利比亞難民船滿載400人失去動力漂流地中海，鄰近島國馬爾他為何禁止提供援助？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

近年來由北非穿越地中海前往歐洲的移民船隻急遽增加，一艘從利比亞（Libya）東北部海港大城托布魯克（Tobruk）啟航、滿載400位尋求庇護者（Asylum seeker）的移民船，不幸於2023年4月9日遇險，該船隻在失去動力且船身進水後，僅能勉強在馬爾他（Malta）及希臘之間的海域漂流。

由歐盟及北非民間組成的海上難民救援組織「警報電話」（Alarm Phone）於2023年4月11日指出，該船隻燃油幾乎耗盡，船上已有4名婦女失去意識，亟需醫療協助，部分尋求庇護者甚至打算跳船自救，且由於船長已棄船逃離，該船隻當前狀況更加混亂。

據《路透社》（Reuters）轉述德國非營利組織「海洋觀察」（Sea-Watch）的說法表示，儘管有民間救援團體在接獲該移民船發出的求救電話後，在第一時間向馬爾他、義大利等南歐國家的政府通報，但有關單位目前仍未展開救援計畫，馬爾他當局甚至直接下令，政府機關及私人船隻禁止對該移民船進行援助，目前僅有一艘行經地中海的商船為其提供燃油及飲用水。

海洋觀察對此批評馬爾他政府拒絕救援的行徑，該組織發言人稱：「夜間的海象將變得非常惡劣，浪高可達1.5公尺，再加上當前所乘載的人數，該船隨時有翻覆的風險。」

警報電話亦抨擊，該移民船目前位處馬爾他管轄的搜索與救援（SAR）水域，但馬爾他官方卻選擇將這些尋求庇護者遺棄在海上，讓他們冒著被大浪吞噬的風險繼續漂流。

地中海難民危機有多嚴峻？

聯合國難民署（UNHCR）指出，橫渡地中海中部的移民路線是全球最危險的尋求庇護通道，每年有將近六分之一從北非沿岸行經該路線的尋求庇護者，會在途中意外身亡。且光是在2022年，前往義大利途中葬身於地中海或失蹤的人數就高達1368人。