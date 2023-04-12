2023/04/12,
軍事

《衛報》：台灣黑熊痛扁小熊維尼臂章成熱賣商品；美軍也有臂章諷刺共軍「棍棒和石頭」

《衛報》：台灣黑熊痛扁小熊維尼臂章成熱賣商品；美軍也有臂章諷刺共軍「棍棒和石頭」
飛官臂章上台灣黑熊手持中華民國國旗痛擊黃色小熊圖樣引發關注，設計者徐福佑說，當初想法是以台灣黑熊為代表，手拿中華民國國旗反擊「對岸的代表」，共2款設計底色不同。（中央社檔案照片）

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有飛官配戴「台灣黑熊揍維尼」臂章升空攔截共機，引起外界叫好，但未來須經核定才准配戴，令外界議論軍方太保守；事實上，這在美軍被稱士氣臂章，近期更曾製作過MQ-9鎖定中國、嘲諷解放軍朝印度軍方丟石頭的臂章。

衛報：台灣黑熊痛扁小熊維尼臂章，成熱賣商品

（中央社）國防部9日披露軍機起飛前檢查照片，其中飛官臂章上台灣黑熊痛揍小熊維尼的圖樣引發關注。英國《衛報》11日報導，台灣民眾爭相搶購這款臂章，以對中國軍演表達不滿與抗議。

總統蔡英文上週過境美國，會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。蔡總統返國後，中共解放軍東部戰區8日上午宣布按計畫執行為期3天的演習。

為了守護台灣海空防安全，國軍防空、飛彈、飛行、艦艇等各級部隊嚴陣以待。根據國防部披露的照片，一名IDF經國號戰機飛官與機工長共同執行飛行前360度檢查，但仔細放大飛官左手臂所配戴臂章樣式，則顯示一隻台灣黑熊正在痛扁小熊維尼。

《衛報》（The Guardian）報導，設計臂章圖案的徐福佑表示，這款臂章自去年以來一直在他的店內公開販售，不過8日軍聞社發布飛官配戴臂章檢查戰機的照片後，訂單數量明顯激增。

小熊維尼在中國長期遭到查禁，因為有網友用這個卡通角色來影射中國國家主席習近平；瀕臨絕種的台灣黑熊則被視為台灣的象徵。

徐福佑說，「我想透過設計這款臂章，來提高國軍士氣。」他也透露，訂購臂章的顧客包括軍官和一般民眾。

台灣駐美代表處也在推特轉貼臂章照片，並寫道：「哪裡可以購買這個臂章！保證暢銷！」

台灣空軍告訴《路透社》，雖然當局並未「特別鼓勵」空軍弟兄佩戴非公發臂章，但軍方對任何能提高士氣的做法皆會「抱持開放態度」。

飛官配戴黑熊揍維尼引熱議，美軍也有諷刺共軍臂章

（中央社）有飛官配戴「台灣黑熊揍維尼」臂章升空攔截共機，引起外界叫好，但未來須經核定才准配戴，令外界議論軍方太保守；事實上，這在美軍被稱士氣臂章，近期更曾製作過MQ-9鎖定中國、嘲諷解放軍朝印度軍方丟石頭的臂章。

中共解放軍東部戰區近日在台灣海峽、台灣北部、南部、東部等處進行環島戰備警巡及「聯合利劍」演習，為了守護台灣海空防安全，國軍防空、飛彈、飛行、艦艇等各級部隊嚴陣以待，同時為攔截可能隨時進犯的共機，各空軍基地的戰機頻繁緊急升空。

特別的是，根據國防部披露的照片，一名IDF經國號戰機飛官與機工長共同執行飛行前360度檢查，但仔細放大飛官左手臂所配戴臂章樣式，則顯示一隻台灣黑熊正在痛扁小熊維尼。

更有趣的地方在於，台灣黑熊持中華民國國旗，小熊維尼的蜂蜜罐上則有象徵中國國旗的五顆星星，下方則以英文寫上Scramble（緊急升空），凸顯國軍官兵守護台海安全的辛勞。

雖然民眾普遍對於台灣黑熊痛毆小熊維尼的臂章持正面態度，但仍有民眾對此持不同看法，認為此舉過度挑釁；軍方人士告訴《中央社》記者，未來將統一臂章款式，並經核定才能配戴，但未懲處配戴此臂章的飛行員。

事實上，這枚臂章並非國軍公發臂章，而是出自民間設計師之手。另一名軍方人士分享，去年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共隨即在台灣周邊海域軍演，當時民間設計師為了挺空軍設計此款臂章，隨後則陸續有空軍飛行員購買配戴，由於當時空軍並未硬性規定不得配戴非公發臂章，只要符合善良風俗及不過度誇張情況下，均允許配戴。

軍方人士也告訴《中央社》記者，海空軍風氣相較陸軍活潑，且飛行員長時間處於高壓狀態，適度的配戴能夠激勵自身士氣的臂章，具有正面效益。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲則分享，每個國家的軍隊文化不同，而美軍的臂章文化則最為靈活，例如二戰時的美軍開始在戰機、轟炸機上繪製吉祥物，迄今仍可看見許多中隊都有屬於自身吉祥物；又例如美軍MQ-9第29攻擊中隊的臂章樣式，則是MQ-9無人機位於中國大陸的上方，以代表高空監偵之意。

蘇紫雲也提到，美國海軍的假想敵中隊的臂章更具特殊性，由於共軍與印度軍方日前在中印邊界發生衝突，當時共軍以棍棒及石頭攻擊印軍，因此美軍則在臂章上以中文字繡上「棍棒和石頭」。

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共軍與印度軍方日前在中印邊界發生衝突，當時共軍以棍棒及石頭攻擊，因此美國海軍的假想敵中隊則在臂章上以中文字繡上「棍棒和石頭」（前右）。（圖取自facebook.com/VFC12AMBUSH）

蘇紫雲解釋，此類臂章在美軍被稱「士氣臂章」（morale patches），起源一次大戰，容許各部隊或個人製作客製化的圖型或標語，通常都帶有幽默成分用以提振士氣；「美國空軍與太空軍人員儀容與服裝規定」，規定制服右邊可佩掛國旗、部隊章，左袖可佩掛單位、士氣臂章。

民進黨立委王定宇則指出，國防部要審核、管理軍人的非制式臂章，這當然是應該的，只要是不違反法令、軍紀、善良風俗，他建議軍方盡量保持開放、活潑的心態，不要過度壓抑台灣年輕軍士官兵的愛國精神。

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核稿編輯：朱家儀


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