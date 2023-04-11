2023/04/11,
商業

台灣首檔「虛擬債券」年底可望上路，大舉推動金融、虛擬資產轉型

台灣首檔「虛擬債券」年底可望上路，大舉推動金融、虛擬資產轉型
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣的虛擬資產跨出一大步，未來虛擬通貨業務（STO）平台成立後，投資人獲利來源除了價差，若投資分潤型的還可分享發行人經營利益，投資債務型則可收配息，像是虛擬債券。

金管會於2020年初開放具有證券性質的虛擬通貨業務（STO），終於有望於今（2023）年上路。金管會透露，國內有大型券商於今年3月申請，預計首檔虛擬債券可望上路，未來可望大舉推動金融、虛擬資產轉型。

首檔虛擬債券年底可望上路

因應金融科技創新，已核定具證券性質之虛擬通貨（簡稱虛擬通貨）為證券交易法所稱之有價證券，初步開放發行虛擬通貨募資金額新台幣3000萬元以下案件，並滿足其多元籌資的需求引導產業朝正向發展。

虛擬通貨，如比特幣（BTC）等是運用密碼學及分散式帳本技術的一種的虛擬代幣，可以以數位方式儲存、交換或移轉之資產或財產權利，具流通性及投資性，也是下一個世代的重要技術。

立法院研究員安怡芸指出，STO與傳統有價證券相較，其本質都是利用所有權，STO之優勢主要在於利用區塊鏈開放、公開透明度的特性達到無國界、無時差的全新資本市場交易方式。

他強調，虛擬通貨資產，創造規模較小的企業及新創公司更多機會，透過STO募資之方式，在短時間中從全球投資人募集到營運所需之資金，並藉此提升公司知名度 。

證期局局長張振山於10日告訴《工商時報》已有台灣的中大型券商，在2023年3月時遞件，申請成立STO平台，預計今年底前首家STO平台，這代表著首檔虛擬債券可望上路。

張振山還說，券商成立STO平台後，還必須要再找公司來IPO掛牌、發行代幣。代幣的發行公司有資格限制，投資人也要符合資格， 像是初級市場、次級市場交易都在這個平台上，不能出平台交易，有一定的限制。

虛擬債券將促進金融轉型

事實上，香港已經於今年2月發行虛擬債券，這是價值達到8億港幣的虛擬債券，成為全球首批由政府發行的虛擬債券，該債券是1年期的債券，收益率為 4.05%。

當時，富達國際亞太區（日本除外）董事總經理馬瑞傑指出，這對香港虛擬資產市場實踐的重要一步。分布式分類帳技術擁有巨大潛力，促進金融市場轉型，令投資者更容易參與其中，通過虛擬化帶來更多元化及更低交易成本的投資選擇。

未來STO平台成立後，發行人可以在平台上，發行的虛擬通貨有2種，以不具股東權益的「分潤型」及「債務型」虛擬通貨為限，投資人獲利來源除了價差，若投資分潤型的還可分享發行人經營利益，投資債務型則可收配息，像是虛擬債券等。

安怡芸分析，目前台灣針對STO的規範重點之一是，考量虛擬通貨屬於技術含量及風險程度較高的產品，初步階段僅開放專業投資人參與認購及交易，還有專業投資人每一虛擬通貨募資案認購金額，不得逾新台幣30萬元。

STO之認購及買賣均採取實名制，投資人應指定自己的銀行帳戶作為款項往來帳戶，證券商應控管其出、入金方式，僅限由上述帳戶以新臺幣匯出、入款方式辦理，也意味著虛擬資產在台灣前進了一大步。

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核稿編輯：翁世航


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