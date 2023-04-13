俗稱「潑水節」的宋干節都在慶祝什麼？一起來認識泰國神話中的宋干女神與傳統習俗

宋干節又名潑水節，除了多數人都熟悉的潑水活動以外，最令人印象深刻的就是新聞上提到的宋干女神，每年都會看到ICONSIAM等商場邀請泰國女星扮演「宋干女神」，如果有在關注這條新聞的人應該也會發現， 怎麼好像每個泰國女星扮演的宋干女神都不相同？

但實際上宋干女神並不是只有一位，依據星期一到星期天有七位，因此每年都有不同的女星會扮演當年度的宋干女神，例如飾演《天生一對》女主角的貝拉也曾扮演過宋干女神，以及台灣人都很熟悉《初戀那件小時》的女主角平彩娜也有扮演過宋干女神，那讀者要怎樣知道今年泰國女星扮演的宋干女神是誰呢？

在介紹宋干女神之前要先認識一下宋干節的傳說，才能知道為何每年都會有不同的宋干女神，以及她們七位女神有什麼職責。除了神話故事以外，宋干節對泰國人來說也有許多非做不可的傳統習俗，這段期間不僅是泰國新年也是以家庭為主的重要節日。本文將詳細介紹宋干節傳說與宋干女神，以及泰國人在宋干節期間都在忙什麼？讓讀者們能一次了解泰國人所知道的宋干節知識。

宋干節的傳說：梵天王與神童的打賭

在正式進入傳說故事之前，讀者要先知道泰國神話跟印度神話對於梵天的解釋有不同的差異，在印度教神話中梵天只有一位，但是在泰國神話中梵天有很多位，創造世界的梵天是最高的大梵天，而在他之下的梵天世界存在著許多的梵天，這點在筆者之前的《拉瑪堅》故事當中就有提到。包括《拉瑪堅》故事中大反派托薩甘的祖先都算是梵天家族成員，而他們居住的隆卡城也是由其中一位梵天所建立，因此泰國人對於梵天世界的認識最早就來自《拉瑪堅》，而宋干節神話故事的主角也是來自梵天世界的其中一位梵天王，名為「賈賓拉彭（ท้าวกบิลพรหม）」，而宋干女神們就是他的七位女兒。

傳說有一位富商他膝下無子，因此被鄰居的小孩嘲笑，說他雖然擁有家財萬貫，但沒有子嗣可以繼承，這樣也是浪費自己的財富而已，於是他便誠心向日神與月神許願希望能獲得孩子，但三年的時間過去，仍然沒有獲得任何孩子，因此某日富商便來到榕樹下，向榕樹神許願求子。榕樹神覺得富商相當可憐，就跟因羅陀請求讓富商可以得償所願，因陀羅得知後便讓名為「塔瑪班（ธรรมบาล）」的男天神轉世下凡成為富商的兒子，而這個天神轉世的男孩就取名為「塔瑪班古曼（ธรรมบาลกุมาร）」。

長大後的塔瑪班古曼相當天資聰穎，不僅懂鳥的語言，還在7歲的時候就讀懂《梨俱吠陀》（ฤคเวท）、《夜柔吠陀》（ยชุรเวท）和《娑摩吠陀》（สามเวท）三大經典（ไตรเทพ），可說是上知天文下知地理的天才神童，之後更開始擔任村民們的老師負責教授各種知識。（作者按： 「古曼（กุมาร）」一詞其實就是男孩的意思）

而塔瑪班古曼的作法讓原本就是負責帶來吉祥喜悅之事的梵天王賈賓拉彭相當不滿意，對於這個人類男孩是否具備聰明才智相當質疑，於是便提出三個問題來挑戰看看，雙方打賭輸的一方要將頭砍下來獻給對方，這三個問題分別為：

早晨的吉祥之處在哪？ 中午的吉祥之處在哪？ 晚上的吉祥之處在哪？

註：原文使用「ราศี」有容光、神采、相貌、吉祥等意思

塔瑪班古曼聽完問題之後，便要求七天的時間思考，但時間來到第六天，他仍然想不出答案，因此獨自一人在樹下休息沈思，此時聽好聽見一對老鷹夫妻在聊天，公鷹說明天就可以吃到塔瑪班古曼的肉了，因為塔瑪班古曼肯定不知道正確答案，而公鷹跟母鷹吹牛聊天時，不小心說出自己的答案，公鷹說：

