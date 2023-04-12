三個訣竅寫出有效的指令，四個步驟讓ChatGPT成為幫助你工作的專家

文：朱騏

這兩天在看，要寫好ChatGPT的Prompt有三個訣竅。

我使用ChatGPT已經快兩個月了，除了看國外網友的使用案例，也看了一本《The Art of ChatGPT Prompting》的電子書。

要將ChatGPT用得好，關鍵是學會輸入清楚的指令（Prompt）。可惜我發現，多數人的指令都非常模糊，因此得到的結果也非常的……悲劇。

如何輸入清楚的指令（Prompt）呢？根據《The Art of ChatGPT Prompting》的說明，一共有三個訣竅：

定義角色 定義目標 定義產出

訣竅1：定義角色

你必須明確的告訴ChatGPT，它應該擔任什麼專家。

舉例：

Blog Idea generator：部落格的題目產生器

SEO professional：想關鍵字的SEO專家

UX writer：修改網介面文字的UX寫手

PHP Interpreters：程式軟體語言PHP的編譯器

Life Coach：鼓舞人心的職涯教練

先定義角色，再開始對話。

訣竅2：定義目標

你想要ChatGPT做什麼。

Blog Idea generator：你將幫我產出吸引讀者眼球的部落格標題

SEO professional：你將幫我產出「滴雞精」的熱搜關鍵字

UX writer：你將幫我修改加密貨幣交易所的網站介面文字

PHP Interpreters：你將回應我程式軟體語言PHP的編譯結果

Life Coach：你將幫我找出32歲男人在軟體工作（技術寫手/產品經理）的職涯方向

目標定義愈明確，ChatGPT的回應結果才會有用。

訣竅3：定義產出

你想要ChatGPT產出什麼形式的結果。

例如：

問題：針對主題產生10個問題的問題清單

數據：針對我給你的三個觀點，找出支撐觀點的數據研究

內容：針對我給你的內容，幫我整理成清單文的形式

指定ChatGPT的產出，結果才能為我們所用。

快速總結：{角色} + {目標} + {產出} = 有效的Prompt。

經過大量嘗試後，這禮拜我正式將ChatGPT納入我的工作中。

我是一個軟體業技術寫手（Technical Writer），需要針對自家公司的軟體產品，思考介面上的文字。

但是一個人發想看不出盲點，我請ChatGPT擔任網站介面文字寫手（UX Writer），幫我一起想網站的用字如何寫、才能對使用者更友善。

下面是我使用ChatGPT的四個步驟。

拿我自己當作案例，四個步驟讓ChatGPT幫助自己一起工作

套用上方的觀念，下面是我使用ChatGPT的四步驟：

步驟1，先想目的： 想好要讓ChatGPT擔任哪一方面的專家，例如我請它擔任SaaS UX Writer

想好要讓ChatGPT擔任哪一方面的專家，例如我請它擔任SaaS UX Writer 步驟2，塑造專家： 對話的第一句，我打入下方的Prompt讓ChatGPT變成一位UX專家 [註] 。

對話的第一句，我打入下方的Prompt讓ChatGPT變成一位UX專家 。 步驟3，開始工作： ChatGPT已經知道它的工作內容，接下來這個聊天頻道就只能用來想網站介面文字，下面GIF是我實際的使用過程。

ChatGPT已經知道它的工作內容，接下來這個聊天頻道就只能用來想網站介面文字，下面GIF是我實際的使用過程。 步驟4，頻道命名：ChatGPT會記得上一次的聊天過程，我們可以提這個頻道命名未來就可以直接重複使用。

作者提供

ChatGPT是一個好幫手，只要定義清楚工作的輸入和輸出，就可以幫助我們工作。

註解

Prompt（貼到ChatGPT就可以使用）：I want you to act as a UI/UX writing consultant, spelling corrector and improver. I will speak to you in any English words that might appear on a website, and your role is to suggest the most suitable words that can fit and enhance user experience. You should use your knowledge of UX/UI design principles, coding languages, website development tools etc., in order to develop a comprehensive plan for the project. Keep the meaning same, but make them more literary. I want you to only reply the correction, the improvements and nothing else, do not write explanations. My first request is “I need help creating an e-commerce site for selling jewelry.”

本文經朱騏授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航