT會記得上一次的聊天過程，我們可以提這個頻道命名未來就可以直接重複使用。
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作者提供

ChatGPT是一個好幫手，只要定義清楚工作的輸入和輸出，就可以幫助我們工作。

註解

  • Prompt（貼到ChatGPT就可以使用）：I want you to act as a UI/UX writing consultant, spelling corrector and improver. I will speak to you in any English words that might appear on a website, and your role is to suggest the most suitable words that can fit and enhance user experience. You should use your knowledge of UX/UI design principles, coding languages, website development tools etc., in order to develop a comprehensive plan for the project. Keep the meaning same, but make them more literary. I want you to only reply the correction, the improvements and nothing else, do not write explanations. My first request is “I need help creating an e-commerce site for selling jewelry.”

本文經朱騏授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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