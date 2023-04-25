TNL+ 2023/04/25,
影劇

《投名狀》（下）：陳可辛的野心是反思中國幾千年來的鬼打牆

《投名狀》（下）：陳可辛的野心是反思中國幾千年來的鬼打牆
Photo Credit: 寰亞電影有限公司

我們想讓你知道的是

我們要問的不再是「龐青雲該如何選？」，而是造成一切選擇徒勞的原因是什麼。為什麼所有的善意和理想，鋪就的不過是通往毀滅的台階？這才是陳可辛埋得最深的暗線：所有悲劇源頭，都是皇權的魔戒。

長煙落日孤城閉，將軍白髮征夫淚。其實上，一旦我們理解了中國歷史，就會清醒的認識到「卻將萬字平戎策，換得東家種樹書」是一種幸運。書生雖然滿腹牢騷，至少卿卿性命猶在。這種憂憤的書寫，一旦轉成真正的軍事行動，其複雜性就會成指數級提升。在殘酷的政治博弈當中，輸家只能血濺三尺。

於是岳飛死了，龐青雲也死了，因為他們是政治牌桌上的玩家們彼此心照不宣的投名狀。

當岳飛還在「待從頭，收拾舊山河，朝天闕！」的時候，他早已成為砧板上的魚肉。三十功名塵與土，八千里路雲和月，滿江紅，紅的不過是忠臣的鮮血。敵在本能寺，戰鼓雷鳴的疆場不可怕，齟齬如潮的金鑾殿才是無間地獄。

因此陸游只能一遍一遍的垂淚：「王師北定中原日，家祭毋忘告乃翁」。王師是不可能北定的，因為它影響到了政治蛋糕的分配，打破了既得利益者的腐敗結構。「先取蘇州，後打南京」的結果，使新軍閥集團「山字營」成為了威脅權力平衡的變量，既不為以狄大人為首的滿清八旗權貴集團所容，更造成了以陳大人為首的漢人官僚體系的擔憂。

最嚴重者，龐青雲勢力的崛起嚴重威脅到了以姜大人領頭的舊軍閥集團的生存空間，因此在扳倒龐趙姜三兄弟上，他們如遇到殺父仇人一般積極。

《投名狀》到底在演什麼？

《投名狀》電影不單單是在講述一個理想主義者功敗垂成的故事，不僅止在惋惜兄弟情義的破碎，不止在悲歌「好人不長命」這種淺碟的情感，陳可辛的野心是在解釋中國幾千年來的權力秩序、解釋皇權社會的運行規律。這部電影用最邊塞派的詩意美學和希臘悲劇式的運鏡去臨摹中國的權力邏輯。就像姜文的《讓子彈飛》，你說那是電影，他們告訴你那是真實的歷史。

《投名狀》到底在演什麼？這部電影的表世界是悲劇敘事，裏世界是權力秩序，而在這兩層世界之上，把攝像機的視角拉高，陳可辛事實上是在反思中國幾千年來的鬼打牆。

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