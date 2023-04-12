TNL+ 2023/04/12,
歐洲

利比亞難民船滿載400人失去動力漂流地中海，鄰近島國馬爾他為何禁止提供援助？

利比亞難民船滿載400人失去動力漂流地中海，鄰近島國馬爾他為何禁止提供援助？
2023年2月，在馬爾他附近海域的難民船｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

多年來，馬爾他這個歐盟面積最小的國家，將其地中海難民救援次數減少到最低限度，很少尋求庇護者可以順利登島，就算成功抵達馬爾他，當局也對多數的「無證移民」採取強硬立場。馬爾他政府在歐盟多扮演拒絕履行其海上救援國際義務的角色，任由男人、女人及兒童死亡，並將責任推給其他歐盟會員國。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

近年來由北非穿越地中海前往歐洲的移民船隻急遽增加，一艘從利比亞（Libya）東北部海港大城托布魯克（Tobruk）啟航、滿載400位尋求庇護者（Asylum seeker）的移民船，不幸於2023年4月9日遇險，該船隻在失去動力且船身進水後，僅能勉強在馬爾他（Malta）及希臘之間的海域漂流。

由歐盟及北非民間組成的海上難民救援組織「警報電話」（Alarm Phone）於2023年4月11日指出，該船隻燃油幾乎耗盡，船上已有4名婦女失去意識，亟需醫療協助，部分尋求庇護者甚至打算跳船自救，且由於船長已棄船逃離，該船隻當前狀況更加混亂。

據《路透社》（Reuters）轉述德國非營利組織「海洋觀察」（Sea-Watch）的說法表示，儘管有民間救援團體在接獲該移民船發出的求救電話後，在第一時間向馬爾他、義大利等南歐國家的政府通報，但有關單位目前仍未展開救援計畫，馬爾他當局甚至直接下令，政府機關及私人船隻禁止對該移民船進行援助，目前僅有一艘行經地中海的商船為其提供燃油及飲用水。

海洋觀察對此批評馬爾他政府拒絕救援的行徑，該組織發言人稱：「夜間的海象將變得非常惡劣，浪高可達1.5公尺，再加上當前所乘載的人數，該船隨時有翻覆的風險。」

警報電話亦抨擊，該移民船目前位處馬爾他管轄的搜索與救援（SAR）水域，但馬爾他官方卻選擇將這些尋求庇護者遺棄在海上，讓他們冒著被大浪吞噬的風險繼續漂流。

地中海難民危機有多嚴峻？

聯合國難民署（UNHCR）指出，橫渡地中海中部的移民路線是全球最危險的尋求庇護通道，每年有將近六分之一從北非沿岸行經該路線的尋求庇護者，會在途中意外身亡。且光是在2022年，前往義大利途中葬身於地中海或失蹤的人數就高達1368人。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。