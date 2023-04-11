2023/04/11,
國際

尹錫悅訪美前夕，五角大廈外洩文件揭美國長期監聽韓國，官方：不實資訊

尹錫悅訪美前夕，五角大廈外洩文件揭美國長期監聽韓國，官方：不實資訊
韓國總統尹錫悅於 2023 年 3 月 16 日在日本東京的首相官邸舉行新聞發布會｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

尹錫悅的總統辦公室在11日發表聲明，「位於龍山區的辦公室是1個軍事基地」，維安系統「無懈可擊」，並表示外界懷疑其首爾辦公室遭美國竊聽，是「完全錯誤」的。尹錫悅將於4月26日，與拜登會面，並在4月27日在美國國會發表談話，紀念韓美結盟70週年。

綜合《路透社》《日本時報》的報導，針對美國國防機密外洩文件中，揭示美國監聽韓國政府一事，韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）辦公室在今（11）日表示，這些都是「不實」，且「經過竄改」的資訊。並表示任何動搖韓國與美國間聯盟的企圖，都是損害韓國國家利益的行為。

尹錫悅的總統辦公室在今日發表聲明，「位於龍山區的辦公室是1個軍事基地」，維安系統「無懈可擊」，並表示外界懷疑其首爾辦公室遭美國竊聽，是「完全錯誤」的。

聲明中也提及，美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin），在今日與韓國國防部部長進行通話，向韓方解釋最近的美國國防機密外洩事件，並誓言將就此問題與韓國密切溝通。而雙方一致認為外洩文件中，與韓國有關的部分，大多都是捏造出來的。不過，總統辦公室的這份聲明中，並沒有說明外洩文件中的哪些部分是不實的。

韓國主要反對黨民主黨在昨（10）日，針對來自美國的監聽，表達「強烈遺憾」，並稱這是對韓國國家主權的侵犯，也是尹錫悅政府在國安方面的重大疏失。

美國這次外洩的國防資料，主要是與烏俄戰爭相關的機密資訊，這些文件也揭露了美國對其盟友的長期監聽，而韓國正是其中1個被美國監聽的對象。

根據外洩的機密文件，儘管韓國法律禁止向交戰國出售武器，但華盛頓向首爾施壓，要求韓國向烏克蘭提供武器與彈藥支援。韓國已經同意出售砲彈給美國，用以補充美國日漸減少的武器庫存。雖然韓國表示願意相信這些武器的「最終使用者」會是美國軍方，但外洩的文件揭示了韓國政府高級官員們，擔憂華盛頓最終會將武器移交至基輔當局手中。

針對外洩文件中提到的竊聽友邦一事，美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）在昨日表示，美國官員們正在努力防止任何負面影響。「我們正在與我們的盟友，以及合作夥伴進行接觸、安撫他們，因為這關係到美國對情報與敏感文件的保護承諾，以及我們對夥伴國家的安全承諾。」

尹錫悅將於4月26日，在華盛頓與美國總統拜登（Joe Biden）會面，並在4月27日在美國國會發表談話，紀念韓美結盟70週年。在尹錫悅出訪的前3週，美國疑似竊聽韓國一事，引發了外界對於兩國聯盟關係的擔憂。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。