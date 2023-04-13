沙烏地阿拉伯、伊朗外長在北京會晤，昭示美國介入中東的時代已經結束

文：劉燕婷

4月6日，沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）和伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）在北京會晤，雙方討論重開大使館的相關步驟，並在會後發表聯合聲明。

聲明中指出，雙方討論擴大雙邊關係的方式，以及啟動兩國安全合作協定和經濟、貿易、投資領域合作總協定的相關事宜，並同意在約定時間內重開外交使團，着手採取必要措施開放兩國駐利雅德和德黑蘭大使館，以及駐吉達和馬什哈德總領事館。此外，沙伊兩國將繼續在技術代表團之間開展必要協調，研究擴大兩國合作的方式，包括恢復官方代表團、私營部門互訪及航班，為兩國相互簽發簽證提供便利等。

據《中東日報》（Asharq al-Awsat）4月5日報道，沙方消息人士透露，兩國外長此前已通話三次，討論了重啟外交與其他協定的相關步驟，而北京之所以被選為會晤地點，是因中方在斡旋、促進沙伊兩國溝通上發揮了積極作用。此次沙伊外長亦在聯合聲明中稱，雙方對中國主辦本次會議表示感謝。

無獨有偶，《路透社》也在5日也援引伊方消息稱，由於中國促成沙伊雙邊協議，兩國外長同意4月6日在北京會面。《路透社》指出，中國促成沙伊復交中已然震動中東局勢，過去幾十年來，美國一直是中東的主要調解人，展現了自身的安全和外交力量，但中國此次促成沙烏地阿拉伯伊朗在北京宣布復交，昭示美國介入中東的時代已經結束。

3月10日沙伊復交以來，曾有不少分析認為，不該高估中國角色、中國即將在雙方履約問題上面臨挫敗、所謂復交其實雷聲大雨點小等。平心而論，從沙烏地阿拉伯與伊朗結怨多年來看，上述預測有一定現實基礎，但眼下發展也已證明，即便兩國仍有地緣競爭，降低衝突烈度已成雙方共識，且由沙伊官員再訪北京來看，中國的中東角色已非過去的「局外人」，而是名副其實的「參與者」。

美國還能怎麼辦

而這一切，並非始於沙伊復交。

回顧2022年7月，美國總統拜登（Joe Biden）曾在訪問沙烏地阿拉伯前投書《華盛頓郵報》，解釋自己的出訪原因，「身為總統，我的職責是保持國家強大和安全。我們必須反擊俄羅斯的侵略、處於戰勝中國的最佳位置，並努力穩定全球具影響力的地區。要做到這些，我們必須和能夠影響這些結果的國家直接接觸，而沙國就是其中之一。」從上述內容來看，拜登顯然想阻止沙烏地阿拉伯靠近中俄，卻又受價值觀外交的枷鎖掣肘，姿態相當狼狽。

但更狼狽的是，當拜登克服國內反對聲浪，訪問沙烏地阿拉伯與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）進行會晤後，沙方並未同意美國提出的原油增產訴求，反在同年10月與俄羅斯等國進行協調，決定讓OPEC+在11月每日減產200萬桶。美國雖怒斥其短視，沙烏地阿拉伯卻毫不在意，隨後又在12月熱烈歡迎中國領導人習近平來訪，舉行了首屆中國-阿拉伯國家峰會、中國-海灣阿拉伯國家合作委員會（簡稱「海合會」）峰會，更與中國商定，每兩年輪流在兩國舉行一次元首會晤，穩定中沙之間的戰略協作。

前述種種，既凸顯中俄在中東與日俱增的影響力，更反襯美國主導的日漸虛化。事實上自從美國決定撤出中東、轉向印太加壓中國後，這便是必然的發展；但宰制欲強如美國，自不樂見局勢如此演進，卻又不願改變轉向印太的宏觀戰略，只好以拜登出訪等手段多加修補，希望延緩中東的多極化大國秩序成型，維持美國主導地位。

但伴隨中美關係惡化，美國在中東愈發陷入戰略迷霧。其一面集中火力武裝印太、圍堵中國，卻又一面動員中東參與「對華脫鉤」，但如前所述，美國在中東的軍事存在日漸稀薄，經濟場域更是難阻中國不斷增長的市場優勢，以及「一帶一路」與海灣產油國的項目對接，想在這般情況下要求各國親美反中，用與中國的經貿合作換取美國的安全承諾，無異緣木求魚，更何況美國根本無力回復過往在中東的軍事挹注水平。

故美國智庫學者杜如松（Rush Doshi）曾建議，美國不應與中國在中東進行「美元對美元、船艦對船艦、貸款對貸款」的競爭，而是應該探索自己在「具有最大戰略意義項目」的潛力，例如兩用港口項目、海底電纜與機場，同時努力引進其他第三方，以稀釋中國在中東的經濟存在，確保美國在談判桌上仍有一席之地。無獨有偶，曾任美國國家安全委員會中東事務高級主管的智庫學者辛格（Michael Singh）也建議，美國需藉「增加進入美歐市場或技術的形式」，來提供中東各國切實利益，而不是持續強逼各國選邊。

兩人的建議或許能對白宮政要產生影響，卻極難從根本上扭轉美國在中東的路線慣性。先不論所謂「美國在戰略意義項目的潛力」是否存在，拜登政府即便有意強化經濟工具的使用，也極難遂行無痛的政策替代，因為光是協調美國內部的利益團體便是一大工程。中國基建項目與企業之所以能在中東打出知名度，並非侵蝕歐美公司的既定市場份額所致，而是歐美本就對於中東基建項目興趣缺缺，更在技術輸出上普遍保守，這才給了中國企業與資本「走出去」的機會。白宮或許有意臨摹中國路線，但受限資本慣性，最終還是要依賴威脅路線與霸權餘暉，結果便是讓自己更加顏面掃地，也讓中東各國更加排斥華盛頓的頤指氣使。