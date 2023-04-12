談瑞信AT1債券減記事件：原來不是手上有借據，對方就得乖乖還錢
我們想讓你知道的是
瑞信AT1減記事件照應出一樁現實：業者為了高利潤，已不管武德，紛紛創造出連業內人都搞不清楚的金融加工品，就像是把各地蒐集來的爛水果，包裝成號稱鮮採多汁的豪華禮盒，再通通塞給因為資訊落差搞不清楚狀況只想買高配息高利率的散戶投資人。
欠債還錢，天經地義！
誰說的？就是有人欠債不還，還淡淡地告訴你一句：「債務都一筆勾消搂！」
債主或許會氣急敗壞地說：「什麼！還有這回事？不可能！我手上還有借據，小心我告你！」
對方大手一揮：「你哪邊涼快，哪邊去！回家仔細看看借據吧！你以為天底下有白吃的午餐嘛？」
難道拿這麼高的利息，沒有代價嗎？
你急忙忙回家，打開借據裡頭，終於在千絲萬縷中找到一行寫著：「萬一有特殊狀況，只要監管機構同意債務則可一筆勾銷！」
這位理直氣壯的債務人，不是一般民眾，而是響噹噹百年金融老字號，瑞士信貸（CS，以下稱瑞信）。
近日瑞信因財務及內部連續出現狀況，為解決燃眉之急，只好匆忙嫁給瑞士國家銀行（UBS，以下簡稱瑞銀）。
然而嫁娶條件卻使許多投資人直到現在才發現，手上那張借條暗藏玄機。
荒謬的金融文字遊戲
瑞銀在瑞士政府和央行的搓合下，答應以990億台幣出手收購以拯救瑞信與市場信心，裡頭的附帶條件是：瑞士信貸所持有約173億美元可可債（COCO BOND）AT1債券，必須直接減記為零。
什麼是減記？白話說，就是直接打消債務，當作不算數！
原本按照一般可可債的轉換規則，遇到銀行資本適足率（就是銀行的最少該準備的資金），低於一定的水平時，投資人至少還能轉換成普通股，拿到市場上出售換現金。
只是瑞銀減記條件一出，投資人手上那張借條，瞬間化為灰燼。
據報導，金管會正清查含有瑞信AT1債券的境外基金，目前國內投資人所持有的境外基金，估計有23億元連結到此債券。
瑞銀的要求並非空穴來風，發行債券的人，早已利用產品說明書內的縝密文字，來規避可預料到的風險。
瑞信AT1債券的產品說明書裡頭，白紙黑字寫得清清楚楚，當遇上特殊情況（例如第一類資本適足率小於7%），只要監管機構同意，債券金額是可以完全被歸零的！
也就等於這張借條裡頭，早就設下防火牆，發生憾事時，死道友不死貧道。
讓人費解的是，竟然還有國內某位金控大老跳出來義正嚴詞的喊話：鼓勵投資人應跨海向瑞銀求償，也勉勵銀行財管部門必須協助！而不是中立的把可可債利弊得失分析給投資人了解。
根據路透報導，就連原本預計要提告的北美固定收益組織，也將放棄提告，原因是發現合約書已經寫明該風險。
一般投資人不明白情有可原，業內人士說這句話，會不會有點「站高山看馬相殺」的風涼姿態？
高利率背後的真相
看到這裡，不知道讀者們有什麼感受？
一直以來，有借有還再借不難，欠債還錢天經地義。這句話不僅是大家普遍的認知，就連投資學教材裡，「債券」篇所有的公式都把它奉為最基礎的假設：
投資人把錢借給公司或政府，到期拿回本金，加點遮羞費，也就是利息。
由此可知，債券不管在學理或是心智上都是一種信仰，大家總想著，債務人最後一定會履行承諾，再不成，手上總還有張借據吧！
瑞信AT1減記事件，直接反手打破過往這套牢不可催的鐵律，也照應出一樁現實：業者為了高利潤，已不管武德，紛紛創造出連業內人都搞不清楚的金融加工品，而那就像是把各地蒐集來的爛水果，包裝成號稱鮮採多汁的豪華禮盒，再通通塞給因為資訊落差搞不清楚狀況只想買高配息高利率的散戶投資人。
最後，一有任何情況，業者雙手開攤，微笑地告訴你：凡事都有代價，everything comes with a price！
覺醒：我們要的只是真實和單純
我無意把瑞信被收購的起因和已經嚴重影響金融秩序的事物講得太細節，相信有興趣的讀者會自行蒐集相關資訊詳讀。
身為前金融業的一員，說實話有時候會為這種行銷為主，不管客戶死活的病態感到哀傷，但從業人員就是混口飯吃，也是為了討生計。
近幾年來，雖然台灣複委託定期定額等等管道都更加便利，但由於業態如此，報章媒體的大肆宣傳，像是xxx幾年用ooo存股方式財務自由，xxx教你用K滾出3000萬，導致全民不管自身財務狀況和具備基礎金融知識與否，都一窩蜂追逐股利和短期市場進出的資本利得。
只是大多都在經年累月的市場進出後，資金部位受了各種不大不小的傷，反而真正有持續穩健累積資產的人，是少數。
金融環境會變好嗎？不知道，因為科技讓世界變化太快，並且越來越真假難辨。
我們能做的就是讓自己和所投身的財務顧問行業，保持單純和真實，維持中立客觀，相信世界會變得更好。
有人問，你們不是只做高資產客戶嗎？
不，我們專做另一種高資產客戶，特徵是：努力想要擁有更好生活，但可能忙碌到血壓高、血脂高、血糖高，卻又不知道如何有系統打造財務安全網的朋友。
他們擁有面對未來想改變現況的勇氣，且明白自己想要把時間釋放出來生活和陪伴家人，不是沉醉在研究金融加工品迷霧裡。
貴又爛還藏毒的豪華水果盤很誘人，但真是你想要的嗎？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。