俗稱「潑水節」的宋干節都在慶祝什麼？一起來認識泰國神話中的宋干女神與傳統習俗
我們想讓你知道的是
每到宋干節的時候，都會有泰國女星扮演「宋干女神」，但實際上宋干女神並不是只有一位，依據星期一到星期天有七位，因此每年會依潑水節落在週幾，就會有不同的宋干女神出現，最明顯的特色，就是每個宋干女神會搭配不同的專屬神獸。
宋干節又名潑水節，除了多數人都熟悉的潑水活動以外，最令人印象深刻的就是新聞上提到的宋干女神，每年都會看到ICONSIAM等商場邀請泰國女星扮演「宋干女神」，如果有在關注這條新聞的人應該也會發現， 怎麼好像每個泰國女星扮演的宋干女神都不相同？
但實際上宋干女神並不是只有一位，依據星期一到星期天有七位，因此每年都有不同的女星會扮演當年度的宋干女神，例如飾演《天生一對》女主角的貝拉也曾扮演過宋干女神，以及台灣人都很熟悉《初戀那件小時》的女主角平彩娜也有扮演過宋干女神，那讀者要怎樣知道今年泰國女星扮演的宋干女神是誰呢？
在介紹宋干女神之前要先認識一下宋干節的傳說，才能知道為何每年都會有不同的宋干女神，以及她們七位女神有什麼職責。除了神話故事以外，宋干節對泰國人來說也有許多非做不可的傳統習俗，這段期間不僅是泰國新年也是以家庭為主的重要節日。本文將詳細介紹宋干節傳說與宋干女神，以及泰國人在宋干節期間都在忙什麼？讓讀者們能一次了解泰國人所知道的宋干節知識。
宋干節的傳說：梵天王與神童的打賭
在正式進入傳說故事之前，讀者要先知道泰國神話跟印度神話對於梵天的解釋有不同的差異，在印度教神話中梵天只有一位，但是在泰國神話中梵天有很多位，創造世界的梵天是最高的大梵天，而在他之下的梵天世界存在著許多的梵天，這點在筆者之前的《拉瑪堅》故事當中就有提到。包括《拉瑪堅》故事中大反派托薩甘的祖先都算是梵天家族成員，而他們居住的隆卡城也是由其中一位梵天所建立，因此泰國人對於梵天世界的認識最早就來自《拉瑪堅》，而宋干節神話故事的主角也是來自梵天世界的其中一位梵天王，名為「賈賓拉彭（ท้าวกบิลพรหม）」，而宋干女神們就是他的七位女兒。
傳說有一位富商他膝下無子，因此被鄰居的小孩嘲笑，說他雖然擁有家財萬貫，但沒有子嗣可以繼承，這樣也是浪費自己的財富而已，於是他便誠心向日神與月神許願希望能獲得孩子，但三年的時間過去，仍然沒有獲得任何孩子，因此某日富商便來到榕樹下，向榕樹神許願求子。榕樹神覺得富商相當可憐，就跟因羅陀請求讓富商可以得償所願，因陀羅得知後便讓名為「塔瑪班（ธรรมบาล）」的男天神轉世下凡成為富商的兒子，而這個天神轉世的男孩就取名為「塔瑪班古曼（ธรรมบาลกุมาร）」。
長大後的塔瑪班古曼相當天資聰穎，不僅懂鳥的語言，還在7歲的時候就讀懂《梨俱吠陀》（ฤคเวท）、《夜柔吠陀》（ยชุรเวท）和《娑摩吠陀》（สามเวท）三大經典（ไตรเทพ），可說是上知天文下知地理的天才神童，之後更開始擔任村民們的老師負責教授各種知識。（作者按： 「古曼（กุมาร）」一詞其實就是男孩的意思）
而塔瑪班古曼的作法讓原本就是負責帶來吉祥喜悅之事的梵天王賈賓拉彭相當不滿意，對於這個人類男孩是否具備聰明才智相當質疑，於是便提出三個問題來挑戰看看，雙方打賭輸的一方要將頭砍下來獻給對方，這三個問題分別為：
- 早晨的吉祥之處在哪？
- 中午的吉祥之處在哪？
- 晚上的吉祥之處在哪？
註：原文使用「ราศี」有容光、神采、相貌、吉祥等意思
塔瑪班古曼聽完問題之後，便要求七天的時間思考，但時間來到第六天，他仍然想不出答案，因此獨自一人在樹下休息沈思，此時聽好聽見一對老鷹夫妻在聊天，公鷹說明天就可以吃到塔瑪班古曼的肉了，因為塔瑪班古曼肯定不知道正確答案，而公鷹跟母鷹吹牛聊天時，不小心說出自己的答案，公鷹說：
