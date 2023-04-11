台科大、華夏科大創「公私併」首例，華夏學生原校畢業、教師可轉任台科大

少子化對私立大專校院的影響甚巨，許多私校逐漸面臨退場、合併、轉型。而近期國內或許將迎來「公私併」首例，國立台灣科技大學與華夏科技大學今（11）日發布共同新聞稿，表示兩校校務會議通過整併計畫書，華夏科大預計在115學年度停辦，學生原則上將拿華夏畢業證書畢業，教師可至台科大擔任專案教師。

華夏科大主秘鍾國強指出，少子女化的趨勢不可能逆轉，華夏屬於工科學校，招生情況只會越來越糟糕，因此該校大約從前（2021）年開始集結共識，要引進外部資源，才會慢慢促成與台科大的合作。

台科大與華夏科大於今日個別召開校務會議，通過兩校的整併計畫書。由於這兩所大專校院的整併是「公私併」首例，兩校聲明指出，為保障教職員工作權與維護學生受教權，會採取循序漸進、分期整併的模式。

華夏科大並非專案輔導學校，因此會照《私立學校法》退場，再把校產捐贈台科大。台科大、華夏科大在2到3月間合組「整併推動工作小組」，協商學生受教權、教師職員聘任、校區規劃等事宜，並分別辦理公聽會，最後依照共識及決議提出整併計畫書。鍾國強說明，後續待華夏科大董事會通過後，工作小組預計最遲於5月初正式函報教育部審議。

華夏科大111學年尚有超過2800名學生在學，目前規劃於112學年度停招，115學年度結束後停辦，已經入學的在學學生，期間符合畢業資格後會拿華夏科大的畢業證書，鍾國強受訪時說明，之所以設計112到115年的過渡期，是要讓學生能在原校畢業。學校停辦後，研修生由教育部專案安置。鍾國強表示，華夏科大有專科生，到115學年度大約只會剩下4、50名五專生，預計最後不能畢業的學生會相當少。

高教工會組織部主任林柏儀表示，一般私校退場是先停招、隔年停辦，學生無法原校畢業因而被迫轉學，但華夏科大的方案是確保學生原校畢業，新進學生有4年的時間可以畢業，學生畢業後學校才停辦，「對學生的保障也是比較合理的」。

華夏科大的過渡期間會保持校務運作正常，台科大將提供華夏科大學生圖書館資源，開放修讀學分學程、跨校選修課程免收費、兩校共同規劃微學程等等。

華夏教師有意轉任台科大將全數聘用

先前傳出整併時，工會團體就相當關注華夏科大教職員權益問題，兩校聲明指出，會由華夏科大辦理教職員離退權益補償事宜，另外在尊重教職員意願下，依據專長經歷、適才適所，由台科大分4到5年逐年聘任為專案教師及職員。

鍾國強說明，華夏科大董事會在協商期間決議，凡是有意願被轉聘到台科大的華夏教師，台科大要全數吸收聘用，而台科大方面也釋出善意、完全同意。台科大主秘呂政修受訪時表示，畢竟老師們都在華夏科大貢獻多年，如果老師有意願，校方也希望能夠協助老師媒介成功。

至於像是化妝品應用系，華夏科大有、台科大沒有的科系，老師是否會難以媒合進台科大？呂政修說明，化妝品應用系老師的背景不一，有工程、材料、化工、美妝，例如有化工背景的老師就能到化工系。就算老師的專業是美妝，呂政修表示，台科大有設計系、也有通識教育中心，這些單位都很需要這樣的人才，透過媒合還是會有機會、有適合的發展空間。

據林柏儀的了解，華夏科大的老師會陸續轉到台科大擔任專案教師，預計以7年為原則，因為華夏科大老師平均年齡約58歲、7年大約屆齡退休。林柏儀認為，雖然這不是百分之百的保障，但至少比過去私校1、2年就退場、教師即失業的案例來得進步許多。

高教工會也強調，台科大要接收校地、校產就應拿出誠意，除了少部分真的有不適任狀況的老師，絕大多數老師都應該繼續聘任。

新聞稿中提到，在整併過渡期間，華夏科大中和校區會提供給台科大規劃使用，台科大將成立「國立台灣科技大學華夏校區」，規劃為授課、研發中心及人才培育基地場域，整合教學研發能量且聚焦技術整併。台科大表示，這次藉由整併的契機，隨著校區擴增，延聘華夏科大有豐富教學行政經驗的團隊，能夠達到資源加成、建置多元學習環境、提升教學質量、學生專業素養和職業競爭力等效果。

台科大與華夏科大表示，在兩校攜手合作及教育部支持協助下，可望逐步發揮整併效益，創建三贏合作模式，共創技職教育優質發展典範。

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核稿編輯：楊士範