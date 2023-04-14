《Merry Christmas, Mr. Lawrence》：劍與花，坂本龍一和David Bowie

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

2023年3月28日，坂本龍一撒手人寰，如其中文訃告言「藝術千秋，人生朝露」（Ars longa，vita brevis），留下傳世音樂，知名如Merry Christmas, Mr. Lawrence等。

1983年大島渚電影《戰場上的快樂聖誕》，邀請坂本龍一出演余井大尉，亦作電影配樂，上映後備受讚譽，使其音樂事業拓展至國際。電影亦發掘了北野武，打破他諧星的限制，下開未來發展。

《戰場上的快樂聖誕》改編自英軍勞倫斯的真實經驗。1942年二戰尾聲，日軍佔領印尼建俘虜營，看管英國等西方白人，成為一道異常風景，將東強西弱的逆轉、文化衝突等，呈諸眼前。

電影主線有二，一乃勞倫斯懂日本文化、語言，與軍官北野武等周旋，希望溝通雙方差異。第二是坂本龍一和David Bowie演的俘虜Jack，在戰場上演男男禁忌情愫，劍與花的矛盾。

後者更引人好奇，兩大型男相當賞心悅目。余井大尉的軍官形象，主要參考三島由紀夫，坂本父親曾作三島的編輯，坂本對其崇尚武士道、迷戀肉體美，和嚴格堅毅的自律多有了解，演得頗為生動。

電影首幕，日軍揭發士兵和俘虜的同性戀，勞倫斯嘗試說情不果，幸得余井大尉調停，制止了士兵企圖切腹自殺謝罪。這幕埋下線索，除了余井較有人性，也可說坦護同性之愛。

日本奉行軍國主義，以國家榮辱勝敗為第一，認為若作俘虜等同偷生，看不起外國俘虜。但英軍卻覺得留下性命，等待機會才是正確。兩者本無優劣，卻在上對下的關係衝突流血，漠視人性。

圖片來源：電影《戰場上的快樂聖誕》劇照

圖片來源：電影《戰場上的快樂聖誕》劇照

這重矛盾在Jack被虜，他勇於對抗日軍時更呈現兩者分歧。像日方假意戲弄槍殺處決，Jack如耶穌般高吊雙手，面對無數火槍，他不屈也要倒抽一口涼氣，這是戰爭的殘酷。

電影以劍與花作象徵，余井多次執劍出現人前。而Jack則有一幕為紀念死者，折下無數紅花派發，遭日軍發現後，他手持鮮花對視余井。這反映英日軍人對死亡的不同，悼念和切腹之別。

誰說劍一定代表強硬，而花則是柔弱呢？余井剛毅如石，卻對Jack處處留情坦護，Jack似乎無能對抗，偏偏視性命如浮雲。兩人隱約互相欣賞，只能在戰場壓抑一切情愫。

圖片來源：電影《戰場上的快樂聖誕》劇照

圖片來源：電影《戰場上的快樂聖誕》劇照

直到Jack對抗至極限，余井多次推開他，他忽然抱擁余井的雙肩，親吻兩邊臉頰。眾目睽睽，那是屬於花的堅強與和平，但俘虜的侮辱，傾慕的羞愧都和軍人身分不合，使他大叫倒地。

這幕配上《Merry Christmas, Mr. Lawrence 》一曲，印尼樂器木魚、揚琴等，東方民族的感性，配合電子樂的空茫，加強戰爭的殘酷不仁。東西音律調和與衝突，令經典劇情更顯淒美。

Jack最後因此活埋地底，露頭暴曬致死，余井在夜晚悄悄用刀割下他一絲金髮。結尾勞倫斯對北野武說，他的死亡像播下種子，讓我們成長，懂得了什麼才是真正重要。

（文章獲授權轉載，原文可見於此）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin