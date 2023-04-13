電商賣書「打到骨折」，出版業連署立法「圖書折扣秩序制」救市場，文化部正面回應

圖書市場在網路電商加入戰局之後，新書79折已逐漸成為出版社的「日常」。尤其在富邦集團旗下的momo購物網於2017年加入網路賣書的行列後，統一集團旗下的網路書店龍頭博客來為守住其第一大通路寶座，兩大電商開始進行各式「打到骨折」的促銷折扣戰。但網路書店書賣得越多，出版社卻賠得越慘，因為通路回饋給消費者折扣大都是壓低出版社的進價成本而來。

今（2023）年3月，博客來在未知會出版社的情況下，於「三八女神節」活動中打出低至65折的促銷，出版業者終於按耐不住，包括三采、大塊、天下文化、時報文化、城邦文化等出版社，聯合發出連署，要求文化部制定「圖書折扣秩序制」，希望能統一規範圖書折扣範圍，不讓通路「任意折扣」。

「圖書折扣秩序制」救市場？

立法委員陳培瑜、陳靜敏、蘇巧慧、吳思瑤、林宜瑾於11日召開「市場通路惡性競爭，文化產業的未來在哪裡？」公聽會，邀集讀者及產、官、學界代表出席一起集思廣益，希望能找到制定政策的共識。

大塊文化董事長郝明義認為，為「圖書折扣秩序制」立法，主要是希望出版產業能暫停過去10幾年來一路越打越低的折扣促銷戰，促使3件事情發生，為正在遭受巨大衝擊的傳統出版產業爭取到一些應變、轉型的空間和時間。

幫助多一些量小、多樣的書店存在。郝明義表示，在折扣戰中，必然是資本雄厚的人才能生存。小書店越關越多之下，會造成圖書銷售集中於少數寡頭通路，甚至寡頭之間也勢必要殺到僅存的單一勝者為王。停止折扣戰，讓小書店有機會使用「折扣」之外的工具和大通路競爭，如對書籍的解讀及在地的服務。一旦越來越多實體書店消失的現象可以暫停，也就會給出版業多保存些生機。 幫助大通路良性帶動出版業未來的發展。郝明義認為，在目前折扣戰機制下，大通路只能挾資本優勢把折扣戰打到底。但「圖書折扣秩序制」立法，讓大通路不得不停止折扣戰之後，大通路不只可以累積更大的毛利，也勢將投入更大的心力，發動折扣戰之外的其他促銷創意。一旦資本雄厚的大通路領先發動這些創意，會帶動出版業上、下游的健康發展。 幫助上游的出版業者回歸內容的創造。郝明義說明，在折扣戰越打越激烈的狀況下，出版業者光是為了如何迎合通路的的激烈競爭就疲於奔命，也越來越難有利潤支持面對未來的研發。折扣戰停息之後，出版業者可以回頭把心力投注在思考如何面對其他閱聽選擇的挑戰，如何產出更好的內容來滿足數位時代讀者的需求。

消失中的書店風景

小小書房的店主虹風闡述折扣戰對獨立書店、小型書店帶來何種實質的衝擊。首先是消費者的比價行為。許多書店前線銷售人員會收到顧客質疑，「網路66折的書你們為什麼要賣原價？」甚至被消費者當面拒絕購買他屬意但無法滿足他所期望的折扣的書籍。再來是行銷努力被收割，獨立書店無論再如何努力在任何地方詮釋書，不管是社群平台、書店展示、展售，最終都變成是在幫電商導流量。更曾有網路書店直接打出「店面翻、上網買」這樣的廣告詞，令她在社群平台裡痛斥：「這是行銷的墮落，毫無創造力的現象收編」。

回歸到書店的本質，虹風表示，書店向來會被視為城市、鄉鎮的文化指標，任何一個出版大國，不會認為書店從街角消失是一件小事，而會將其視為文化危機。分散式的書店，會比集中、財團式的更有助於文化多樣性、對抗威權政治的效力更強。如果人們還需需要這樣的空間在台灣存在，甚至遍地開花，那麼來自獨立書店的聲音，就不能被忽略。

虹風代表獨立書店於會上提出2項具體要求：

制定圖書折扣的最上限，最低不超過95折，比照法國的5%。 出版上游能夠針對獨立書店、小型書店提供更優沃的進貨條件。

不是所有出版社都要靠電商

在公聽會中一片支持「圖書折扣秩序制」的聲浪中，南門書局卻力排眾議發出不一樣的聲音。

南門書局執行長張國文表示，這次連署「圖書折扣秩序制」的出版社只有100多家，但台灣有1000多家出版社，這1成不到的聲浪不能代表全部出版人意見。台灣有許多不靠momo及博客來賣書的出版社，南門就是其中之一。就南門而言，自家出版品如果不能自行自由定價，非要被固定折扣綁死，才是違反公平交易原則。

張國文還說道，這100多家連署的出版社應該聯合起來反過來與momo、博客來談判，而不是要求立法令全部出版社一同被箝制。

官方採正面看法

文化部政務次長李靜慧表示，文化部對立法保障圖書秩序的看法是正面的，但立法內容要走「定價」、「折扣」或其他機制，還有待協商。在那之前，為振興出版業，文化部已研議了3項計畫：

圖書館購書採「固定折扣」，令出版業者能得到一定利潤。 推廣「公共出借權」。 適時發放「購書券」刺激買氣。

雖文化部對「圖書折扣秩序制」有立法意願，但立法委員林宜瑾表示，若要推行必須先有完整配套。墨西哥在2008年通過《圖書統一定價法案》，卻因法案缺乏強制執行的條款，也沒有無相應罰則，反而懲罰了守法的通路。另外，前文化部長李永得2020年也曾指出，制度初始可能會造成買氣下降，預計市場規模將萎縮1成5到2成，陣痛期大約需2年市場才會回歸常態，所以對可能受到衝擊的相關產業，還是要先評估是否有因應措施才能推行。

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核稿編輯：翁世航