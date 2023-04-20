2023/04/20,
藝文

你帶相機出門的理由是什麼？如果只是要紀錄生活，手機不能是攝影器材嗎？

你帶相機出門的理由是什麼？如果只是要紀錄生活，手機不能是攝影器材嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

我想試著用我的角度去說服你。如果你是一位拿著數位相機作為日常生活紀錄的拍攝者，我想邀請你跟我一起想想這個問題。思考完，或許就可以釋懷地放下相機，也放下頸椎發炎的風險，甚至可以省下不少的金錢，投向手機攝影的懷抱。先討論硬體上最顯著的差異，我認為有三個部分。

文：蔡睿宇

「為什麼不用手機拍照就好？」

「相機拍起來就是不一樣！」

「你說得出哪裡不一樣嗎？」

現代社會的攝影技術已經逐漸步入平民化時代，只要有興趣皆人手一台相機作為攝影媒介，只不過在這手機當道的時代，手機能夠有更多的功能，通訊、社交、遊戲等等，手機的攝影畫質與技術也隨著時間逐漸的大耀進，甚至超越同價位的數位相機。

既然如此，為什麼我們不用手機來作為攝影器材呢？

我想藉由這篇文章，試著用我的角度去說服你。如果你是一位拿著數位相機作為日常生活紀錄的拍攝者，我想邀請你跟我一起想想這個問題。思考完，或許就可以釋懷地放下相機，也放下頸椎發炎的風險，甚至可以省下不少的金錢，投向手機攝影的懷抱。

先討論硬體上最顯著的差異，我認為有以下三個部分。

一、焦段（focal length）

手機以iPhone 14 pro為例，共有三個焦段超廣角13mm、主鏡頭24mm以及長焦77mm。至於其他的焦段，是使用數位變焦（Digital Zoom），得來的是一張被裁切過後，畫質失真的影像。

而數位相機通常是以光學變焦（Optical Zoom）來捕捉畫面，因此不管任何焦段，只要是相對應的鏡頭，都可以得到完整畫質的影像。這也是市售還是存有一吋感光元件的卡片相機存在的理由之一吧。

不過許多手機廠牌開始使用混合變焦（Hybrid Zoom）的技術；iPhone 14 pro以主鏡頭24mm與長焦77mm，使用數位變焦為基礎，在兩顆鏡頭之間的差距，透過裁切及AI運算，製作出48mm焦段的影像。

雖然在這技術上，目前為止還無法在其他焦段上切換自如，但科技日積月累的進步，我相信不久後，現在的手機都非常的專注於研發手機攝影的技術，很快速的就能夠使用各焦段拍攝了。

二、操作方式

市售的手機，大多能夠手動調整光圈大小、快門速度、與感光度（ISO），甚至能夠調整EV值、對焦點、風格檔！如果像是iPhone一樣內建軟體沒辦法調整這些參數，也可以透過相關App的支援這些功能。

唯一與相機最大的差異在於，實體按鍵與旋鈕的加持，能夠更快速的調整參數。甚至越好的相機，擁有按鈕就越多，客製化夠多的功能快速鍵，可以幫助我們更快速的拍攝到想要的影像。

但作為日常使用，也不需要用到如此多的快捷鍵，用手指觸碰滑動也算是輕鬆好調整。甚至有些人拿了相機卻還是使用全自動檔來拍攝影像，在手機上也完全能夠使用自動檔來拍攝，甚至手機的軟體換算，有時比相機還出色。

三、感光元件（Camera Sensor）

目前市售的手機，感光元件近乎都是將近一吋的大小，像是iPhone 14 pro主鏡頭為1/1.3吋，其中Sony Xperia PRO-I，應該是主流市售手機中，擁有突破性的一吋（12.8X9.6mm）感光元件。

但是在手機爭鋒相對，在比較誰的感光元件比較大時，相機市場以主流的全片幅（Full-frame），還是擁有36X24mm的規格。

攝影圈有流傳一句話，「底大一級壓死人」[1]，雖然畫面成像不只是感光元件的影響，但也佔了很大比例的問題。最為明顯的是夜間拍攝，畢竟感光元件越小，進光量越少，當然畫質、畫面精細度、顆粒感都會有影響。

只不過手機廠商也試著用軟體的技術去補足感光元件大小的劣勢，像是iPhone的夜間十秒拍攝，甚至我相信在幾年後手機算圖的成像，會與專業相機的差異逐漸變小，也可能超越相機的成像。

在科技進步迅速的現今，手機的鏡頭以及成像技術，也逐漸靠攏專業型的相機，甚至網路上也曾經有YouTuber測試過。專業相機與手機攝影成像的比較，在日間拍攝下，也看不出什麼差異。畫質上，我們也並不是專業的婚禮攝影師、棚拍攝影師需要大圖輸出，應該不見得需要用到相機的高畫素。

大平台有許多解析技術層面的文章，後面有附上相關的延伸閱讀，有興趣可以翻閱。

切入正題。如果我們只是要紀錄生活，為什麼我們不用手機來作為攝影器材呢？

隨手可得的攝影器材

每一次出遊都要背著一台超級重的相機，只為了拍幾張美照做為紀念，既然如此，你帶相機出門的理由是什麼？如果認真的想要拍攝一張具有美感的照片，用手機也能夠拍出，尤其還有手機軟體的算圖加持；iPhone的人像模式，還能後製再調整光圈的散景多寡；比起相機太真實的影像呈現，手機更是擁有博取眼球的色彩原始參數；還能使用全自動模式的拍攝模式，省去調整曝光參數的時間。

再者，手機反而是更方便取得的攝影器材，無需再另外購買任何設備，又或許能夠買市售的手機鏡頭轉接環、濾鏡來增加可玩性，也不算是一筆太大的花費。反而使用相機作為拍攝器材，更需要投資相當多的錢去購買設備，從機身、鏡頭、記憶卡、背帶或是備用電池……，是一個難以想像的坑。

最後，如果認真的學會如何使用手機拍攝，或許有一天走在路上，遇到一組路人請你幫他用手機拍照，這時你就派上用場了。況且用到手機拍攝的可能性，應該會比相機高。甚至使用手機就能拍出美照，不也讓那些拿相機還拍不出半張美照的人瞠目結舌嗎？

易讀存取的特性

如果以相機作為拍攝器材，每一次拍完照片都必須使用平板或電腦設備過檔，還要花非常多的時間與心力去篩選照片，甚至有些照片在按快門時，按得很起勁，因此選照片時，還需要從幾乎差距不大的照片中挑出一張連續照片裡最好看的，想了想都讓選擇困難的我開始感到焦慮了。


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