TNL+ 2023/04/24,
影劇

《投名狀》（上）：太平天國不能滅亡，戰爭必須永遠打下去

《投名狀》（上）：太平天國不能滅亡，戰爭必須永遠打下去
Photo Credit: 寰亞電影有限公司

我們想讓你知道的是

龐青雲就是不聽話。用陳大人陰陽怪氣的議論來說，龐大人就是因為「不屬於任何黨派，才能獲得太后的垂青吶。」這背後的權力暗語是：你既然不遵守我們的遊戲規則，我們也不想帶著你玩了。

「先取蘇州，再打南京，怎麼樣？」

硝煙殷地，悲馬嘶亂，甲衣相弔，易水如寒。

愁雲靉靆，沙場如泣。舉目望去，積屍連綿。鏡頭一轉，滿身血漬的龐青雲從屍堆裡爬出，踉蹌站起，嘴角輕微的抽搐。

他行屍走肉一般走過了橫死沙場的同袍，走過杳無人煙的荒村，走過野有餓殍的大路，一路走，路上只有數不清的白骨和面有飢色的百姓，以及無盡的死亡和荒蕪。龐青雲大受震撼，他內心深處的某塊敏感的區域被深深的刺痛了。這個帝國正在崩壞，敗軍之將龐青雲像是一張斷了線的風箏，流浪到一方土匪村寨。虎落平陽，落草為寇。

原本龐青雲的一輩子就應該這樣了。但誰也想不到，他決定回來。

他將會帶著他滿腔的理想主義的熱血，義無反顧的沖殺進複雜的政治博弈當中。

誰的投名狀？

陳可辛的《投名狀》，一部被嚴重低估的電影，一部不容易真正看懂的傑作。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。