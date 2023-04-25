《投名狀》（下）：陳可辛的野心是反思中國幾千年來的鬼打牆
我們想讓你知道的是
我們要問的不再是「龐青雲該如何選？」，而是造成一切選擇徒勞的原因是什麼。為什麼所有的善意和理想，鋪就的不過是通往毀滅的台階？這才是陳可辛埋得最深的暗線：所有悲劇源頭，都是皇權的魔戒。
長煙落日孤城閉，將軍白髮征夫淚。其實上，一旦我們理解了中國歷史，就會清醒的認識到「卻將萬字平戎策，換得東家種樹書」是一種幸運。書生雖然滿腹牢騷，至少卿卿性命猶在。這種憂憤的書寫，一旦轉成真正的軍事行動，其複雜性就會成指數級提升。在殘酷的政治博弈當中，輸家只能血濺三尺。
於是岳飛死了，龐青雲也死了，因為他們是政治牌桌上的玩家們彼此心照不宣的投名狀。
當岳飛還在「待從頭，收拾舊山河，朝天闕！」的時候，他早已成為砧板上的魚肉。三十功名塵與土，八千里路雲和月，滿江紅，紅的不過是忠臣的鮮血。敵在本能寺，戰鼓雷鳴的疆場不可怕，齟齬如潮的金鑾殿才是無間地獄。
因此陸游只能一遍一遍的垂淚：「王師北定中原日，家祭毋忘告乃翁」。王師是不可能北定的，因為它影響到了政治蛋糕的分配，打破了既得利益者的腐敗結構。「先取蘇州，後打南京」的結果，使新軍閥集團「山字營」成為了威脅權力平衡的變量，既不為以狄大人為首的滿清八旗權貴集團所容，更造成了以陳大人為首的漢人官僚體系的擔憂。
最嚴重者，龐青雲勢力的崛起嚴重威脅到了以姜大人領頭的舊軍閥集團的生存空間，因此在扳倒龐趙姜三兄弟上，他們如遇到殺父仇人一般積極。
《投名狀》到底在演什麼？
《投名狀》電影不單單是在講述一個理想主義者功敗垂成的故事，不僅止在惋惜兄弟情義的破碎，不止在悲歌「好人不長命」這種淺碟的情感，陳可辛的野心是在解釋中國幾千年來的權力秩序、解釋皇權社會的運行規律。這部電影用最邊塞派的詩意美學和希臘悲劇式的運鏡去臨摹中國的權力邏輯。就像姜文的《讓子彈飛》，你說那是電影，他們告訴你那是真實的歷史。
《投名狀》到底在演什麼？這部電影的表世界是悲劇敘事，裏世界是權力秩序，而在這兩層世界之上，把攝像機的視角拉高，陳可辛事實上是在反思中國幾千年來的鬼打牆。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/