印度塔塔集團收購緯創當地iPhone組裝廠，蘋果供應鏈加速移出中國
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台灣代工大廠緯創（Wistron）賣掉在印度的iPhone組裝廠，這象徵印度將成為中國之後，蘋果的下一個組裝基地，而未來的供應鏈轉移也將越來越快成為一個趨勢。
印度塔塔集團（Tata Group）收購台灣知名代工廠緯創（Wistron）位於印度的iPhone組裝廠。業內人士強調，緯創賣廠意味著「中國轉向印度的供應鏈轉移正在加速」；對蘋果而言，印度也將成為繼中國之後，下個重要組裝基地。
印度塔塔收購緯創印度廠
緯創總部位於台灣，是全球最大的資訊及通訊產品主要供應商之一，除了台灣以外，分別於亞太地區、歐洲及美洲等地區設有據點。它們主要的業務是提供客戶全方位的產品組裝服務，包括接單後生產（BTO）及接單後組裝（CTO）等不同的生產型態。
仔細一點來看，緯創主要的營業項目，包含桌上型電腦、伺服器、筆記型電腦、液晶電視以及各類電子產品的開發、設計、製造、測試及售後服務。根據緯創2021年年報，3C產品佔比達到93.4%，營業額為新台幣805.42億，其他產品比重僅6.6%，營業額為5.6億元。
本次印度塔塔集團收購緯創位於南印度的iPhone組裝廠，是將自己主要的代工業務賣掉，這引起市場矚目。此外，《Businessline》報導，該廠多達1.4至1.5萬名員工，塔塔集團將對該廠區進行內部組織改革。事實上，一直以來緯創的製造基地，包含台灣、中國、墨西 哥、捷克、越南、印度和馬來西亞等處，形成台灣接單，其他地區生產的產業模式，而本次賣廠是否將退出印度成為焦點
另一方面，美中對抗的局勢下，蘋果開始將組裝的供應鏈由中國移轉到印度。位於代工產業的業內人士Tony，強調蘋果一方面可以迴避地緣政治問題，二來可以緩解過於依賴中國造成斷鏈的風險。他說，過去幾年中國的清零政策、大規模停電，還有層出不窮的水患、缺工問題，已經讓蘋果感到憂心。
Tony還強調，另一個重要的關鍵——晶片，這些年隨著美國協同其他民主陣營國家圍堵中國，讓高階晶片、先進機台及相關零組件無法輸入到中國，這對於在中國生產的高階iPhone是一個非常大的隱憂，雖然印度目前的技術無法組裝高階3C產品，但從低階開始逐步打造的新供應鏈，是現今不得不開始的選擇。
印度就是下一個中國
今年是中國供應鏈轉移至印度的重要一年，包含富士康等零組件、群創的面板技術，到現在的緯創賣iPhone廠，一再顯示蘋果使力非常深。Tony說，未來幾年速度會更快，將會有更多零組件技轉到印度，這是一個重要的趨勢。
《華爾街日報》更以「對蘋果公司而言，印度就是下一個中國」為題描述這個重要的產業現象。報導中指出，蘋果於4月初公布了在印度首家直營店，凸顯對印度經營理念的改變，此外蘋果執行長庫克（Tim Cook）也在2月表明印度是蘋果的重要市場。
Piper Sandler的分析師Harsh Kumar告訴《華爾街日報》印度和中國在人口有極大的相似之處，另外在購買能力上也有相似之處，雖然目前印度手機售價多在500美元以下（蘋果手機平均898美元），但這也顯示蘋果只要著力更深將，有機會帶來龐大的業績。
目前，蘋果一直從美國加州和中國派遣產品設計師到印度南部的工廠，對當地人進行培訓，試圖推進當地工廠的順利進行。此外，知情人士告訴《金融時報》雖然蘋果早在2017年就在印度生產產品，但是去年9月是轉捩點，而當時印度廠區接到急單，但是良率僅有50%，這顯示印度的仍有相當大的進步空間。
目前為了快速推動印度的進展，印度當局已經批准蘋果的中國零組件供應商透過與印度合資企業的方式開始運作，而本次緯創賣廠是一個重要的階段性成果。最後，Tony預計未來將有更多供應商將在印度賣廠房、技轉等。
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核稿編輯：翁世航
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
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發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。