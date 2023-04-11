2023/04/11,
印太

不滿美菲聯合軍演與提供美軍新基地，數團體焚燒美國國旗抗議

不滿美菲聯合軍演與提供美軍新基地，數團體焚燒美國國旗抗議
圖為4月11日，社運人士在馬尼拉郊區奎松市阿吉納爾多營地外參加抗議菲美聯合軍事演習時焚燒美國國旗。Photo Credit: GettyImages

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菲美年度「肩並肩」（Balikatan）軍演今日登場，是兩國歷年規模最大軍演。不過在菲律賓武裝部隊總部外，數個菲律賓團體聚集示威並焚燒美國國旗，他們認為菲律賓會因與美國的軍事合作關係，會讓菲律賓捲入台海衝突之中。

（中央社）菲律賓和美國今天展開歷來最大規模的「肩並肩」聯合軍演，動員人數幾乎是去年的2倍。然而，場外數個團體焚燒美國國旗，要求美軍撤離菲國軍事基地，別再侵犯菲律賓主權。

菲美年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演今天在位於馬尼拉都會區的菲律賓武裝部隊總部舉行開幕式。這項年度軍演延續至今已38年，今年演習將進行到4月28日。

台灣海峽與南海緊張情勢加劇之際，今年「肩並肩」軍演突破往年紀錄，動員軍力逾1萬7500人。菲國軍方表示，今年演習將強化菲美軍隊在海上安全、兩棲作戰、實彈演練、城鎮戰、航空戰、反恐、人道主義援助和救災等方面的聯合戰力。

菲律賓參謀總長森蒂諾（Andres Centino）說，對菲國軍隊而言，今年演習非常及時，因為菲軍正快速提升海上安全戰力和領域意識，以及學習如何使用新獲得的裝備和武器系統，最終目的是展現出可靠的防禦態勢。

菲律賓軍方表示，澳洲軍隊今年將參與部分演習項目，日本軍方則將派員觀摩演習部分內容。

另一方面，菲美外交及國防部長「2加2會談」今天將在華府登場。

美方表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將重申美國與菲律賓同盟堅若磐石的承諾。這項會談將使美菲兩國深化雙邊安全和經濟夥伴關係，強化雙方推進自由、開放、繁榮、安全和有韌性的印太地區的密切合作。

不過，今天在菲律賓武裝部隊總部外，數個菲律賓團體聚集示威並焚燒美國國旗，對菲美「肩並肩」年度軍演和馬尼拉日前公布可供美軍使用的4處戰略據點表達不滿。

左翼政黨「人民第一黨」（Bayan Muna）代表、前眾議員蓋伊德（Ferdinand Gaite）認為，「肩並肩」軍演和美國在菲律賓駐軍侵犯菲國主權，對菲律賓的危害大於它帶來的保護。

他表示，菲國政府和美國打著保護菲律賓主權的幌子，聲稱由於中國入侵西菲律賓海，因此「肩並肩」軍演是必要的，但「我們永遠不能仰賴另一個國家來捍衛自己的主權，我們必須依靠我們自己的力量」。

蓋伊德告訴中央社，美國仍像是菲律賓的殖民者，而菲律賓只是美國的傀儡。他也擔心若中國攻打台灣，菲律賓會因開放美軍使用戰略據點而捲入其中。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

環保團體「菲律賓氣候行動青年倡議者」（YACAP）多名成員也參與示威。這個團體表示，過去20年來美軍一直使用菲律賓的基地，但即使多年來進行軍演，菲律賓軍隊也沒有強大起來。「西菲律賓海問題應該由菲律賓人自己解決，美軍在這裡是侵犯我們的主權。我們希望發展自己的軍力，來處理這些問題和衝突。」

菲美聯合軍演鄰近台灣
Photo Credit: 中央社
圖為2022年3月31日，菲美年度「肩並肩」聯合軍演，在鄰近台灣的菲律賓卡加延省舉行兩棲作戰演習。

菲律賓提供美軍4新基地用途待討論

《中央社》報導，菲律賓近期公布可供美軍使用的4處新基地，菲律賓外交部長馬納羅今天表示，關於美國如何使用這些軍事基地，華盛頓和馬尼拉將需要進行討論。

路透社報導，由於菲律賓與美國都憂心中國日益增強的實力，菲律賓上週公佈再提供4處軍事基地可供美方使用。

美國和菲律賓的外交部長和國防部長明天將舉行7年來首場聯合會議。馬納羅（Enrique Manalo）今天敦促華盛頓和北京進行對話和交涉。

馬納羅告訴華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies），菲美兩個長期盟邦將舉行的所謂2+2會議，「凸顯我們雙邊關係的正面趨勢，展現在各個層面」。

專家指出，美國為了反制中國可能對台灣進行兩棲作戰入侵，而把菲律賓視為可部署火箭、飛彈和火砲系統的潛在地點。

當馬納羅被問到，菲律賓是否會允許這類武器系統進行上述部署，意味將美菲兩國2014年簽訂的「加強國防合作協議」（EDCA）准入範圍擴大，他回答說：「基本上我們只確定這些地點。而正如同其他地點，有關授權事項、活動類型...將必須進行討論...這些都必須達成同意...這完全取決於討論的進展。」

五角大廈仍未具體說明這些新增基地的用途，只說規劃的工作包括機場擴建和涉及海軍資產的訓練。

美菲之間的加強國防合作協議，允許美國使用菲律賓的基地進行聯合演訓和裝備預置，以及建造跑道、燃料儲存設備和軍事住宅等設施，但不包括長期駐紮。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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