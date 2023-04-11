不滿美菲聯合軍演與提供美軍新基地，數團體焚燒美國國旗抗議
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菲美年度「肩並肩」（Balikatan）軍演今日登場，是兩國歷年規模最大軍演。不過在菲律賓武裝部隊總部外，數個菲律賓團體聚集示威並焚燒美國國旗，他們認為菲律賓會因與美國的軍事合作關係，會讓菲律賓捲入台海衝突之中。
（中央社）菲律賓和美國今天展開歷來最大規模的「肩並肩」聯合軍演，動員人數幾乎是去年的2倍。然而，場外數個團體焚燒美國國旗，要求美軍撤離菲國軍事基地，別再侵犯菲律賓主權。
菲美年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演今天在位於馬尼拉都會區的菲律賓武裝部隊總部舉行開幕式。這項年度軍演延續至今已38年，今年演習將進行到4月28日。
台灣海峽與南海緊張情勢加劇之際，今年「肩並肩」軍演突破往年紀錄，動員軍力逾1萬7500人。菲國軍方表示，今年演習將強化菲美軍隊在海上安全、兩棲作戰、實彈演練、城鎮戰、航空戰、反恐、人道主義援助和救災等方面的聯合戰力。
菲律賓參謀總長森蒂諾（Andres Centino）說，對菲國軍隊而言，今年演習非常及時，因為菲軍正快速提升海上安全戰力和領域意識，以及學習如何使用新獲得的裝備和武器系統，最終目的是展現出可靠的防禦態勢。
菲律賓軍方表示，澳洲軍隊今年將參與部分演習項目，日本軍方則將派員觀摩演習部分內容。
另一方面，菲美外交及國防部長「2加2會談」今天將在華府登場。
美方表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將重申美國與菲律賓同盟堅若磐石的承諾。這項會談將使美菲兩國深化雙邊安全和經濟夥伴關係，強化雙方推進自由、開放、繁榮、安全和有韌性的印太地區的密切合作。
不過，今天在菲律賓武裝部隊總部外，數個菲律賓團體聚集示威並焚燒美國國旗，對菲美「肩並肩」年度軍演和馬尼拉日前公布可供美軍使用的4處戰略據點表達不滿。
左翼政黨「人民第一黨」（Bayan Muna）代表、前眾議員蓋伊德（Ferdinand Gaite）認為，「肩並肩」軍演和美國在菲律賓駐軍侵犯菲國主權，對菲律賓的危害大於它帶來的保護。
他表示，菲國政府和美國打著保護菲律賓主權的幌子，聲稱由於中國入侵西菲律賓海，因此「肩並肩」軍演是必要的，但「我們永遠不能仰賴另一個國家來捍衛自己的主權，我們必須依靠我們自己的力量」。
蓋伊德告訴中央社，美國仍像是菲律賓的殖民者，而菲律賓只是美國的傀儡。他也擔心若中國攻打台灣，菲律賓會因開放美軍使用戰略據點而捲入其中。
西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。
環保團體「菲律賓氣候行動青年倡議者」（YACAP）多名成員也參與示威。這個團體表示，過去20年來美軍一直使用菲律賓的基地，但即使多年來進行軍演，菲律賓軍隊也沒有強大起來。「西菲律賓海問題應該由菲律賓人自己解決，美軍在這裡是侵犯我們的主權。我們希望發展自己的軍力，來處理這些問題和衝突。」
菲律賓提供美軍4新基地用途待討論
《中央社》報導，菲律賓近期公布可供美軍使用的4處新基地，菲律賓外交部長馬納羅今天表示，關於美國如何使用這些軍事基地，華盛頓和馬尼拉將需要進行討論。
路透社報導，由於菲律賓與美國都憂心中國日益增強的實力，菲律賓上週公佈再提供4處軍事基地可供美方使用。
美國和菲律賓的外交部長和國防部長明天將舉行7年來首場聯合會議。馬納羅（Enrique Manalo）今天敦促華盛頓和北京進行對話和交涉。
馬納羅告訴華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies），菲美兩個長期盟邦將舉行的所謂2+2會議，「凸顯我們雙邊關係的正面趨勢，展現在各個層面」。
專家指出，美國為了反制中國可能對台灣進行兩棲作戰入侵，而把菲律賓視為可部署火箭、飛彈和火砲系統的潛在地點。
當馬納羅被問到，菲律賓是否會允許這類武器系統進行上述部署，意味將美菲兩國2014年簽訂的「加強國防合作協議」（EDCA）准入範圍擴大，他回答說：「基本上我們只確定這些地點。而正如同其他地點，有關授權事項、活動類型...將必須進行討論...這些都必須達成同意...這完全取決於討論的進展。」
五角大廈仍未具體說明這些新增基地的用途，只說規劃的工作包括機場擴建和涉及海軍資產的訓練。
美菲之間的加強國防合作協議，允許美國使用菲律賓的基地進行聯合演訓和裝備預置，以及建造跑道、燃料儲存設備和軍事住宅等設施，但不包括長期駐紮。
新聞來源：
- 菲美最大軍演登場 場外焚美國旗要美軍離菲（中央社）
- 菲律賓提供美軍4新基地 菲外長：如何使用待討論（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！