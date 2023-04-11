2023/04/11,
歐洲

英國初級醫生上街罷工4日，要求政府加薪35%、恐影響25萬個診療

英國初級醫生上街罷工4日，要求政府加薪35%、恐影響25萬個診療
倫敦聖托馬斯醫院外罷工的初級醫生｜Photo Credit: GettyImages

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英國的初級醫生從11日，開始為期4日的罷工，要求政府為醫生加薪35%。由於初級醫生佔了英國所有合格醫生中的40％，這場罷工估計會對醫療照護體系，造成前所未有的影響。100萬次預約診和手術中，將有超過4分之1需要取消，一些醫院表示，多達一半的治療計畫受到影響。

綜合《路透社》《BBC》的報導，英國的初級醫生從今（11）日，開始為期4日的罷工，要求政府為醫生加薪35%。由於初級醫生佔了英國所有合格醫生中的40％，這場罷工估計會對醫療照護體系，造成前所未有的影響，英國政府也對病患的健康安全做出警告。

數以萬計的英國初級醫生（相對於台灣的住院醫生），正在街上進行罷工，要求加薪35%，以補償過去15年來低於通貨膨脹率的工資增長。

代表醫生的工會－英國醫學協會（The British Medical Association）表示，要求加薪是由於，考量到過去15年來物價的成長，初級醫生的薪資實際上減少了26％。而這次的罷工，是繼3月為期3日的罷工後，工會抗議薪資不公的最新舉措。

英格蘭各地的初級醫生，已經開始為期4日的罷工，而這將會是對英國健保署（National Health Service）的嚴重打擊。100萬個預約診和手術中，將有超過4分之1需要取消，一些醫院表示，多達一半的治療計畫受到影響。

醫生表示，他們進行罷工不只是為了獲得公平的薪資，也是為了患者的安全著想。因為目前的薪資水平，已經影響到醫生的招募，並且導致許多醫生離開這個產業。

英國健保署國家醫療主任鮑伊斯（Stephen Powis）表示，與上個月罷工影響到的17萬5000次診療與手術相比，這次的罷工造成的影響將會「相當的大」。不過他也補充，英國健保署正在努力確保緊急醫療服務保持不變。

「我們要求醫院盡快重新安排手術與門診，但這需要數週的時間才能夠消化完。」鮑伊斯告訴《BBC》記者。

英國醫學協會的初級醫生委員會聯合主席崔維迪（Vivek Trivedi）表示，民眾如果有危及性命的情況，仍能撥打緊急求救電話999，並表示「該服務正常運作，我們已將急診需求列為優先事項」。

組織罷工的英國醫學協會也表示，如果英國衛生部部長巴克萊（Steve Barclay）可以提出合理的薪資提議，初級醫生的罷工將有停止的可能。協會副主席羅斯威克（Emma Runswick）表示，他們希望這是最後1次罷工，但如果政府不進行合理的回應，罷工行動將會繼續。

不過巴克萊在聲明中表示，英國醫學協會的要求是不合理的，因為這代表要替部分醫生增加超過2萬英鎊（約等於新台幣76萬元）的薪資。「罷工不僅危及患者的性命安全，選在復活節假期後發起罷工，也將會造成相當嚴重的醫療量能中斷。」

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核稿編輯：楊士範


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