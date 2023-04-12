3月CPI年漲2.35％通膨壓力大，雞蛋飆26.52％連17個月雙位數走揚；IMF下調台灣2023經濟成長率至2.1％
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主計總處公布3月消費者物價指數（CPI）年增2.35％，持續高於2％的通膨警戒線，而外食費漲幅擴大、重要民生物資年增率也飆至6.12％，均使得民眾對物價上漲感受深刻。雞蛋的物價指數年增率已經連續17個月呈現雙位數上漲，不只推動外食費漲幅擴大，西式早點也跟著漲價。
通膨壓力仍大，3月CPI年漲2.35％，民生物資飆破6％
（中央社）主計總處昨（11）日公布3月消費者物價指數（CPI）年增2.35％，持續高於2％的通膨警戒線，而外食費漲幅擴大、重要民生物資年增率也飆至6.12％，均使得民眾對物價上漲感受深刻。
主計總處指出，3月CPI年漲2.35％，除了休閒娛樂消費需求增加，推升娛樂服務費用價格，外食費、水果、肉類、蛋類、房租、家庭用品及個人照顧服務費價格上漲也成為推力；扣除蔬果、能源後的核心CPI年漲2.55％，顯示物價上漲壓力仍大。
主計總處專門委員曹志弘表示，雞蛋受到供給減少、飼養成本增加，月增17.75％、年增率則跳升至26.52％，年增率連續17個月呈現雙位數上漲；此外，外食費漲幅偏高、月增率漲幅又擴大，「壓力蠻大的」。
曹志弘坦言，國內物價短期壓力還是比較大，但中長期來看，國際原物料價格開始走緩，今年第2、3、4季物價壓力會比第1季舒緩一些，只是要大幅緩解，恐怕得看後續經濟情勢的變化。
曹志弘補充，其實觀察國際原物料價格走勢，3月就有回落的跡象，但因原物料價格下跌不會馬上反映到終端產品，需要一段時間發酵，現階段廠商還是受前陣子的較高價格所苦，未來壓力應可轉小。
主計總處統計也顯示，3月以新台幣計價的進口物價指數年增率轉跌、年減1.98％。曹志弘表示，應可大幅減緩輸入性通膨的壓力。
雞蛋CPI飆26.52％連17個月雙位數走揚，西式早餐跟漲
（中央社）蛋荒延燒，不只蛋價走揚，用蛋用很兇的早餐店也跟漲。主計總處指出，雞蛋的物價指數年增率已經連續17個月呈現雙位數上漲，不只推動外食費漲幅擴大，西式早點也跟著漲價。
主計總處昨天公布3月消費者物價指數（CPI）年增率為2.35％，雖然增速放緩，但持續高於2％的通膨警戒線。
近期國內鬧蛋荒，外界關注對於物價的影響，主計總處專門委員曹志弘表示，雞蛋受到供給減少、飼養成本增加雙重因素夾擊，漲幅顯著擴大，3月雞蛋月增17.75％、年增率跳升至26.52％，年增率連續17個月呈現雙位數上漲，也連帶推升3月重要民生物資CPI年漲幅突破6％、達6.12％。
曹志弘進一步指出，西式早餐許多品項會加蛋，因此隨著蛋價上漲，3月西式早點漲幅跟著擴大，月增率2.26％、年增8.34％。
曹志弘補充，3月外食費漲4.08％，漲幅較2月擴大，也是因雞蛋價格上漲所致。
對於國內持續上演雞蛋荒，曹志弘表示，政府已經開始進口雞蛋，應有助於舒緩供給壓力。
IMF下調台灣2023經濟成長率至2.1％，通膨遠低於國際
（中央社）國際貨幣基金（IMF）預估台灣今（2023）年經濟成長率將達到2.1％，較去年10月預估的2.8％下調0.7個百分點。通貨膨脹率則預估為1.9％，遠低於全球的7.0％。
國際貨幣基金昨天公布世界經濟展望（World Economic Outlook）春季報告。報告指出，儘管央行提高利率，以及食品與能源價格下降，通貨膨脹率有所下調，但潛在價格壓力仍然存在，許多經濟體的勞動力市場吃緊。
報告預測，若金融機構風險得以控制，全球經濟成長率將從2022年的3.4％，下調到2023年的2.8％，明年可望達到3.0％。由於大宗商品價格下跌，全球通貨膨脹率將降至2023年的7.0％，2024年則可望再下滑至4.9％。
在台灣部分，報告指出，台灣2022年經濟成長率達到2.5％，預估今、明兩年經濟成長率分別為2.1％與2.6％。今年經濟成長率相較去年10月秋季報告預估的2.8％，下調0.7個百分點。
通膨方面，台灣去年通膨率為2.9％，今年降至1.9％，與全球的7％相比，台灣物價飆漲壓力明顯低於全球；明年通膨率則估計降至1.7％。失業率方面，今、明兩年維持在3.7％水準。
亞洲主要國家部分，日本今、明兩年經濟成長率為1.3％與1.0％，通膨率2.7％與2.2％。中國經濟成長率在今、明兩年達到5.2％與4.5％，通膨率為2.0％與2.2％。
四小龍當中，韓國今、明兩年經濟成長率分別為1.5％與2.4％，通膨率為3.5％與2.3％；新加坡經濟成長率為1.5％與2.1％，通膨率為5.8％與3.5％；香港經濟成長率則可望達到3.5％與3.1％，通膨率分別為2.3％與2.4％。
IMF下修台灣經濟成長，國發會：疫後特別預算可激勵內需
（中央社）國際貨幣基金大幅下修台灣今年經濟成長至2.1％，較去年10月的預估值減少0.7個百分點。國發會表示，政府將持續強化內需，疫後特別預算也有助於拉抬經濟表現，今年經濟成長率有望達2.5％。
國際貨幣基金昨天公布世界經濟展望春季報告指出，若金融機構風險得以控制，全球經濟成長將從2022年的3.4％，下調到2023年的2.8％，明年可望達到3.0％。
至於台灣部分，報告指出，2022年台灣經濟成長率達到2.5％，預估今、明兩年經濟成長率分別為2.1％與2.6％；今年經濟成長率從去年10月秋季報告的2.8％，大幅下調0.7個百分點。
國發會表示，全球經濟成長趨緩，連帶影響國內經濟表現，為了穩定台灣經濟動能，今年政府採取擴張財政支出，包含總預算編列新台幣2.7兆元，較去年擴增19.5％，整體公共建設預算規模接近7000億元，年增26％；加上政府推動「全民普發現金6000元」，有助進一步激勵內需動能，以及強化經濟及社會韌性。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
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理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！