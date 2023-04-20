習近平操弄歷史學術研究，將「閉關鎖國」擦脂抹粉成「保家衛國」

中國沒有學術，只有宣傳

二零一九年，中國社會科學院將下屬的中國歷史研究所升格為中國歷史研究院——上級單位的名稱是院，下級單位的名稱也是院，主事者似乎不覺得疊床架屋。不過，更讓人莫名驚詫的是歷史研究院院長兼黨委書記的任命——這兩個職位都由正部級的中國社科院黨組副書記高翔兼任。

高翔是何許人也？高翔為中國人民大學中國古代史博士，比起假博士習近平來，確實是歷史科班出身的真博士。

他在社科院工作多年，一路攀爬到社科院黨組成員和副秘書長，於二零一六年出任中共福建省省委常委、宣傳部部長。福建是習近平的老巢，高翔出任此職，必定是受到習近平賞識，先到地方歷練，然後再有大用。

果然，一年後，高翔調回北京，出任中央網絡安全和信息化委員會辦公室副主任、國家互聯網信息辦公室副主任。這個職位無比重要，一方面是控制網路的操盤手，另一方面也是運用網路為「今上」塗脂抹粉的「總化妝師」。又過了一年，高翔回到社科院，先後被任命為社科院黨組副書記和歷史研究院院長兼黨委書記。

中共政權沒有國史館的設置，社科院旗下的歷史研究院類似古代王朝的國史館。

歷史研究院成立時，習近平發去親筆賀信，希望「加快構建中國特色歷史學學科體系、學術體系、話語體系。」習近平特別要求，這個新成立的機構集中資源分析研究明、清帝國時期面對西方侵略、殖民，為保護國家利益與主權而採取長時間「閉關鎖國」政策的各項優點。把缺點當成優點，是習近平的思維慣性。

法國情資數位媒體《情報在線》指出，中國最高智囊機構社會科學院的角色非常特殊，專門為中共的意識形態定調；社科院研究員都必須與共產黨高階公務員保持緊密聯繫。習近平如此重視歷史研究院以及下達具體的研究任務，可看出習近平企圖加強對學術界的控制，利用其研究能力為其政策服務。