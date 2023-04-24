《投名狀》（上）：太平天國不能滅亡，戰爭必須永遠打下去

「先取蘇州，再打南京，怎麼樣？」

硝煙殷地，悲馬嘶亂，甲衣相弔，易水如寒。

愁雲靉靆，沙場如泣。舉目望去，積屍連綿。鏡頭一轉，滿身血漬的龐青雲從屍堆裡爬出，踉蹌站起，嘴角輕微的抽搐。

他行屍走肉一般走過了橫死沙場的同袍，走過杳無人煙的荒村，走過野有餓殍的大路，一路走，路上只有數不清的白骨和面有飢色的百姓，以及無盡的死亡和荒蕪。龐青雲大受震撼，他內心深處的某塊敏感的區域被深深的刺痛了。這個帝國正在崩壞，敗軍之將龐青雲像是一張斷了線的風箏，流浪到一方土匪村寨。虎落平陽，落草為寇。

原本龐青雲的一輩子就應該這樣了。但誰也想不到，他決定回來。

他將會帶著他滿腔的理想主義的熱血，義無反顧的沖殺進複雜的政治博弈當中。

誰的投名狀？

陳可辛的《投名狀》，一部被嚴重低估的電影，一部不容易真正看懂的傑作。