義大利麵兩三事：台灣沒有台灣拉麵，拿坡里也沒有拿坡里義大利麵

和風的義大利麵與炒麵

有陣子發現做義大利麵很簡單，於是每個週末都進行義大利麵的練習。超市買的麵條先入深鍋煮熟，一邊就備炒料。炒料大致就是現成的青醬、紅醬、蒜燒三大類型，沒有白醬沒什麼原因，只是因為我個人不愛白醬，怕胖。

首先是洋蔥切成細丁炒成透明狀，再來就加入各種配料，比如絞肉，我通常會採豬牛各半，原因是單純牛肉太瘦；比如培根或者西式香腸，加一點櫛瓜或小黃瓜丁，顏色就很美；比如蛤蠣，可以讓湯汁提鮮。大致上就這幾種組合，拌入醬料炒熟等待麵熟再拌炒。

關於麵的本體，義大利人喜歡麵心偏硬，日本或台灣則喜歡麵心較軟，這取決於滾沸的時間長短，要軟的就煮久一點即可。麵以撈杓取出後可過冰水，可以讓麵更Q彈一點，瀝乾後置於炒鍋，再摻一點煮麵水，喜歡酸的來一小杯白酒，只需少量，以免過酸，拌炒後即可起鍋裝盤。

義大利麵的做法簡單，不過首次烹煮也曾出包，主要是麵量的掌握度不好，想做三人份居然下了一包麵，結果麵多到沒辦法辦炒，只好拿出另一深鍋來拌。最後剩下許多麵，從義大利歸來的友人建議做成派，結果超級失敗，浪費了一大碗麵和一些蛋。後來友人提醒以五元硬幣為單位，一人份抓出來大約就是一個五元硬幣大小。

自從會做義大利麵之後，發現實在太簡單，因此每次去餐廳都不想點義大利麵。不過餐聽的義大利麵總是有其厲害之處，像是台北老爺酒店後巷的「麵日和」，老闆是日本人，做的也是日式義大利麵，在台灣的日本人圈也頗有名氣。這家本來就好吃的名店，前陣子因為Netflix神劇《First Love初戀》而走紅，劇中佐藤健拿手的拿坡里義大利麵（ナポリタン）這下也跟著大受歡迎，門口老是要排上長長的隊。

日本的外來食物常有一種特色，就是食物名的本地並沒有這種食物，比如天津沒有天津飯、台灣沒有台灣拉麵，拿坡里義大利麵也不是拿坡里食物，是日本人從義大利人那邊學來的洋食。番茄是十六世紀西班牙人開始向外擴張時，從美洲帶回歐洲的蔬果，義大利人以此做成義大利麵紅醬，後來流傳到日本，又由日本人改良而成，在戰前就頗為流行，不過整體而言，義大利麵還是屬於高級洋食的一環。

由於做法簡單，二戰後隨著日本經濟復甦，這種簡單又容易飽足的紅醬義大利麵，便以很多起司的面貌，在喫茶店流行了起來，並取了「ナポリタン」拿坡里義大利麵這樣的名字，頗受愛泡喫茶店的學生族群歡迎，成為日本洋食的代表食物之一。