早上的吉祥之處在臉上，所以人類一早起床會洗臉。 中午的吉祥之處在胸口，所以人類會用香水物品擦在胸口。 晚上的吉祥之處在腳底，所以人類會用水洗腳。

塔瑪班古曼在樹下聽完後，覺得這個答案滿正確的，因此在第七天就以此作答，最終贏得與梵天王賈賓拉彭的賭注，而梵天王賈賓拉彭便願賭服輸的接受砍頭。他還找了自己的七位女兒與因陀羅來，並告知他們要將自己的頭保管好，因為梵天王的頭如果落到地上將會造成大地焚毀，若漂流在天空中則將造成雲雨枯竭，若放入大海之中將使海水乾枯殆盡。所以必須在梵天王的頭砍下之後用盤子接住，然後環繞須彌山一圈，最後將頭安置於「該臘山（เขาไกรลาส）」（中譯為：岡仁波齊峰）的「坎圖利山洞（ถ่ำคันธุลี）」之中。

之後每年宋干節時，梵天王賈賓拉彭的七位女兒就會騎著自己的神獸來到此處，將父親的頭取出並進行同樣的環繞儀式一次，然後再將頭放回原處，因此這七位女兒也被稱為宋干女神，而梵天王賈賓拉彭也稱成為「瑪哈宋干王（ท้าวมหาสงกรานต์）」。

認識「宋干女神」的花飾、配飾、法器與神獸

宋干女神的輪值是以每年「瑪哈宋干節（มหาสงกรานต์）」當天在禮拜幾為主，而瑪哈宋干節通常是在4月13日到15日之間，例如：2023年在4月14日禮拜五、2022年在4月14日禮拜四，2021年在4月13日禮拜二，2020年在4月13日禮拜一，而禮拜幾的觀測方法會以泰國傳統占星術計算，這部分後續筆者再來詳細介紹。

七位宋干女神兩手各持不同配飾、法器並乘坐在不同神獸之上，因此讀者可以透過女神耳邊上的花朵、配飾、法器與神獸去認別每年泰國女星扮演的女神為何，同時如果讀者自己也想扮演宋干女神也能去尋找相關配件來裝扮。

星期一： 寇拉卡女神（โคราคะเทวี）、耳插煙筒花（ดอกปีบ）、配飾為珍珠、手持長劍與木杖、騎虎。

星期二：拉索女神（รากษส）、耳插蓮花（ดอกบัวหลวง）、配飾為綠寶石、手持三叉戢與弓箭、騎豬。

星期三：檬塔女神（มณทาเทวี）、耳插黃玉蘭花（ดอกจำปา）、配飾為金綠寶石、手持木杖與長針、騎驢。

星期四：吉利妮女神（กิริณีเทวี）、耳插雞蛋玉蘭花（ดอกมณฑา）、配飾為祖母綠寶石、手持象勾與手槍、騎大象。

星期五：吉利米女神（กิมิทาเทวี）、耳插柔毛白睡花（ดอกจงกลนี）、配飾為黃寶石、手持寶劍與琴、騎水牛。

星期六：瑪侯塔娜女神（มโหธรเทวี）、耳插布袋蓮花（ดอกสามหาว）、配飾為黑寶石、手持法盤與三叉戢、騎孔雀。

星期日：吞薩女神（ทุงษะเทวี）、耳插石柳花（ดอกทับทิม）、配飾為紅寶石（ปัทมราช）、手持法輪與法螺、騎乘金翅鳥。

Photo Credit：泰國郵政局 七個宋干女神，郵票以星期天紅色為開始。

宋干節又名「孝親日」與「家庭日」

每年宋干節期間除了是泰國新年以外，泰國政府也將4月13日訂為孝親日（วันผู้สูงอายุแห่งชาติ）以及4月14日訂為家庭日，這段期間在城市工作的泰國人會回到自己的家鄉團聚，一整天從早開始忙碌，包含：一早在家外頭迎接僧人並齋僧做功德，前往寺廟放生祈求增加福份，接著依照自己星期佛進行浴佛儀式，然後帶著沙子到寺廟堆沙佛塔，以及打掃安放於寺廟內的先人骨灰塔或佛塔並幫先人做功德，結束後回到自家進行「向長輩淋水祝福儀式（รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่）」，由晚輩用銀色水盆將水倒在長輩手上，而長輩則將部分的水灑在晚輩頭上以給祝福，最後才是同輩之間的互相潑水玩耍。