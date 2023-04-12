2023/04/12,
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緬甸軍方空襲造成100人喪生，反軍政府成員：「這是一種戰爭罪」

緬甸軍方空襲造成100人喪生，反軍政府成員：「這是一種戰爭罪」
圖片來源：紐約時報影片截圖

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根據《紐約時報》報導，在本次實皆省的空襲中，至少有30名兒童遇難，預計死亡人數還會上升。在社交媒體上有許多據說是Pazigyi村莊遇襲後的照片和影片，可看見村莊地面有被燒毀的摩托車和被炸毀的建築物碎片，而現場救援人員已向《紐約時報》證實了這些圖像的真實性。

根據外媒報導，週二緬甸軍方的空襲已導致多達100人喪生，其中包括許多兒童，當時他們正參加由反軍政府團體舉行當地辦事處的開幕儀式。

2021年2月緬甸爆發政變，軍方自翁山蘇姬領導的政府手中奪取權力後，近期越來越常使用空襲攻擊反軍政府民眾，估計至今已有3000多名平民被安全部隊殺害，據聯合國稱，至少有120萬人因政變後的衝突而流離失所。

位於緬甸北部的實皆省，已和軍方進行戰鬥持續了數月之久。本次空襲的一名目擊者向《美聯社》表示，大約有150位民眾早上8點聚集在實皆省的Pazigyi村莊參加儀式，該地區位於緬甸第二大城市曼德勒以北約110 公里處。這位目擊者描述當時的情況：「當我的一個朋友打電話給我說一架戰鬥機靠近時，我正站在離人群不遠處」，而當戰鬥機直接向人群投下炸彈後，他趕緊跳進附近的溝裡躲藏，當他起身環顧四周時，看到人們在煙霧中被切成碎片。而在運送傷員過程中，又有一架直升機飛來並射殺了更多人，其中包括有三名急救人員在第二次襲擊中喪生。

根據《紐約時報》報導，在本次實皆省的空襲中，至少有30名兒童遇難，預計死亡人數還會上升。一位反軍政府武裝組織成員表示：「這是一種戰爭罪」，因為軍方襲擊的地方並非軍事用地。

在社交媒體上有許多據說是Pazigyi村莊遇襲後的照片和影片，可看見村莊地面有被燒毀的摩托車和被炸毀的建築物碎片，現場救援人員已向《紐約時報》證實了這些圖像的真實性。

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Photo Credit: GettyImages
緬甸反軍政府武裝組織「人民防衛部隊」（People's Defence Force）在2022年10月15日檔案照。

目前緬甸軍政府發言人Zaw Min Tun已在周二晚上在軍方電視網絡《Myawaddy TV》發表聲明，證實是武裝部隊對Pazigyi村莊進行空襲，但表示目標是聚集在那裡的叛軍。他強調大多數傷亡者是反軍政府成員，他甚至稱他們為「恐怖分子」，不過他有承認死者中有兒童和婦女。

《中央社》報導，上個月政府軍才對緬甸西北部一個村莊發動空襲，包括兒童在內至少有8名平民喪生。而在今年1月，軍方轟炸同一地區的另個村莊時，也造成至少7人死亡。去年9月，一架軍用直升機向實皆省的一所學校開火，導致多名兒童喪生。

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Photo Credit: GettyImages
這張照片攝於2022年9月17日，緬甸西北部實皆省一所學校大樓遭到空襲，導致一名年輕人遇難。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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