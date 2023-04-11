敏弱肌突破保養專家 TriForce翠芙思，曾沛慈分享「零適應期」穩膚造光養肌術，14天有感撫平粗糙顆粒 實現保養自主權！

新型態生活全面來臨，不但得適應季節變化、外在環境、空汙等外界刺激，再加上熬夜、生活壓力、飲食不均衡、過度清潔、口罩摩擦肌膚等影響，都有可能出現泛紅、乾癢、脫屑、粗糙有顆粒…等肌膚敏弱現象找上門！來自鼎力生醫的敏弱肌突破保養專家-「TriForce翠芙思」聽到廣大敏弱肌的煩惱，特別邀請到曾沛慈化身品牌代言人一起見證「零適應期」的穩膚造光養肌術秘密！

TriForce翠芙思發現敏弱肌在挑選保養品時，只能選擇天然純淨保養，還得避開容易引起刺激的美白、抗老成分，但又怕成分不夠給力，無法滿足保養需求！為此，TriForce翠芙思提出『零適應實現保養自由』的品牌概念，運用全球首創的革新科技，不惜成本重金添加抗氧化界的黃金成分”硫辛酸金”，打造出零適應期且最有感的明星保養《超能導蛋保濕系列》！

其中，霸佔熱賣排行榜的 #導蛋瓶「超能導蛋舒緩修復精華」創下月銷千瓶佳績，好用到連代言人曾沛慈都直呼：「沒有 #導蛋瓶會焦慮，平常保養少了它無法放心！」超強口碑更持續在網路上延燒，百位網紅見證：「換季爛臉都靠它拯救」、「只要14天就能見證奇肌，直接省下昂貴醫美費用有夠划算！」

敏弱肌救世主攜手曾沛慈突破保養瓶頸！14天見證穩膚造光奇肌

不斷突破自我設限標籤，在音樂和戲劇都有不凡表現的曾沛慈，與TriForce翠芙思持續突破傳統保養觀念與成分，在美膚科學上不斷研發創新，指為提供消費者最有效的美肌解方理念有著緊密結合！TriForce翠芙思代言人曾沛慈表示本身膚質很敏感，蠻容易受環境因素或壓力影響，且用不對產品或吃壞東西也會馬上反應在肌膚上。因此挑選保養品時一定都會親自使用、仔細先了解成分是否適合（無添加酒精、香精），如果看到標榜「敏弱肌適用」會感到更放心！

曾沛慈自從接觸到TriForce翠芙思的產品後，一試用立刻就被原地圈粉，而且一年四季都不能沒有它們！日常保養小tips會先使用識導喚活精萃噴霧，按壓多下邊輕撫雙頰至完全吸收後，後續再搭配2大明星商品：超能導蛋舒緩修復精華+精華乳，簡化的3步保養程序只給肌膚所需的養分，沒有多餘的負擔！

此外還會將噴霧隨身攜帶、隨時補充！無論外出或工作時，可當作妝前保濕或補妝前噴一下，甚至膚況不好時也能急救安撫肌膚！

曾沛慈還表示，自己把TriForce翠芙思《超能導蛋保濕》系列推薦給身邊的明星好友，大家看到她平滑膚況都被生火下單，果然是最稱職的代言人實至名歸！

曾沛慈笑說，連拍戲工作時也不能沒有TriForce翠芙思陪伴：「這陣子拍戲每天反覆化妝、卸妝、清潔、保養…加上忙碌又有壓力的狀態下肌膚開始鬧脾氣，因為長時間拍攝更容易會脫妝或膚況不穩，所以上妝時我會把精華或精華乳加在底妝裡，而補妝時也會使用精華或精華乳勻潤臉部後再重新上妝。然後像有外景時，被太陽曬到臉不舒服時我也會噴噴霧，妝完全沒有脫，反而更貼更美。」有了這三瓶神隊友加持，讓曾沛慈即使熬夜拍戲肌膚還是亮得發光，結果連工作人員們也被TriForce翠芙思的明星商品圈粉，紛紛開團買起來！曾沛慈還大方加碼分享自己的睡前保養小秘訣：「之前肌膚出現紅點，我靈機一動把#急救奇肌水「厚」噴在臉上，讓硫辛酸金、高滲透保濕小分子玻尿酸溫和修護並加速安撫我的肌膚，肌膚真的有種被救贖的感覺！」

保濕修護明星3步驟讓肌膚無痕模式ON！

導蛋瓶X舒緩修復精華乳X急救奇肌水，三強聯手出擊敏弱OUT！

TriForce翠芙思以臨床再生醫學級、專為敏弱肌而生的保養成分，打造出即使是敏感肌、孕婦也能大膽擁抱完美的《超能導蛋保濕》系列，利用TriForce翠芙思驕傲的專利成分硫辛酸金，為肌膚注入黃金修護能量，特別推薦讓肌膚14天實現保養自由的「保濕修護明星3步驟」一舉突破四大保養瓶頸，讓顆粒感OUT、抗氧力UP、保濕力MAX敏弱肌歸O！趁著母親節，把優惠組合、明星商品全部打包帶回家最適合不過！