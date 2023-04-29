虱目魚兩三事：當我吃到焦黑扭曲、賣相不佳的煎魚腸時，竟覺得此前人生簡直白活
我們想讓你知道的是
那天在「阿堂鹹粥」之所以點了魚腸，應該就是焦桐、魚夫等前輩老饕作家所誘，那魚腸煎的焦香酥脆，肝的苦味和腸的口感，再加上黏著期間的脂肪，咬食的層次感讓人回味無窮，心想這麼好吃的東西我四十歲才吃到，簡直人生白活。
國民小食虱目魚
週末上菜場閒逛，看到週末限定的虱目魚專賣店，隨口詢問有沒有拔刺，曰有，變貪一片一百五兩片兩百八的折扣，買了兩片無刺魚肚入袋。
我小時候對虱目魚印象不佳，主要是受名字有個「虱」所致，令人想到虱子之類的討厭蟲類；另外就是刺多，對小孩而言拔刺實在是很辛苦，虱目魚無論是魚柳還是魚肚都充滿細刺，吃起來既不便也不優雅，因此通常望之卻步。
有一回到嘉義嘗到了相當人氣的火雞肉飯，看見魚肉湯只要三十元便點了一碗，結果每一口魚肉都有刺，本以為可以瀟灑吃完就走，結果非常狼狽，心裡對虱目魚的多刺再一次打了XX。
後來讀大學一個人在外面生活，也偶而會有覺得自己今天特別辛苦，想吃點補的慰勞自己的時候。東海巷弄裡有過一家「姨婆小吃」，滷魚肚和薑絲魚肚湯特別受歡迎，有時候去點一碗滷肉飯加蛋，一碗魚湯，和自稱姨婆的老闆娘有一搭沒一搭地閒聊，便很有家中尋常晚餐的感覺，帶給出外人不少溫暖，因為如同在家，好像也就沒有那麼在意魚多不多刺，反正大學生有的是時間。
大概是有跟我一樣困擾的人很多，後來漸漸發展出一種「無刺虱目魚」，透過加工把刺先拔光，這樣吃魚的人就不用煩惱狼狽，也不用擔心被魚刺卡到。不過若要自己煎虱目魚肚，也是有點挑戰，首先要魚肚洗淨後用餐巾紙擦乾，然後撒一點胡椒和鹽，雖非必要，但想拍點麵粉也無不可，待油熱就下鍋煎。
虱目魚肚中間有一條脂肪，有些人喜歡，有些人覺得油就敬謝不敏。我是覺得脂肪和魚肉得互相搭配，才能相得益彰的類型。香煎時有脂肪的那一面往下先煎，煎到金黃再翻面，用那些脂肪炸出的魚油煎魚皮。
虱目魚肚很脆弱，多翻幾次就會碎掉，因此最好是算準時間不要亂翻，但要魚皮魚肚金黃焦脆的時間到底是多少，我也講不出個所以然。還好世界上有廚房救星氣炸鍋，噴一點油灑上鹽和胡椒，就可以200度十分鐘，若還未達金黃就翻面再三、四分鐘，無刺虱目魚肚於是就經常上我家中餐桌，大人小孩都吃的津津有味。
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