沙烏地阿拉伯、伊朗外長在北京會晤，昭示美國介入中東的時代已經結束
我們想讓你知道的是
平心而論，伴隨中國在中東的影響力增長，擁有更大的政治話語權是必然現象。過去人們雖能想像沙烏地阿拉伯伊朗復交，卻極少有分析認為中國能在其中扮演政治角色，但如今情勢證明，中國的政治話語權已與過往不同，即便沒有美國的配合與支持，北京仍有能力推動域內的政治情勢變化。
文：劉燕婷
4月6日，沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）和伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）在北京會晤，雙方討論重開大使館的相關步驟，並在會後發表聯合聲明。
聲明中指出，雙方討論擴大雙邊關係的方式，以及啟動兩國安全合作協定和經濟、貿易、投資領域合作總協定的相關事宜，並同意在約定時間內重開外交使團，着手採取必要措施開放兩國駐利雅德和德黑蘭大使館，以及駐吉達和馬什哈德總領事館。此外，沙伊兩國將繼續在技術代表團之間開展必要協調，研究擴大兩國合作的方式，包括恢復官方代表團、私營部門互訪及航班，為兩國相互簽發簽證提供便利等。
據《中東日報》（Asharq al-Awsat）4月5日報道，沙方消息人士透露，兩國外長此前已通話三次，討論了重啟外交與其他協定的相關步驟，而北京之所以被選為會晤地點，是因中方在斡旋、促進沙伊兩國溝通上發揮了積極作用。此次沙伊外長亦在聯合聲明中稱，雙方對中國主辦本次會議表示感謝。
無獨有偶，《路透社》也在5日也援引伊方消息稱，由於中國促成沙伊雙邊協議，兩國外長同意4月6日在北京會面。《路透社》指出，中國促成沙伊復交中已然震動中東局勢，過去幾十年來，美國一直是中東的主要調解人，展現了自身的安全和外交力量，但中國此次促成沙烏地阿拉伯伊朗在北京宣布復交，昭示美國介入中東的時代已經結束。
3月10日沙伊復交以來，曾有不少分析認為，不該高估中國角色、中國即將在雙方履約問題上面臨挫敗、所謂復交其實雷聲大雨點小等。平心而論，從沙烏地阿拉伯與伊朗結怨多年來看，上述預測有一定現實基礎，但眼下發展也已證明，即便兩國仍有地緣競爭，降低衝突烈度已成雙方共識，且由沙伊官員再訪北京來看，中國的中東角色已非過去的「局外人」，而是名副其實的「參與者」。
美國還能怎麼辦
而這一切，並非始於沙伊復交。
回顧2022年7月，美國總統拜登（Joe Biden）曾在訪問沙烏地阿拉伯前投書《華盛頓郵報》，解釋自己的出訪原因，「身為總統，我的職責是保持國家強大和安全。我們必須反擊俄羅斯的侵略、處於戰勝中國的最佳位置，並努力穩定全球具影響力的地區。要做到這些，我們必須和能夠影響這些結果的國家直接接觸，而沙國就是其中之一。」從上述內容來看，拜登顯然想阻止沙烏地阿拉伯靠近中俄，卻又受價值觀外交的枷鎖掣肘，姿態相當狼狽。
但更狼狽的是，當拜登克服國內反對聲浪，訪問沙烏地阿拉伯與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）進行會晤後，沙方並未同意美國提出的原油增產訴求，反在同年10月與俄羅斯等國進行協調，決定讓OPEC+在11月每日減產200萬桶。美國雖怒斥其短視，沙烏地阿拉伯卻毫不在意，隨後又在12月熱烈歡迎中國領導人習近平來訪，舉行了首屆中國-阿拉伯國家峰會、中國-海灣阿拉伯國家合作委員會（簡稱「海合會」）峰會，更與中國商定，每兩年輪流在兩國舉行一次元首會晤，穩定中沙之間的戰略協作。
前述種種，既凸顯中俄在中東與日俱增的影響力，更反襯美國主導的日漸虛化。事實上自從美國決定撤出中東、轉向印太加壓中國後，這便是必然的發展；但宰制欲強如美國，自不樂見局勢如此演進，卻又不願改變轉向印太的宏觀戰略，只好以拜登出訪等手段多加修補，希望延緩中東的多極化大國秩序成型，維持美國主導地位。
但伴隨中美關係惡化，美國在中東愈發陷入戰略迷霧。其一面集中火力武裝印太、圍堵中國，卻又一面動員中東參與「對華脫鉤」，但如前所述，美國在中東的軍事存在日漸稀薄，經濟場域更是難阻中國不斷增長的市場優勢，以及「一帶一路」與海灣產油國的項目對接，想在這般情況下要求各國親美反中，用與中國的經貿合作換取美國的安全承諾，無異緣木求魚，更何況美國根本無力回復過往在中東的軍事挹注水平。
故美國智庫學者杜如松（Rush Doshi）曾建議，美國不應與中國在中東進行「美元對美元、船艦對船艦、貸款對貸款」的競爭，而是應該探索自己在「具有最大戰略意義項目」的潛力，例如兩用港口項目、海底電纜與機場，同時努力引進其他第三方，以稀釋中國在中東的經濟存在，確保美國在談判桌上仍有一席之地。無獨有偶，曾任美國國家安全委員會中東事務高級主管的智庫學者辛格（Michael Singh）也建議，美國需藉「增加進入美歐市場或技術的形式」，來提供中東各國切實利益，而不是持續強逼各國選邊。
兩人的建議或許能對白宮政要產生影響，卻極難從根本上扭轉美國在中東的路線慣性。先不論所謂「美國在戰略意義項目的潛力」是否存在，拜登政府即便有意強化經濟工具的使用，也極難遂行無痛的政策替代，因為光是協調美國內部的利益團體便是一大工程。中國基建項目與企業之所以能在中東打出知名度，並非侵蝕歐美公司的既定市場份額所致，而是歐美本就對於中東基建項目興趣缺缺，更在技術輸出上普遍保守，這才給了中國企業與資本「走出去」的機會。白宮或許有意臨摹中國路線，但受限資本慣性，最終還是要依賴威脅路線與霸權餘暉，結果便是讓自己更加顏面掃地，也讓中東各國更加排斥華盛頓的頤指氣使。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
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理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！