尹錫悅訪美前夕，五角大廈外洩文件揭美國長期監聽韓國，官方：不實資訊
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尹錫悅的總統辦公室在11日發表聲明，「位於龍山區的辦公室是1個軍事基地」，維安系統「無懈可擊」，並表示外界懷疑其首爾辦公室遭美國竊聽，是「完全錯誤」的。尹錫悅將於4月26日，與拜登會面，並在4月27日在美國國會發表談話，紀念韓美結盟70週年。
綜合《路透社》與《日本時報》的報導，針對美國國防機密外洩文件中，揭示美國監聽韓國政府一事，韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）辦公室在今（11）日表示，這些都是「不實」，且「經過竄改」的資訊。並表示任何動搖韓國與美國間聯盟的企圖，都是損害韓國國家利益的行為。
尹錫悅的總統辦公室在今日發表聲明，「位於龍山區的辦公室是1個軍事基地」，維安系統「無懈可擊」，並表示外界懷疑其首爾辦公室遭美國竊聽，是「完全錯誤」的。
聲明中也提及，美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin），在今日與韓國國防部部長進行通話，向韓方解釋最近的美國國防機密外洩事件，並誓言將就此問題與韓國密切溝通。而雙方一致認為外洩文件中，與韓國有關的部分，大多都是捏造出來的。不過，總統辦公室的這份聲明中，並沒有說明外洩文件中的哪些部分是不實的。
韓國主要反對黨民主黨在昨（10）日，針對來自美國的監聽，表達「強烈遺憾」，並稱這是對韓國國家主權的侵犯，也是尹錫悅政府在國安方面的重大疏失。
美國這次外洩的國防資料，主要是與烏俄戰爭相關的機密資訊，這些文件也揭露了美國對其盟友的長期監聽，而韓國正是其中1個被美國監聽的對象。
根據外洩的機密文件，儘管韓國法律禁止向交戰國出售武器，但華盛頓向首爾施壓，要求韓國向烏克蘭提供武器與彈藥支援。韓國已經同意出售砲彈給美國，用以補充美國日漸減少的武器庫存。雖然韓國表示願意相信這些武器的「最終使用者」會是美國軍方，但外洩的文件揭示了韓國政府高級官員們，擔憂華盛頓最終會將武器移交至基輔當局手中。
針對外洩文件中提到的竊聽友邦一事，美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）在昨日表示，美國官員們正在努力防止任何負面影響。「我們正在與我們的盟友，以及合作夥伴進行接觸、安撫他們，因為這關係到美國對情報與敏感文件的保護承諾，以及我們對夥伴國家的安全承諾。」
尹錫悅將於4月26日，在華盛頓與美國總統拜登（Joe Biden）會面，並在4月27日在美國國會發表談話，紀念韓美結盟70週年。在尹錫悅出訪的前3週，美國疑似竊聽韓國一事，引發了外界對於兩國聯盟關係的擔憂。
新聞來源
- South Korea says leaked US intel document 'untrue', amid spying allegations（Reuters)
- South Korea says leaked U.S. document fake, as spy allegations roil alliance（The Japan Times）
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核稿編輯：楊士範
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！