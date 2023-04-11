尹錫悅訪美前夕，五角大廈外洩文件揭美國長期監聽韓國，官方：不實資訊

綜合《路透社》與《日本時報》的報導，針對美國國防機密外洩文件中，揭示美國監聽韓國政府一事，韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）辦公室在今（11）日表示，這些都是「不實」，且「經過竄改」的資訊。並表示任何動搖韓國與美國間聯盟的企圖，都是損害韓國國家利益的行為。

尹錫悅的總統辦公室在今日發表聲明，「位於龍山區的辦公室是1個軍事基地」，維安系統「無懈可擊」，並表示外界懷疑其首爾辦公室遭美國竊聽，是「完全錯誤」的。

聲明中也提及，美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin），在今日與韓國國防部部長進行通話，向韓方解釋最近的美國國防機密外洩事件，並誓言將就此問題與韓國密切溝通。而雙方一致認為外洩文件中，與韓國有關的部分，大多都是捏造出來的。不過，總統辦公室的這份聲明中，並沒有說明外洩文件中的哪些部分是不實的。

韓國主要反對黨民主黨在昨（10）日，針對來自美國的監聽，表達「強烈遺憾」，並稱這是對韓國國家主權的侵犯，也是尹錫悅政府在國安方面的重大疏失。

美國這次外洩的國防資料，主要是與烏俄戰爭相關的機密資訊，這些文件也揭露了美國對其盟友的長期監聽，而韓國正是其中1個被美國監聽的對象。

根據外洩的機密文件，儘管韓國法律禁止向交戰國出售武器，但華盛頓向首爾施壓，要求韓國向烏克蘭提供武器與彈藥支援。韓國已經同意出售砲彈給美國，用以補充美國日漸減少的武器庫存。雖然韓國表示願意相信這些武器的「最終使用者」會是美國軍方，但外洩的文件揭示了韓國政府高級官員們，擔憂華盛頓最終會將武器移交至基輔當局手中。

針對外洩文件中提到的竊聽友邦一事，美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）在昨日表示，美國官員們正在努力防止任何負面影響。「我們正在與我們的盟友，以及合作夥伴進行接觸、安撫他們，因為這關係到美國對情報與敏感文件的保護承諾，以及我們對夥伴國家的安全承諾。」

尹錫悅將於4月26日，在華盛頓與美國總統拜登（Joe Biden）會面，並在4月27日在美國國會發表談話，紀念韓美結盟70週年。在尹錫悅出訪的前3週，美國疑似竊聽韓國一事，引發了外界對於兩國聯盟關係的擔憂。

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核稿編輯：楊士範