你帶相機出門的理由是什麼？如果只是要紀錄生活，手機不能是攝影器材嗎？
我們想讓你知道的是
我想試著用我的角度去說服你。如果你是一位拿著數位相機作為日常生活紀錄的拍攝者，我想邀請你跟我一起想想這個問題。思考完，或許就可以釋懷地放下相機，也放下頸椎發炎的風險，甚至可以省下不少的金錢，投向手機攝影的懷抱。先討論硬體上最顯著的差異，我認為有三個部分。
文：蔡睿宇
「為什麼不用手機拍照就好？」
「相機拍起來就是不一樣！」
「你說得出哪裡不一樣嗎？」
現代社會的攝影技術已經逐漸步入平民化時代，只要有興趣皆人手一台相機作為攝影媒介，只不過在這手機當道的時代，手機能夠有更多的功能，通訊、社交、遊戲等等，手機的攝影畫質與技術也隨著時間逐漸的大耀進，甚至超越同價位的數位相機。
既然如此，為什麼我們不用手機來作為攝影器材呢？
我想藉由這篇文章，試著用我的角度去說服你。如果你是一位拿著數位相機作為日常生活紀錄的拍攝者，我想邀請你跟我一起想想這個問題。思考完，或許就可以釋懷地放下相機，也放下頸椎發炎的風險，甚至可以省下不少的金錢，投向手機攝影的懷抱。
先討論硬體上最顯著的差異，我認為有以下三個部分。
一、焦段（focal length）
手機以iPhone 14 pro為例，共有三個焦段超廣角13mm、主鏡頭24mm以及長焦77mm。至於其他的焦段，是使用數位變焦（Digital Zoom），得來的是一張被裁切過後，畫質失真的影像。
而數位相機通常是以光學變焦（Optical Zoom）來捕捉畫面，因此不管任何焦段，只要是相對應的鏡頭，都可以得到完整畫質的影像。這也是市售還是存有一吋感光元件的卡片相機存在的理由之一吧。
不過許多手機廠牌開始使用混合變焦（Hybrid Zoom）的技術；iPhone 14 pro以主鏡頭24mm與長焦77mm，使用數位變焦為基礎，在兩顆鏡頭之間的差距，透過裁切及AI運算，製作出48mm焦段的影像。
雖然在這技術上，目前為止還無法在其他焦段上切換自如，但科技日積月累的進步，我相信不久後，現在的手機都非常的專注於研發手機攝影的技術，很快速的就能夠使用各焦段拍攝了。
二、操作方式
市售的手機，大多能夠手動調整光圈大小、快門速度、與感光度（ISO），甚至能夠調整EV值、對焦點、風格檔！如果像是iPhone一樣內建軟體沒辦法調整這些參數，也可以透過相關App的支援這些功能。
唯一與相機最大的差異在於，實體按鍵與旋鈕的加持，能夠更快速的調整參數。甚至越好的相機，擁有按鈕就越多，客製化夠多的功能快速鍵，可以幫助我們更快速的拍攝到想要的影像。
但作為日常使用，也不需要用到如此多的快捷鍵，用手指觸碰滑動也算是輕鬆好調整。甚至有些人拿了相機卻還是使用全自動檔來拍攝影像，在手機上也完全能夠使用自動檔來拍攝，甚至手機的軟體換算，有時比相機還出色。
三、感光元件（Camera Sensor）
目前市售的手機，感光元件近乎都是將近一吋的大小，像是iPhone 14 pro主鏡頭為1/1.3吋，其中Sony Xperia PRO-I，應該是主流市售手機中，擁有突破性的一吋（12.8X9.6mm）感光元件。
但是在手機爭鋒相對，在比較誰的感光元件比較大時，相機市場以主流的全片幅（Full-frame），還是擁有36X24mm的規格。
攝影圈有流傳一句話，「底大一級壓死人」[1]，雖然畫面成像不只是感光元件的影響，但也佔了很大比例的問題。最為明顯的是夜間拍攝，畢竟感光元件越小，進光量越少，當然畫質、畫面精細度、顆粒感都會有影響。
只不過手機廠商也試著用軟體的技術去補足感光元件大小的劣勢，像是iPhone的夜間十秒拍攝，甚至我相信在幾年後手機算圖的成像，會與專業相機的差異逐漸變小，也可能超越相機的成像。
在科技進步迅速的現今，手機的鏡頭以及成像技術，也逐漸靠攏專業型的相機，甚至網路上也曾經有YouTuber測試過。專業相機與手機攝影成像的比較，在日間拍攝下，也看不出什麼差異。畫質上，我們也並不是專業的婚禮攝影師、棚拍攝影師需要大圖輸出，應該不見得需要用到相機的高畫素。
大平台有許多解析技術層面的文章，後面有附上相關的延伸閱讀，有興趣可以翻閱。
切入正題。如果我們只是要紀錄生活，為什麼我們不用手機來作為攝影器材呢？
隨手可得的攝影器材
每一次出遊都要背著一台超級重的相機，只為了拍幾張美照做為紀念，既然如此，你帶相機出門的理由是什麼？如果認真的想要拍攝一張具有美感的照片，用手機也能夠拍出，尤其還有手機軟體的算圖加持；iPhone的人像模式，還能後製再調整光圈的散景多寡；比起相機太真實的影像呈現，手機更是擁有博取眼球的色彩原始參數；還能使用全自動模式的拍攝模式，省去調整曝光參數的時間。
再者，手機反而是更方便取得的攝影器材，無需再另外購買任何設備，又或許能夠買市售的手機鏡頭轉接環、濾鏡來增加可玩性，也不算是一筆太大的花費。反而使用相機作為拍攝器材，更需要投資相當多的錢去購買設備，從機身、鏡頭、記憶卡、背帶或是備用電池……，是一個難以想像的坑。
最後，如果認真的學會如何使用手機拍攝，或許有一天走在路上，遇到一組路人請你幫他用手機拍照，這時你就派上用場了。況且用到手機拍攝的可能性，應該會比相機高。甚至使用手機就能拍出美照，不也讓那些拿相機還拍不出半張美照的人瞠目結舌嗎？
易讀存取的特性
如果以相機作為拍攝器材，每一次拍完照片都必須使用平板或電腦設備過檔，還要花非常多的時間與心力去篩選照片，甚至有些照片在按快門時，按得很起勁，因此選照片時，還需要從幾乎差距不大的照片中挑出一張連續照片裡最好看的，想了想都讓選擇困難的我開始感到焦慮了。
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。