貝立德攜手 Partipost，共同打造社群創作者生態圈

強強聯手，共同推動社群創作生態圈

dentsu X貝立德與亞洲最大網紅行銷平台Partipost宣布達成網紅暨社群行銷策略合作夥伴框架，將一起聯手推廣社群創作者生態圈。dentsu X貝立德是台灣領先的綜合媒體代理商之一，致力於提供以數據為基礎，結合創意、策略和技術的End To End解決方案，更自2022年初針對influencer marketing成立專屬的C+團隊，幫助品牌運用社群行銷與消費者建立更深入的交流。而Partipost致力於打造亞洲最大網紅生態圈，2023年初亞洲會員數正式突破破90萬人，橫跨新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、香港等六區市場，藉由跨國的佈局與豐富執行經驗，持續分析與優化網紅創作專案。雙方期望透過這次的策略夥伴合作框架將網紅與社群行銷拉至新高度。

資源與經驗共享協作，擴大市場影響力

過往的網紅行銷專案對於品牌來說，多半侷限於執行與曝光的最末端，然而透過Partipost與dentsu X貝立德的合作，將會以「社群創作」為核心，共同打造具指標性社群行銷案例。除了透過Partipost既有行銷環節打造的各種服務外，貝立德亦以長期服務品牌客戶的經驗，將客戶需求整合社群創作，給予客戶更精準、更優質的行銷體驗。

本次合作雙方將以共同協作機制，由貝立德C+團隊與Partipost針對社群行銷服務在數據洞察、社群傳播、網紅媒合等領域深度的結合以共同開拓市場，帶給品牌與客戶最全面的解決方案，讓品牌與社群創作者間零距離，並在競爭激烈的市場中取得更大的優勢。

成立創作者協會，推廣社群創作機制

根據全球調研組織Influencer Marketing Hub數據指出，2023 年網紅行銷市場價值將增長至 211 億美元，相較2022年有將近29%的增長率，顯示品牌普遍對於網紅市場的前景看好，而透過Partipost跨國調查，有超過半數的品牌願意加碼網紅行銷，投入更多資源與消費者進行更直接、更有溫度的溝通。

隨著市場的持續增長，網紅生態圈卻不具備規格化、定型化的契約，使得品牌與創作者合作時，容易因為資訊與觀念的落差，導致誤會與矛盾，為此Partipost與dentsu X貝立德皆認為透過創作者協會的成立，即是希望建立品牌與創作者雙方間的保障機制，作為溝通的橋樑，透過中立的協會一起完整生態圈，讓社群創作環境朝更健康、正向的方向發展。