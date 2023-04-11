作為荒謬的人活著——再看《86－不存在的戰區－》

文：官俊銘

筆者曾分享我對《86－不存在的戰區－》（86―エイティシックス―）這部作品的看法，那篇文章的開首提到《86》帶有一些存在主義的色彩，而那篇文章卻完全沒有提到《86》在這主題相關的劇情，所以筆者想以這篇文章做個補充。而這篇文章的內容主要都是借用法國哲學家卡繆（Albert Camus）對荒謬的理解。

你想過未來做些甚麼嗎？

天空充斥著無盡烽火，地面佈滿同伴的屍骸，這就是86區的日常。這樣的煎熬有甚麽意義嗎？為何86區的人（以下簡稱86）他們要選擇活下去？

女主角蕾娜一開始86他們這一刻的痛苦是為了指向下一個目標，這種痛苦只會維持五年，只要86服役滿5年，共和國便會兌現他們的𠄘諾重新給予他們共和國的公民權。在動畫第二集，蕾娜問辛退伍之後，有什麼想做的事情嗎？或是有沒有想去的地方，或是想看看什麼呢？而辛的回答是他從來沒想過。蕾娜接著說：「但是，我覺得現在開始考慮還不遲喔，說不定能想到什麼，我想一定會很開心的。」

筆者認為上述對話的關鍵字是「但是」與「還不遲」。這兩個字反映了蕾娜那種意義轉移的思想。我們總是將意義延後，透過下一件有意義的事情來使我們現在做的有意義。對於被共和國拋棄的86，他們大多沒有自己是共和國人的歸屬感。戰鬥本身對86沒有任何意義，因為他們沒有衛國而戰的榮耀。但若是戰鬥過後能讓恢復公民身分，那恢復公民身分的「未來」便會為本無意義的「現在」賦上意義。但問題來了，要是下一件事也沒有意義的話那怎麼辦？

反正一切也只是徒勞

在動畫第七話，當蕾娜得知「先鋒」部隊只是為了讓86戰鬥到全軍覆沒的處刑場。蕾娜一時接受不了這個事實，只想著：「怎麼會，怎可能會有這些事！」不是為了保護，而是為了讓他們去死，這樣也太不講理了。可以這樣說，蕾娜覺得這樣的事很荒謬。

這種荒謬源於一種期許，蕾娜認為共和國理應兌現他們的承諾，奮戰五年的86理應可以取回他們的公民權。但是事件卻沒有按照這個「理應」運作。蕾娜以為86他們朝著有意義的目標前進，但原來那個目標是虛假的，共和國根本從來沒有打算讓86拿回公民權。這種期許與現實的落差，就是蕾娜感到荒謬的原因。

世界本無意義，意義只是我們人類強加上去而已

筆者認為《86》的作者安里アサト想表達那種世界本來就不講道理的想法，在「前鋒」戰隊生存機率為零的最終任務前，小說加插了這樣一段文字：「有人死去的日子，月亮和星星仍舊會無情地在夜空中散發美玉般的光輝。世界不是因人類而美麗。這個世界絕不會特意眷顧人類這樣渺小的存在。」

我想，我們世界都有某種期盼，世界應該「怎樣怎樣」，唯殘酷的事情日日上演，俄烏戰爭仍然持續，落後國家的饑荒問題仍未解決…… 而面對殘酷的事實，世界給予的回覆只有沉默。花開花落不為了甚麽，它只為綻放而綻放，只為淍零而凋零。世界規律只不過是科學式的規律，它就好比水的沸騰，水到了100 ℃就會沸騰，其中雖有因果關係，卻沒有意義理由。

我們要擁抱荒謬，並自行創造意義

「大家都是在知情的狀況下？……既然知道了這些，為什麼還要戰鬥？沒想過逃走，才算是對共和國的復仇嗎？」蕾娜無法理解為何86們明知等待他們的只有死亡，仍要努力奮戰，這不是亳無意義嗎？

蕾娜這個想法不無道理，客觀而言，86的犧牲不為了甚麼，軍團的數量不會因為86的犧牲而減少，亦不會令共和國奪回哪怕1公頃的土地，這樣的送死任務只會讓五位86從此消失。為何86他們不放棄掙扎，讓軍國直接通過？當然他們會死，但至少共和國也會因而滅亡。或者我們將蕾娜的問題理解成：為何在如此荒謬的世界，86他們不選撰自殺呢？

面對蕾娜的問題，一位戰隊成員萊登是這樣回答的：「就因為被垃圾當成垃圾對待，自己也還以顏色的話，就同樣成了垃圾。除了在這裡與軍團戰鬥然後死去，或是放棄戰鬥而死去以外別無選擇的話，我寧可選擇一路戰爭到死為止。我們不會放棄，也不會逃避。這就是我們戰鬥的理由，也是存在的證明⋯⋯哪怕自己注定要走上死刑台，但至少還能選擇走上去的方式，只是這樣而已。我們要自己選擇，自己做出決定。然後只要照那樣活下去就好」

筆者好喜歡萊登這個答案，萊登他們擁抱了荒謬。在客觀的角度來看，反正都是死，不論是與軍團戰鬥至死，還是乘乘放棄等死，兩者都沒有意義吧。但即使萊登意識到他做的事情沒客觀的意義，他仍然選擇勇敢地活下去。戰爭至死是他們的選擇，他們沒有逃避荒謬的真實處景，並且透過鄙視完全不作為的共和國人，為他們正在做的事賦上意義。雖然我們無法改變客觀環境，但我們可以改變自己對客觀環境的認知。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 卡繆

不過是種精神勝利法？

可能會人認為，萊登的一套說辭只是一種自我安慰，那有甚麽選擇不選擇，不管怎樣他都要參與這個送死任務，他的想法跟阿Q精神沒有區別。

筆者認為，一個很簡單的回應是阿Q精神的人根本沒有直面荒謬，他們仍然認為有某個客觀意義存在於世界，但他們達成不了那個「客觀意義」，為了不讓自己太難受，所以將「客觀意義」其扭曲。例如一個視錢如命的人，在賭博輸光所有身家後，安慰自己其實錢也不是很重要。但當他中了六合彩，他會頓然覺得人生充滿意義，並即時拋棄「錢不太重要」的想法。阿Q精神只是處理逆境的自我安慰，但真正了解荒謬的人是認清無客觀意義的真實處景後，再為自己創造意義。即使萊登客觀而言還是做著同樣的事，但他是以不同方式去理解與軍團戰鬥的行為，他不是為了共和國的任務送死，他是為了自己而戰，而保護共和國人只是一個副作用。

作為荒謬的人活著