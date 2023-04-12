衛福部整合5類用藥通報平台上線，基層醫藥界呼籲釐清缺藥真正原因

（中央社）因應全球性缺藥問題，衛生福利部11日宣布正式啟用藥品供應通報處理中心，整合擴大西藥、中藥、兒童困難取得、罕病、疫苗等5類用藥平台，將定期每兩週公布一次辦理情形。

缺藥樣態愈來愈多元，衛生福利部將缺藥處理模式拉高到部層級。衛福部長薛瑞元11日上午主持「藥品供應通報處理中心」正式啟用記者會，說明相關事宜。

薛瑞元簡報指出，中心處理缺藥通報涵蓋5大範疇，包含西藥、中藥、兒童困難取得藥品與醫材、罕病特殊營養品及緊急藥物、公費疫苗及傳染病用藥等；中醫藥司負責的中藥供應資訊平台正建置進行測試中，預計4月底上線。

薛瑞元並提及，正規劃走更早期的預警制度，不少規模比較小的診所、社區藥局的藥品進貨來源不是製藥廠而是盤商，目前徵求相關團體合作中，未來可透過掌握盤商供貨狀況判斷是否可能缺藥。

Photo Credit: 中央社 衛福部長薛瑞元（右3）11日主持「藥品供應通報處理中心」啟用記者會，說明相關事宜。

針對西藥部分，衛福部食品藥物管理署署長吳秀梅簡報表示，食藥署已於3月24日發文請相關公協會轉知會員，並請醫療機構及藥局等，重新通報目前仍短缺的個別廠牌藥品。

截至4月3日，共計接獲20件西藥短缺通報案件。吳秀梅說明，經調查其中5件無短缺、10件建議使用替代品項、1件無替代藥品啟動公開徵求、1件已恢復供應，3件仍在處理中。

吳秀梅表示，食藥署未來將定期每2週公布一次通報案件的辦理情形；除請藥品輸入業者至少每月與國外藥品供應商聯繫，確認藥品於6個月內的輸入時程及數量，另外也請國產業者至少每月要確認生產藥品原物料於6個月內的庫存及到貨時程，若有不足供應之虞時，需儘速至平台通報。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，有關兒童困難取得的臨床必要藥品及醫材，目前納管28項藥品、47項醫材，屬於有必要且困難取得，委託中國醫藥大學兒童醫院辦理調度中心進行品項管理、品項調度，並協助聯合採購及專案進口申請。

至於罕見疾病特殊營養品及藥品，衛福部國民健康署署長長吳昭軍指出，國健署負責物流中心，現有儲備50項營養品、10項藥品，若遇到緊急需求會在24小時內會配送到，或調度相關醫院緊急使用。

部分缺藥涉及健保藥價政策。健保署長石崇良說明，針對藥價調整有三種狀況，第一種是廠商認為健保署核定的藥價不敷成本，可提出調整藥價，若經評估沒有替代品，健保署將盡快召開會議，3個月內核定新藥價。

第二種狀況則是廠商因故不再供應，依法要在6個月前通知健保署。石崇良表示，除評估有無替代品，並了解不再供應的原因，若是藥價問題，將召開專家會議、共擬會議，在3個月內完成新藥價核定，如果跟藥價無關，會徵求專案輸入、專案製造，如果與現有品項藥價相同會盡快給予核價。

石崇良說，第三種為臨時狀況無法事先通知，健保署也會先判斷是否有替代品，否則就會跟食藥署討論應否採取緊急專案製造跟輸入方式處理。

不同層級醫療院所、藥局狀況不同，醫藥界籲政府先釐清

（中央社）缺藥危機席捲全球，衛福部成立藥品供應通報處理中心因應。基層醫師及藥師代表11日呼籲，缺藥不只藥品短缺，還有藥價問題，且不同層級醫療院所與藥局也面臨不同狀況，應釐清。

缺藥樣態愈來愈多元，衛生福利部長薛瑞元11日宣布「藥品供應通報處理中心」正式啟用，整合擴大西藥、中藥、兒童困難取得、罕病、疫苗等5類用藥平台。

中華民國基層醫療協會理事長林應然告訴《中央社》記者，目前缺藥的狀況主要是必須到處叫藥，且到貨量也不多，屬於「相對性缺藥」，雖然部分有替代用藥，例如氧化鎂沒了，還有其他軟便劑可取代。

然而醫院跟藥廠之間有合約，林應然說，藥品優先供應給醫院，否則就會挨罰，診所與社區藥局通常都是有需要才叫貨，事實上先決條件是藥量充足，藥不夠才會有供應的優先順序問題。

他直言，缺藥問題不只是藥品的缺乏，還有因為藥價太低，廠商根本不太願意製造，「這就不是缺藥，而是沒藥」。

至於健保署長石崇良表示將根據狀況適度調整藥價。林應然認為，雖然會有一定作用，健保署也強調會保證藥品地板價，最根本問題在於健保是總額支付制度，若不投資更多醫療資源，全民也只能享受有限的服務。

衛福部食品藥物管理署長吳秀梅稍早在記者會中回應相關議題則說，若整個藥品的供應量都不夠，會要求供應端適當分配，讓各醫療院所及藥局都有藥品可調劑。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，政府居間協調是可行的，3年前COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情剛爆發時，也曾發生各級醫療院所搶藥問題，藥廠的產能或進貨量都有限，當一家醫院突然增加叫貨量，就會產生排擠效應，便是透過協調方式處理。

他強調，仍應先釐清到底是真缺藥還是假性缺藥，例如政府11日公布目前收到20件西藥短缺通報，但社區藥局回報的訊息卻不止20件，兩者間有落差。

此外，黃金舜表示，大型醫院、區域醫院通常是直接跟代理商、藥廠簽訂供應合約，診所跟藥局則多半透過跟盤商訂藥，供應系統不一樣，供應量分配不均，也有可能是盤商進貨量少、議價空間有限，價格壓不下來連帶影響進貨意願，結果就導致用藥端短缺，要了解真正原因。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航