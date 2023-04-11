印度塔塔集團收購緯創當地iPhone組裝廠，蘋果供應鏈加速移出中國

印度塔塔集團（Tata Group）收購台灣知名代工廠緯創（Wistron）位於印度的iPhone組裝廠。業內人士強調，緯創賣廠意味著「中國轉向印度的供應鏈轉移正在加速」；對蘋果而言，印度也將成為繼中國之後，下個重要組裝基地。

印度塔塔收購緯創印度廠

緯創總部位於台灣，是全球最大的資訊及通訊產品主要供應商之一，除了台灣以外，分別於亞太地區、歐洲及美洲等地區設有據點。它們主要的業務是提供客戶全方位的產品組裝服務，包括接單後生產（BTO）及接單後組裝（CTO）等不同的生產型態。

仔細一點來看，緯創主要的營業項目，包含桌上型電腦、伺服器、筆記型電腦、液晶電視以及各類電子產品的開發、設計、製造、測試及售後服務。根據緯創2021年年報，3C產品佔比達到93.4%，營業額為新台幣805.42億，其他產品比重僅6.6%，營業額為5.6億元。

本次印度塔塔集團收購緯創位於南印度的iPhone組裝廠，是將自己主要的代工業務賣掉，這引起市場矚目。此外，《Businessline》報導，該廠多達1.4至1.5萬名員工，塔塔集團將對該廠區進行內部組織改革。事實上，一直以來緯創的製造基地，包含台灣、中國、墨西 哥、捷克、越南、印度和馬來西亞等處，形成台灣接單，其他地區生產的產業模式，而本次賣廠是否將退出印度成為焦點

另一方面，美中對抗的局勢下，蘋果開始將組裝的供應鏈由中國移轉到印度。位於代工產業的業內人士Tony，強調蘋果一方面可以迴避地緣政治問題，二來可以緩解過於依賴中國造成斷鏈的風險。他說，過去幾年中國的清零政策、大規模停電，還有層出不窮的水患、缺工問題，已經讓蘋果感到憂心。

Tony還強調，另一個重要的關鍵——晶片，這些年隨著美國協同其他民主陣營國家圍堵中國，讓高階晶片、先進機台及相關零組件無法輸入到中國，這對於在中國生產的高階iPhone是一個非常大的隱憂，雖然印度目前的技術無法組裝高階3C產品，但從低階開始逐步打造的新供應鏈，是現今不得不開始的選擇。

印度就是下一個中國

今年是中國供應鏈轉移至印度的重要一年，包含富士康等零組件、群創的面板技術，到現在的緯創賣iPhone廠，一再顯示蘋果使力非常深。Tony說，未來幾年速度會更快，將會有更多零組件技轉到印度，這是一個重要的趨勢。

《華爾街日報》更以「對蘋果公司而言，印度就是下一個中國」為題描述這個重要的產業現象。報導中指出，蘋果於4月初公布了在印度首家直營店，凸顯對印度經營理念的改變，此外蘋果執行長庫克（Tim Cook）也在2月表明印度是蘋果的重要市場。

Piper Sandler的分析師Harsh Kumar告訴《華爾街日報》印度和中國在人口有極大的相似之處，另外在購買能力上也有相似之處，雖然目前印度手機售價多在500美元以下（蘋果手機平均898美元），但這也顯示蘋果只要著力更深將，有機會帶來龐大的業績。

目前，蘋果一直從美國加州和中國派遣產品設計師到印度南部的工廠，對當地人進行培訓，試圖推進當地工廠的順利進行。此外，知情人士告訴《金融時報》雖然蘋果早在2017年就在印度生產產品，但是去年9月是轉捩點，而當時印度廠區接到急單，但是良率僅有50%，這顯示印度的仍有相當大的進步空間。

目前為了快速推動印度的進展，印度當局已經批准蘋果的中國零組件供應商透過與印度合資企業的方式開始運作，而本次緯創賣廠是一個重要的階段性成果。最後，Tony預計未來將有更多供應商將在印度賣廠房、技轉等。

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核稿編輯：翁世航