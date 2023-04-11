2023/04/11,
印太

台海局勢升級之際：美菲進行史上最大規模軍演，美國務卿布林肯將出訪越南、日本

台海局勢升級之際：美菲進行史上最大規模軍演，美國務卿布林肯將出訪越南、日本
美菲「肩並肩」聯合軍演11日正式展開，兩國代表在開幕式上勾手致意。Photo Credit: GettyImages

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美國一系列團結亞洲盟友的行動，接在法國總統馬克宏近日發言之後。馬克宏日前結束訪問中國的行程，在返法專機上接受媒體專訪時表示歐洲要「避免因台灣議題被捲入美中衝突」，強調歐洲戰略自主、不應跟隨美國，在歐洲引發強烈反彈。

美國和菲律賓今（10）日啟動了數十年來最大規模的軍事演習，其中包括實彈演習，並在南海和台灣海峽對面的水域擊沉目標船隻。這是美國在亞洲最新一次的火力展示，外媒認為這樣的行動將會激怒中國。

美國和菲律賓年度軍演「肩並肩」（Balikatan）於4月11日到28日在菲律賓多地進行，有超過1萬7600多名美菲軍事人員參與，人數是去年軍演的近兩倍，是兩國迄今規模最大的一次演習。另外澳洲國防軍也派遣111位澳洲軍人參與。

美國和菲律賓軍方表示，美國的軍艦、戰鬥機、愛國者飛彈系統、高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）和標槍反坦克飛彈都將在演習中亮相；美國駐馬尼拉大使館表示，這是測試兩國在聯合實彈射擊、情報資訊共享、機動部隊通訊與兩棲作戰等方面的能力。

這也是美菲首次在海上進行實彈演習。本次聯合軍演發言人洛希科（Michael Logico）表示，兩軍將在菲律賓西部三描禮士省（Zambales）水域展開聯合空襲砲擊行動，擊沉一艘約61公尺的目標船隻。

由於三描禮士省面向南海，與台灣海峽隔海相望，可能會引起中國的警惕，但菲律賓軍方官員表示，此次演習旨在加強菲國海防，並不針對任何國家。

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Photo Credit: Ｇoogle Map
紅色虛線為菲律賓三描禮士省，三描禮士省西面南海，西北方為台灣海峽。

上週，菲律賓宣布美軍將能夠使用菲律賓另外4個軍事基地位置，其中一個位於呂宋島北部，距離台灣僅 400 公里——這與馬尼拉此前推動改善與中關係的立場形成鮮明對比。

專家表示，菲律賓越來越意識到和中國建立密切關係，並不會改變中國無視2016年國際法庭對南海主權的仲裁。菲律賓德拉薩大學的專家卡斯特羅（Renato Cruz De Castro）就指出，如果中國和台灣之間的武裝衝突在台海爆發並加劇，菲律賓幾乎沒有機會避免隨之而來的後果，包括影響可能包括大量難民湧入、在台的菲律賓移工必須迅速返國，以及衝突蔓延至呂宋海峽甚至呂宋島北部。

不過在受到中國的抗議後，菲律賓總統小馬可仕昨日公開保證，不會容許菲律賓的基地用來發動任何攻擊，強調允許美軍使用基地的唯一目的，是在菲律賓需要任何協助時派上用場。

和馬克宏做出區別，外媒：美國正團結亞洲盟友

除了與菲律賓進行軍演，美國近期在外交上也顯示團結亞洲盟友的意圖。美國國務院今日宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）計劃將在本週陪同總統拜登（Joe Biden）訪問英國和愛爾蘭，然後將前往越南及日本。

布林肯將隨拜登於本月11日至14日出訪英國和愛爾蘭，隨後他會前往越南首都河內，與越南官員舉行會談，並慶祝美越兩國建立全面夥伴關係10週年；布林肯接著將出席在日本輕井澤舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，屆時他和各國外長會討論一連串全球性議題，包括俄烏戰爭與印太地區的問題。

4月26日，韓國總統尹錫悅也將赴華府進行國事訪問。

《法新社》指出，美國一系列團結亞洲盟友的行動，接在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日發言之後。馬克宏日前結束訪問中國的行程，在返法專機上接受媒體專訪時表示歐洲要「避免因台灣議題被捲入美中衝突」，強調歐洲戰略自主、不應跟隨美國，在歐洲引發強烈反彈。

馬克宏的發言正值台海衝突升溫之際，中國軍方昨日方結束在台海附近的軍事演習，單日偵獲91架次共機，創下單日侵擾台海共機數量最高紀錄；其中更有54架次逾越中線及進入西南、東南空域，包括山東號艦載「殲15」型機，首次侵入東南防空識別區。

直到今日，台海附近仍偵獲共機26架次，包括殲10、殲16、蘇愷30、空警200等各機型，其中14架次逾越中線及進入西南空域執行戰備警巡；另有共艦9艘次在台海附近。

對此，立法院朝野黨團今日發表共同聲明，代表我國人民對中國軍演表達嚴正抗議，要求中國當局應立即停止對我國的武力恫嚇，並呼籲國際社會共同譴責中國當局的野蠻行為，包括民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量等跨黨派立法委員都連署簽名。

共同聲明強調，中華民國總統出訪友邦，過境美國，為多年來的外交慣例，從李登輝、陳水扁、馬英九前總統至蔡英文總統已經有51次，不因政黨輪替而改變。共同聲明重申，中華民國為主權獨立的國家，這是台灣海峽兩岸多年來的現狀與事實，台灣人民與政府有權與其他國家進行正常交往，並透過國際參與對國際社會作出貢獻，中國當局無權阻撓，亦無法改變台灣人民走向世界的堅強意志。立法院感謝國際友邦長期關注台海和平及支持台灣走向國際。

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核稿編輯：楊士範


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