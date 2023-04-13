美軍只需提供精確座標，國軍「一根手指」就能讓解放軍船艦「死有葬身之地」

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一旦美國不斷提供台灣先進武器，美軍根本不需要「出兵」，只要提供台軍精確的共軍目標座標。台灣的子弟兵，只要動動手指頭，按下按鈕，就能夠精準的讓解放軍的水面船艦，在台灣海峽死有葬身之地了。
文：黃澎孝
對於習近平與他那些「嘴砲手」們，此刻，最痛心疾首的是：台灣人，你們怎麼都不害怕解放軍的軍演啊？
說的也是，台灣人，馬照跑、舞照跳；大餐照吃，卡拉OK照唱。人家辛苦演習的解放軍看不見也就罷了。還非得要租船出海，去看解放軍「炸魚」？那就未免太辜負「祖國母親」那份「愛死灣灣」的苦心了。
其實啊，中共喊「狼來了！」嚷嚷了70幾年，台灣人早都心裡有數了⋯⋯解放軍根本就是唬人的，真要敢打起來，姑且不說在沖繩普天間、嘉手納的那些美軍會不會出手。其實，光就台軍的戰力，只要「一根手指頭」就能搞定中國那些無腦的軍演了⋯⋯。
此話怎說呢？
還記得嗎？2016年7月1日上午8點15分，台灣左營軍港，一艘僅500噸級的「金江號」巡邏艦誤射出一枚台灣製造的「雄風三型」反艦飛彈，竟然就真的飛到40海哩外，澎湖望安鄉東吉嶼東南方海域，追蹤貫穿了一艘作業中名為「翔利昇號」的小小漁船駕駛艙，造成船上人員一死三傷的烏龍事故。
因為，這起不幸的事故換成另外一個角度來看，卻也正好驗證了台灣雄三飛彈的性能還真是令人刮目相看，可不是吃素玩假的。就像這次，隸屬解放軍東部戰區驅逐艦第三支隊的「052D級」的太原艦，近逼到距台灣24浬的「領海鄰接區海域」與台灣海軍拉法葉級的迪化艦在海上對峙的距離拉近到三海浬內，就是非常「無腦」的軍事行徑。
坦白說，萬一台灣又出現一個手指發癢的「天兵」，只要他那「一根手指頭」，輕輕按在該艦配置的「雄二飛彈」的按鈕上，解放軍這艘7500噸的「太原號」的雷達完全來不及反應，只消10秒內就會被台軍「解放」到海底當人工魚礁啦⋯⋯⋯。
更何況，2016年肇事的那款可以兩倍音速飛行的「雄三飛彈」，經過改良之後，2020年推出的「雄三增程型」飛彈，射程已可達到400公里以上。換言之，只要我們在台灣頭尾各配置若干台製的「雄三增程型」飛彈，就已經可以封鎖整個台灣海峽甚至部份巴士海峽了。
兩岸真要開戰，解放軍有哪艘軍艦膽敢靠近台灣3、400公里內的呢？更別說我們即將陸續配置美國最先進的「魚叉飛彈」，以及「海馬斯火箭彈」了呢。
坦白說，我最為習近平以及解放軍擔憂的是，一旦台灣在美國不斷提供的先進武器部署下，真正成為一艘永遠擊不沈的超級航空母艦時，美軍根本不需要「出兵」，只要提供台軍精確的共軍目標座標。台灣的子弟兵，只要動動手指頭，按下按鈕，就能夠精準的讓解放軍的水面船艦，在台灣海峽死有葬身之地了。
然而，對於酷愛「沙西米」的台灣人而言，最恐怖的是：這得要禁口多少年，才敢再啖海峽魚蝦的美味呢？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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