- 早上的吉祥之處在臉上，所以人類一早起床會洗臉。
- 中午的吉祥之處在胸口，所以人類會用香水物品擦在胸口。
- 晚上的吉祥之處在腳底，所以人類會用水洗腳。
塔瑪班古曼在樹下聽完後，覺得這個答案滿正確的，因此在第七天就以此作答，最終贏得與梵天王賈賓拉彭的賭注，而梵天王賈賓拉彭便願賭服輸的接受砍頭。他還找了自己的七位女兒與因陀羅來，並告知他們要將自己的頭保管好，因為梵天王的頭如果落到地上將會造成大地焚毀，若漂流在天空中則將造成雲雨枯竭，若放入大海之中將使海水乾枯殆盡。所以必須在梵天王的頭砍下之後用盤子接住，然後環繞須彌山一圈，最後將頭安置於「該臘山（เขาไกรลาส）」（中譯為：岡仁波齊峰）的「坎圖利山洞（ถ่ำคันธุลี）」之中。
之後每年宋干節時，梵天王賈賓拉彭的七位女兒就會騎著自己的神獸來到此處，將父親的頭取出並進行同樣的環繞儀式一次，然後再將頭放回原處，因此這七位女兒也被稱為宋干女神，而梵天王賈賓拉彭也稱成為「瑪哈宋干王（ท้าวมหาสงกรานต์）」。
認識「宋干女神」的花飾、配飾、法器與神獸
宋干女神的輪值是以每年「瑪哈宋干節（มหาสงกรานต์）」當天在禮拜幾為主，而瑪哈宋干節通常是在4月13日到15日之間，例如：2023年在4月14日禮拜五、2022年在4月14日禮拜四，2021年在4月13日禮拜二，2020年在4月13日禮拜一，而禮拜幾的觀測方法會以泰國傳統占星術計算，這部分後續筆者再來詳細介紹。
七位宋干女神兩手各持不同配飾、法器並乘坐在不同神獸之上，因此讀者可以透過女神耳邊上的花朵、配飾、法器與神獸去認別每年泰國女星扮演的女神為何，同時如果讀者自己也想扮演宋干女神也能去尋找相關配件來裝扮。
- 星期一： 寇拉卡女神（โคราคะเทวี）、耳插煙筒花（ดอกปีบ）、配飾為珍珠、手持長劍與木杖、騎虎。
- 星期二：拉索女神（รากษส）、耳插蓮花（ดอกบัวหลวง）、配飾為綠寶石、手持三叉戢與弓箭、騎豬。
- 星期三：檬塔女神（มณทาเทวี）、耳插黃玉蘭花（ดอกจำปา）、配飾為金綠寶石、手持木杖與長針、騎驢。
- 星期四：吉利妮女神（กิริณีเทวี）、耳插雞蛋玉蘭花（ดอกมณฑา）、配飾為祖母綠寶石、手持象勾與手槍、騎大象。
- 星期五：吉利米女神（กิมิทาเทวี）、耳插柔毛白睡花（ดอกจงกลนี）、配飾為黃寶石、手持寶劍與琴、騎水牛。
- 星期六：瑪侯塔娜女神（มโหธรเทวี）、耳插布袋蓮花（ดอกสามหาว）、配飾為黑寶石、手持法盤與三叉戢、騎孔雀。
- 星期日：吞薩女神（ทุงษะเทวี）、耳插石柳花（ดอกทับทิม）、配飾為紅寶石（ปัทมราช）、手持法輪與法螺、騎乘金翅鳥。
宋干節又名「孝親日」與「家庭日」
每年宋干節期間除了是泰國新年以外，泰國政府也將4月13日訂為孝親日（วันผู้สูงอายุแห่งชาติ）以及4月14日訂為家庭日，這段期間在城市工作的泰國人會回到自己的家鄉團聚，一整天從早開始忙碌，包含：一早在家外頭迎接僧人並齋僧做功德，前往寺廟放生祈求增加福份，接著依照自己星期佛進行浴佛儀式，然後帶著沙子到寺廟堆沙佛塔，以及打掃安放於寺廟內的先人骨灰塔或佛塔並幫先人做功德，結束後回到自家進行「向長輩淋水祝福儀式（รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่）」，由晚輩用銀色水盆將水倒在長輩手上，而長輩則將部分的水灑在晚輩頭上以給祝福，最後才是同輩之間的互相潑水玩耍。
Tags：
國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！