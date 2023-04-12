感謝習近平大陣仗「圍台軍演」，讓來訪的美國會議員深刻體驗「中國威脅論」

文：黃澎孝

蔡英文總統在眾多國際媒體關注下，與美國眾院議長麥卡錫高光地會面了。於是，惱羞成怒的老共，又從4月8日起，再度舉行了「馬後砲」式的圍台軍演。

根據國防部公布的資料顯示：共軍演習首日就編組了71架次各型軍機，以及九艘次的軍艦，分別進入台海周邊。其中，有45架次飛機，還從海峽北、中、南逾越海峽中線，顯然恫嚇的意味十足。

其實中共這樣的演習陣仗，對於台灣人民而言，早已見怪不怪，絲毫不影響人們週末聚餐和出遊的愉悅興致。但是，對於恰巧在6日至8日，率團來台訪問的美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul），以及全團八位跨黨派重量級國會議員而言；卻會是畢生難忘，印象極為深刻的旅程。得以讓他們貼近感受中國窮兵黷武，破壞台海和平，威脅霸凌台灣的惡行惡狀。

Photo Credit: 中央社 此次三天圍台軍演也曾出現的運8反潛機

事實上，在三權分立的美國，國會對美國政府政策的影響，是非常鉅大的。而國會的運作又以各委員會為核心。例如當年，美國卡特總統魯莽決定要和台灣斷交時，就是幸虧有國會的強力制衡，才得以制訂了《台灣關係法》，建立起台美之間日益堅實的特殊關係。

其中，率先在國會啟動聽證會，質疑卡特總統斷交決策的，就是時任參院外交委員會主席的愛達華州參議員邱池（Frank Church）。另一位長期擔任眾議院外交委員會亞太小組召集人的眾議員沃夫（Lester L Wolff）更與聯邦參議員愛德華・甘迺迪（Edward Kennedy）和克蘭斯頓（Alan Cranston）共同起草了《台灣關係法》草案。

其實一直到最近這幾年來，美國國會所提案推動的諸多「友台法案」，也都是率先在參眾兩院的各相關的委員會過關後，才能提交全會表決。由此可知，掌握了外交委員會主席「要衝」的麥考爾，其在美國眾議院的重要性，並不亞於麥卡錫眾議長。

至於同行的眾院外委會印太小組主席，韓裔的金映玉（Young Kim）與首席議員貝拉（Ami Bera）、金融服務委員會副主席希爾（French Hill）都是極具影響力的國會重量級人物。

因此，在麥考爾所率訪問團訪問台灣期間，中共軍委會習近平主席不惜勞師動眾，再度發起規模不小的圍台軍演，等於是幫蔡英文為麥考爾訪問團進行了一場「有聲有色」最為寫實的「中國威脅論」簡報。

難怪麥考爾毫不猶豫地提出，美國國會將盡一切所能，促使加速對台武器的交付。同時承諾美國也會提供台灣的軍事訓練協助。麥考爾還深有所感的總結說：「這不是為了發動戰爭，而是為了追求和平。」

總而言之，這一團訪台的美國國會重量級議員，經歷過這場中共軍演的威嚇，從此以後會更堅定地推動各種抗中保台的議案了。且讓我們遙向中共軍委主席習近平三致謝吧。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航