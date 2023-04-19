五分鐘認識以太坊擴容方案：Layer1、Layer2和側鏈到底有甚麼差別？
我們想讓你知道的是
隨著「上海升級」到來，以太坊也將進入POS的時代，但是在以太坊主網之外，我們也常聽到各種側鏈、Layer 1、Layer 2等等的名詞，這些鏈是怎麼運作的？互有什麼差異？哪一個才會是最好的解決方案呢？
以太坊在2022年9月成功The Merge，達到以太坊Roadmap發展的一個小里程碑。對於許多人而言，可能並不理解這次的改動升級對於以太坊而言是甚麼樣形式的優化；而在近期再度火爆起來的Layer 2賽道又再次進入了大部份幣圈人的視野裡，但究竟Layer 2和側鏈的概念到底有甚麼差別呢？而以太坊的Layer 1方案又是什麼呢？
本文將會針對市面上較為主流、普遍的擴容優化方案一一說明，並且比較差異，讓你瞭解這些概念之間的不同。
以太坊擴容方案
讓我們從以太坊的擴容優化方案開始講起，由於以太坊越來越擠、越來越貴，擴容方案就是為了能夠讓以太坊的存儲和網路速度，並且讓以太坊的網路使用可以往更大的規模擴張。而擴容方案有一個非常重要的前提，就是在確保去中心化以及安全性之下，增加TPS和交易速度。
目前主流的以太坊擴容方案可以簡單分為Layer 1、側鏈以及Layer 2。
Layer 1
過去一段時間，我們常常聽到有各種Layer 1公鏈像是Solunavax、Cosmos、Polkadot之類的，Layer 1指的就是在這個Ecosystem裡面最基本的主網路。而以太坊Layer 1的擴容顧名思義就是針對以太坊基本的主網協議去做改變。Layer 1升級可使用的方法又包含了：共識演算法的改變和分片技術。
- 共識演算法的改變
去年浩浩大大的The Merge就是更改共識演算法的的一種Layer 1擴容，將以太坊由POS的共識演算機制改變為POW。
- 分片
分片是一種有效擴展TPS的解決方案，在許多L1公鏈上都有所應用。
簡單來解釋一下分片的概念，假設以太坊是一個讀書會或是班級。原本是所有人一起解一道題，大家都解完對過答案才換下一題；而在分片之後，可能會讓原本的班級分為8組，組內共解一道題，這樣一次就能解8道題目，TPS也會提升。
當然，雖然聽起來可以大幅提升TPS，但分片的缺點也是有的。可想而知，雖然分組解題的速度會比較快，但分片之後的安全性容易降低，而且分片之後的由不同組負責特定的區塊，那這些特定的區塊就沒辦法再交換資訊了，所以分片技術在2022年左右被V神的Danksharding方案取代了。
- Layer 1總結
由於Layer 1的擴容方案是直接針對以太坊的網路協議做出的升級或是改變，因此發展是相對緩慢的，尤其是因為有許多改動並不是社群所有開發者都認同的，但是基本上以太坊主網的網路協議仍然在持續緩慢地升級優化著。
側鏈（SideChains）
講完Layer 1，我們接下來要介紹的兩個概念；側鏈和Layer 2都在以太坊主網之外的做出改動的擴容優化方案。
首先我們可以參照以太坊官網對於側鏈的解釋：側鏈是一個獨立的區塊鏈，而跟以太坊主網的連結是基於一個雙線的跨鏈橋，而且側鏈會具備獨立的共識演算法，這意味著安全性和去中心化等等和共識機制有關的特質，都會由側鏈來負責。
更簡單的來說，由於以太坊主網的網路協議對於去中心化和安全性不得有任何一絲讓步，所以這些側鏈大多是犧牲掉一些安全性或是去中心化來換取更快更好的體驗。和Layer 2最大最大的不同，就是側鏈並不會把交易驗證和資料更改狀態等等驗證資料發回以太坊主網，所以側鏈沒辦法繼承以太坊的安全性。
以太坊側鏈都兼容EVM，不過擁有獨立的帳本模型和共識演算機制。
目前最有名的側鏈項目無發就是由Polygon所建構的以太坊側鏈，當然側鏈僅僅只是Polygon針對以太坊擴容方案的其中一項計畫，他們同時也在進行Layer 2 Rollup和ZK技術的發展。
- 側鏈總結
可以想像側鏈的概念就很像是，以太坊是一間大公司，當業務行程已經滿檔之後，會把客戶介紹給其他的小EVM兼容公司，但因為畢竟是獨立的小公司，跟以太坊並沒有關係，所以以太坊也不保證作業質量，當然客戶也可以選擇不接受轉介就是了XD。
最後簡單針對側鏈解決方案的優缺點做一個總結。側鏈兼容EVM並且支持以太坊上的智能合約，同時也可以帶來更快的體驗和更高的TPS，同時成本較低。但缺點就是犧牲掉了安全性，當年由Axie Infinity所打造的以太坊側鏈Ronin更是被駭客盜走了差不多價值6億美元的ETH，同時側鏈的去中心化程度可能也較低，這進一步導致了你在側鏈的交易隱私保護程度較低。
Layer 2
最後要來了解Layer 2的概念。Layer 2的技術從過去的Chanel、Plasma到現在的Rollup，由於技術採用和棄用的過程有點枯燥艱澀，我們這裡直接介紹Layer 2的現況。
許多人會分不太清楚Layer 2和側鏈的差別，一言以蔽之，就是Layer 2繼承了以太坊的安全性和去中心化程度而側鏈沒有。
Layer 2本身並不是一個具備獨立共識演算機制的鏈，Layer 2的工作是在以太坊主鏈之外的地方處理並運算交易，等待處理完交易數據之後，再將交易數據分批傳送回以太坊主網驗證，而且依照目前的L2 Rollup技術，會先把這些要傳回以太坊主網驗證狀態的資料盡可能壓縮、降低主網的資料負荷之後才傳回驗證。
目前Rollup技術分為兩大派：Optmistic Rollup以及ZK-Rollup：
- Optmistic Rollup
Tags：
AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
我們想讓你知道的是
中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！