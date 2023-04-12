3月CPI年漲2.35％通膨壓力大，雞蛋飆26.52％連17個月雙位數走揚；IMF下調台灣2023經濟成長率至2.1％

通膨壓力仍大，3月CPI年漲2.35％，民生物資飆破6％

（中央社）主計總處昨（11）日公布3月消費者物價指數（CPI）年增2.35％，持續高於2％的通膨警戒線，而外食費漲幅擴大、重要民生物資年增率也飆至6.12％，均使得民眾對物價上漲感受深刻。

主計總處指出，3月CPI年漲2.35％，除了休閒娛樂消費需求增加，推升娛樂服務費用價格，外食費、水果、肉類、蛋類、房租、家庭用品及個人照顧服務費價格上漲也成為推力；扣除蔬果、能源後的核心CPI年漲2.55％，顯示物價上漲壓力仍大。

主計總處專門委員曹志弘表示，雞蛋受到供給減少、飼養成本增加，月增17.75％、年增率則跳升至26.52％，年增率連續17個月呈現雙位數上漲；此外，外食費漲幅偏高、月增率漲幅又擴大，「壓力蠻大的」。

曹志弘坦言，國內物價短期壓力還是比較大，但中長期來看，國際原物料價格開始走緩，今年第2、3、4季物價壓力會比第1季舒緩一些，只是要大幅緩解，恐怕得看後續經濟情勢的變化。

曹志弘補充，其實觀察國際原物料價格走勢，3月就有回落的跡象，但因原物料價格下跌不會馬上反映到終端產品，需要一段時間發酵，現階段廠商還是受前陣子的較高價格所苦，未來壓力應可轉小。

主計總處統計也顯示，3月以新台幣計價的進口物價指數年增率轉跌、年減1.98％。曹志弘表示，應可大幅減緩輸入性通膨的壓力。

Photo Credit: 中央社 主計總處11日公布3月消費者物價指數（CPI）年增率為2.35％，持續高於2％的通膨警戒線，外食費、水 果、肉類、蛋類、房租、家庭用品及個人照顧服務費價格上漲也成為推力，物價上漲壓力仍大。圖為民眾11日在台北市北投中繼市場選購熟食。

雞蛋CPI飆26.52％連17個月雙位數走揚，西式早餐跟漲

（中央社）蛋荒延燒，不只蛋價走揚，用蛋用很兇的早餐店也跟漲。主計總處指出，雞蛋的物價指數年增率已經連續17個月呈現雙位數上漲，不只推動外食費漲幅擴大，西式早點也跟著漲價。

主計總處昨天公布3月消費者物價指數（CPI）年增率為2.35％，雖然增速放緩，但持續高於2％的通膨警戒線。

近期國內鬧蛋荒，外界關注對於物價的影響，主計總處專門委員曹志弘表示，雞蛋受到供給減少、飼養成本增加雙重因素夾擊，漲幅顯著擴大，3月雞蛋月增17.75％、年增率跳升至26.52％，年增率連續17個月呈現雙位數上漲，也連帶推升3月重要民生物資CPI年漲幅突破6％、達6.12％。

曹志弘進一步指出，西式早餐許多品項會加蛋，因此隨著蛋價上漲，3月西式早點漲幅跟著擴大，月增率2.26％、年增8.34％。

曹志弘補充，3月外食費漲4.08％，漲幅較2月擴大，也是因雞蛋價格上漲所致。

對於國內持續上演雞蛋荒，曹志弘表示，政府已經開始進口雞蛋，應有助於舒緩供給壓力。

Photo Credit: 中央社 圖為民眾11日在台北市北投市場外攤採買雞蛋。

IMF下調台灣2023經濟成長率至2.1％，通膨遠低於國際

（中央社）國際貨幣基金（IMF）預估台灣今（2023）年經濟成長率將達到2.1％，較去年10月預估的2.8％下調0.7個百分點。通貨膨脹率則預估為1.9％，遠低於全球的7.0％。

國際貨幣基金昨天公布世界經濟展望（World Economic Outlook）春季報告。報告指出，儘管央行提高利率，以及食品與能源價格下降，通貨膨脹率有所下調，但潛在價格壓力仍然存在，許多經濟體的勞動力市場吃緊。

報告預測，若金融機構風險得以控制，全球經濟成長率將從2022年的3.4％，下調到2023年的2.8％，明年可望達到3.0％。由於大宗商品價格下跌，全球通貨膨脹率將降至2023年的7.0％，2024年則可望再下滑至4.9％。

在台灣部分，報告指出，台灣2022年經濟成長率達到2.5％，預估今、明兩年經濟成長率分別為2.1％與2.6％。今年經濟成長率相較去年10月秋季報告預估的2.8％，下調0.7個百分點。

通膨方面，台灣去年通膨率為2.9％，今年降至1.9％，與全球的7％相比，台灣物價飆漲壓力明顯低於全球；明年通膨率則估計降至1.7％。失業率方面，今、明兩年維持在3.7％水準。

亞洲主要國家部分，日本今、明兩年經濟成長率為1.3％與1.0％，通膨率2.7％與2.2％。中國經濟成長率在今、明兩年達到5.2％與4.5％，通膨率為2.0％與2.2％。

四小龍當中，韓國今、明兩年經濟成長率分別為1.5％與2.4％，通膨率為3.5％與2.3％；新加坡經濟成長率為1.5％與2.1％，通膨率為5.8％與3.5％；香港經濟成長率則可望達到3.5％與3.1％，通膨率分別為2.3％與2.4％。

IMF下修台灣經濟成長，國發會：疫後特別預算可激勵內需

（中央社）國際貨幣基金大幅下修台灣今年經濟成長至2.1％，較去年10月的預估值減少0.7個百分點。國發會表示，政府將持續強化內需，疫後特別預算也有助於拉抬經濟表現，今年經濟成長率有望達2.5％。

國際貨幣基金昨天公布世界經濟展望春季報告指出，若金融機構風險得以控制，全球經濟成長將從2022年的3.4％，下調到2023年的2.8％，明年可望達到3.0％。

至於台灣部分，報告指出，2022年台灣經濟成長率達到2.5％，預估今、明兩年經濟成長率分別為2.1％與2.6％；今年經濟成長率從去年10月秋季報告的2.8％，大幅下調0.7個百分點。

國發會表示，全球經濟成長趨緩，連帶影響國內經濟表現，為了穩定台灣經濟動能，今年政府採取擴張財政支出，包含總預算編列新台幣2.7兆元，較去年擴增19.5％，整體公共建設預算規模接近7000億元，年增26％；加上政府推動「全民普發現金6000元」，有助進一步激勵內需動能，以及強化經濟及社會韌性。