遇上「我知道了，不用檢查」醫生

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

剛過去的週末，一位好友帶了他的朋友到我家，希望我可以聽聽他的故事。

當事人（佯稱王先生）是一位五十多歲的男士，幾年前醫生診斷他患上了心臟三尖瓣反流，由於血液循環受阻，導致水腫及腹腔積水，情況嚴重的話更可能出現肝硬化。病情輕微的患者可以靠利尿劑控制水腫，可是這些藥物對王先生的幫助並不明顯，當天他的雙腿已腫脹至膝蓋，而他的肚子有如懷了雙胞胎的孕婦般巨大，那種辛苦不適的感覺可想而知。

我感到有些意外，便問他：「醫生不知道你的情況嗎？你需要入院『放水』，另外你的三尖瓣反流也可能需要心臟介入治療。」

於是王先生便告訢我過往的一些經歷，他大約每三至四個月才到專科診所覆診。近幾個月王先生的水腫似乎轉差了，大約兩星期前終於等到了覆診。當日他急不及待對醫生說：「醫生，我的雙腿腫脹得很厲害，除下褲子讓你看看好嗎？」那位醫生卻氣定神閒地回答說：「我知道了，不用檢查。」他邊說邊專注着查看電腦紀錄。於是王先生便繼續問：「近來我的肚子也大了很多，你需要看看是否出了問題嗎？」那位醫生卻給他類似的答案，說：「由於積聚腹水，所以肚子會變得越來越大，並沒有甚麽特别，不用檢查了，我加重利尿劑的份量便可以了。」

王先生感到焦慮不安，於是便繼續要求：「醫生，我的近況比以往明顯地轉差了，連肚臍也凸了起來，是否肝腎等器官起了什麽變化？請你給我檢查一下，以防萬一，好嗎？」那位醫生很冷淡地回答：「你這種情況十分普遍，我每天都處理很多類似的病例，病情比你更差的大有人在，為何大驚小怪？」

王先生再三追問：「如果服藥後仍沒有改善怎麼辦？要等待下次覆診嗎？」那位醫生只繼續凝望着電腦，向他說了一句：「有問題的話可以隨時到急症室。」

王先生嘆氣道：「陳教授，我不是不相信醫生，等待了幾個月才回來覆診，只是希望醫生多點留意我的情況，我的要求真的不合理嗎？你們醫生的眼睛真是稍微離開電腦的一點點時間也沒有嗎？」

隨着醫療科技發展一日千里，或許有些醫生認為傳統的問症及臨床檢查只是浪費時間，化驗或素描更能有效找出問題。我認為精準醫學或有助診斷疾病，但它絕不能取代醫治病人的心。我們可能處理過無數相同的案例，但病人並不等同案例，因為每個病人都是獨一無二的，盼望行醫者不要忘記要用他的心去醫治患病的人。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex