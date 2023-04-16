TNL+ 2023/04/16,
中國

四名中國青年相約天門山集體跳崖，「夫哀莫大於心死，而人死亦次之」

四名中國青年相約天門山集體跳崖，「夫哀莫大於心死，而人死亦次之」
示意圖，非當事人｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

當四位青年毅然決然跳崖那一刻，我看到了有如狼牙山五壯士英勇救義時的悲壯，也痛心有五千年文明史的大國，竟沒有一個可以容納他們的梁山。

「我貧窮，卑微，不美麗，但當我們的靈魂穿過墳墓來到上帝面前時，我們都是平等的。」

英國小說《簡愛》裡的主人公簡愛，身受維多利亞時代的社會壓迫，依然勇敢追求個人自由和幸福。

最近，四名中國農村青年相約著名景點天門山，以跳崖赴死的決絕方式來和這個讓他們絕望的社會告別。大多數中國網友同情這四位農村青年的悲慘遭遇，也有人批判這種約死行為的不負責，「你連死都不怕，還怕什麼？」

死是否是這個世上最可怕的事，我們所有人大概都不知道。生老病死是自然規律，有時也是個人選擇，我們每個人都沒有資格去決定一個人的生死，如果一個人決心赴死，那我們也只能悲痛地為其禱告。

四位青年的縱身一躍，也許正驗證了那句「我們穿過墳墓來到上帝面前都是平等的。」

常言道，「華屋萬間，夜臥不過五尺；縱有臥榻三千，只得一席安寢。珍饈海味，食之不過三餐；縱有菜品上百，飽飲不過一斛；墓園千傾，終究一掊黃土。」 生前的功名利祿與富貴繁華死後都帶不走，最後塵歸塵、土歸土，赤條條來去無牽掛。

我們可以怒其不爭，哀其不幸，就像有網友不解四人中有人在工地幹活一個月能掙七、八千，為什麼想不開尋死，難道僅僅是貧窮限制了生存嗎？幾千年前的中國古代先哲們總結道，「夫哀莫大於心死，而人死亦次之。」 著名社會學家馬克斯・韋伯（Max Weber）也說過「人是懸掛在自我編織的意義之網上的動物。」哲學家帕斯卡（Blaise Pascal）也曾說過，「人是一根會思考的蘆葦。」

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