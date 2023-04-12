曾經喧騰一時的台藝大有章藝術博物館新建工程，現在怎麼樣了？
我們想讓你知道的是
《大學法》的無能，大學自治及教授治校的口號，如今只剩校長遴選時的同意權投票，其它就只能莫可奈何、徒呼負負，看是否能碰運氣遇到一位好校長了？前學生會長口中的「土皇帝」不是台藝大所獨有，很多大學也都是弊端百出、迭有所聞。期待《大學法》能夠修訂，回歸教授治校的本質！
文：呂琪昌（台灣藝術大學工藝設計學系教授）
台藝大的有章藝術博物館新建工程，曾經因為文化資產保留的問題，在輿論喧騰一時。在文化資產爭議落幕後，又發生了怎麼樣的狀況？而現在的進度又如何呢？
新建工程的困境：反對聲浪的擴大及新任校長的態度
台藝大現正進行新任校長的遴選作業，預定於4月底選出新任校長，並在8月1日就職。目前共有三位候選人，他們在治校理念的書面文字或說明會的口頭報告上，都一致強調會在就任校長後對有章新建工程案進行重新討論，並以大家的最後議決為依歸。
但是現任陳志誠校長，卻在卸任前不顧學校諸多的反對聲浪，快馬加鞭地完成招標公告，試圖要以既成事實來強迫新任校長無條件接受。
以目前的作業進度來看，即使有廠商得標，也不可能在新校長上任前完成發包及施工。並且，招標內容上所謂「發包施工費由原新臺幣6億3417萬元調增為7億2501萬元，增加約9084萬元」的這一部分，本人與包括2位校長候選人在內的共6位校務會議代表已經依《大學法》所賦予的權力連署提案要求審議（圖1）。
秘書室也在今年1月31日通知本人：「已請同仁列為下次校務會議議案。」（圖2）故該增加之工程預算，目前並沒有通過校內的審議程序，也就是實質上經費還沒有到位。
下一次的校務會議預定在6月6日召開，屆時現任校長的任期僅剩約55天，且新任校長也已經選出。衡諸當前校內反對聲浪逐漸發酵的情勢，增加經費能夠議決通過的可能性極低。
為了避免學校未來可能遭受的履約爭議，以及相關的財務損失，我已寄發存證信函，請陳校長能以學校之利益考量，於招標文件上載明「預算案未完成立法程序前得先保留決標」之文字。
為何校內的反對聲浪日益高漲？除了興建地點不恰當外，最大因素在於已經超過學校所能負荷的校務基金額度。依學校目前的行政作為，想要通過校務基金管理委員會的審議並非難事，但為什麼不把減項的「皮層鋁板工程」、「皮層玻璃工程」的5600萬也一次到位？原因應該是目前的7億多經費已經是學校財務所能夠支應的極限，根本無能力再往上追加。
而且，有校長候選人明白表示：他拜訪全校90％以上的老師聽取意見，得到學校當前問題的最大公約數就是教學空間與設備的嚴重不足。這是教學的基本問題，也是全校同仁殷切企盼能夠解決的部分，不論誰當選新任校長都將無法迴避。
但在學校有限的可用資金下，這一部分將與有章新建的高額經費產生嚴重的排擠效應。因此，即使藝博館工程能夠順利標出且發包動工，也只能在目前的預算經費內執行。所以如果是想透過未來追加施工預算的方式來接案的廠商，可能要仔細思考，避免未來陷入困境。
文資事件之後：經費問題浮出檯面與爭議的擴大
有章爭議的開端，是從2021年5月我發現有章藝術博物館舊建築將被拆除開始。我認為該建築物是台藝大應該保留的歷史建築，而且在台灣的現代主義建築中具有相當的重要性。
在我提出問題後，許多校友及文資界人士起而響應，在媒體中引起討論，並提出新事證請求文資審議會議重新審議。最後的文資審議未能翻案成功，雖然過程疑點重重，但我們也只能接受。
不過在文資爭議過程中，整個有章新建工程案的諸多問題也浮上檯面，成為文資事件後的新爭執焦點；包括擴大興建地點沒有經過校務會議審議，以及大幅度增加的工程經費學校是否有能力支應，及是否會壓縮到其它建設等等。
荒唐的會議操控：不准表決、不准提臨時動議
校務基金管理委員會110年度第5次會議（2021年12月6日），總務處提案將新建工程總經費由5.99億調增為6.99億元。會議中有2位委員對此表示憂心並提出異議，因而請求投票表決。
但結果卻是由當時的蔡主秘出面，說學校的校務基金管理委員會設置要點沒有寫要如何表決的辦法，所以校務基金管理委員會是不能夠表決的。作為會議主席的陳校長，也就因此而順理成章地沒收了委員表決的權利。
荒唐的事件並沒有結束，在110學年度第1次校務會議（2021年12月28日）中，蔡主秘再次上演用「臨時提案」混淆「臨時動議」名稱的手法，不准會議代表提臨時動議來審議新建工程案的追加經費。
校務基金管理委員會不准投票表決，校務會議不能提臨時動議。這種連小學生都無法認同的說法，竟然在台藝大活生生的上演。在民主社會，這可能是破天荒的創舉吧！
台藝大校園民主開新頁：校務會議的無記名投票及懸殊的票數差距
為了應付有章新建工程的高額經費需求，學校首先擱置了也已經在進行招標的學生宿舍新建工程，同時也不願意對有安全疑慮的影音大樓磁磚剝落進行全面的剝除與修復。學校行政的倒行逆施，最終導致校務會議代表發起連署提案及召開臨時校務會議。
此110學年度第1次臨時校務會議（2022年3月23日）共有三個提案，提案一是有關本校影音大樓外牆嚴重剝落、影響師生安全的相關議題。結果是以破天荒的62票對7票（廢票3票）決議牆面應全面刨除及修整。
提案二是有關本校學生宿舍的新建案，表決結果也以48票對19票（廢票3票）的不小差距做成決議：「新建宿舍案，提請應第一優先興建。從這兩案的最終表決結果，可以看到校內多數代表所持之意見，是與決策者相左的。
至於提案三：「有關本校『有章藝術博物館新建工程』總計畫經費由5億9943萬3802元調增為6億9940萬元案，過程有爭議及疑慮，提請正式審議討論」。則因為前兩案討論超時，即使延長會議時間達80分鐘，也未能釐清所有爭議，所以決議擇期再繼續討論。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。