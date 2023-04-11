遇上「我知道了，不用檢查」醫生
我們想讓你知道的是
王先生大約每三至四個月才到專科診所覆診。近幾個月王先生的水腫似乎轉差了，大約兩星期前終於等到了覆診。當日他急不及待對醫生說：「醫生，我的雙腿腫脹得很厲害，除下褲子讓你看看好嗎？」那位醫生卻氣定神閒地回答說：「我知道了，不用檢查。」他邊說邊專注着查看電腦紀錄。於是王先生便繼續問⋯⋯
文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）
剛過去的週末，一位好友帶了他的朋友到我家，希望我可以聽聽他的故事。
當事人（佯稱王先生）是一位五十多歲的男士，幾年前醫生診斷他患上了心臟三尖瓣反流，由於血液循環受阻，導致水腫及腹腔積水，情況嚴重的話更可能出現肝硬化。病情輕微的患者可以靠利尿劑控制水腫，可是這些藥物對王先生的幫助並不明顯，當天他的雙腿已腫脹至膝蓋，而他的肚子有如懷了雙胞胎的孕婦般巨大，那種辛苦不適的感覺可想而知。
我感到有些意外，便問他：「醫生不知道你的情況嗎？你需要入院『放水』，另外你的三尖瓣反流也可能需要心臟介入治療。」
於是王先生便告訢我過往的一些經歷，他大約每三至四個月才到專科診所覆診。近幾個月王先生的水腫似乎轉差了，大約兩星期前終於等到了覆診。當日他急不及待對醫生說：「醫生，我的雙腿腫脹得很厲害，除下褲子讓你看看好嗎？」那位醫生卻氣定神閒地回答說：「我知道了，不用檢查。」他邊說邊專注着查看電腦紀錄。於是王先生便繼續問：「近來我的肚子也大了很多，你需要看看是否出了問題嗎？」那位醫生卻給他類似的答案，說：「由於積聚腹水，所以肚子會變得越來越大，並沒有甚麽特别，不用檢查了，我加重利尿劑的份量便可以了。」
王先生感到焦慮不安，於是便繼續要求：「醫生，我的近況比以往明顯地轉差了，連肚臍也凸了起來，是否肝腎等器官起了什麽變化？請你給我檢查一下，以防萬一，好嗎？」那位醫生很冷淡地回答：「你這種情況十分普遍，我每天都處理很多類似的病例，病情比你更差的大有人在，為何大驚小怪？」
王先生再三追問：「如果服藥後仍沒有改善怎麼辦？要等待下次覆診嗎？」那位醫生只繼續凝望着電腦，向他說了一句：「有問題的話可以隨時到急症室。」
王先生嘆氣道：「陳教授，我不是不相信醫生，等待了幾個月才回來覆診，只是希望醫生多點留意我的情況，我的要求真的不合理嗎？你們醫生的眼睛真是稍微離開電腦的一點點時間也沒有嗎？」
隨着醫療科技發展一日千里，或許有些醫生認為傳統的問症及臨床檢查只是浪費時間，化驗或素描更能有效找出問題。我認為精準醫學或有助診斷疾病，但它絕不能取代醫治病人的心。我們可能處理過無數相同的案例，但病人並不等同案例，因為每個病人都是獨一無二的，盼望行醫者不要忘記要用他的心去醫治患病的人。
（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！