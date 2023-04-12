馬克宏談台灣惹議，德國朝野同聲譴責，歐盟外交官批損害歐美關係、習成唯一贏家
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法國總統馬克宏日前稱歐洲不應捲入台海議題，遭國際砲轟。英國《金融時報》引述歐盟外交官指出，馬克宏說法有損歐洲和烏克蘭對美國關係，除中國國家主席習近平外沒有贏家。
馬克宏稱歐洲不該捲入台灣，德朝野同聲譴責
（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）認為歐洲不應因台灣與中國起衝突，引來德國朝野同聲抨擊，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）即將出訪北京，她如何對台灣問題表態可望成為焦點。
德國最大反對黨基民黨（CDU）負責外交的議員洛特根（Norbert Röttgen）表示，美國支持烏克蘭、保衛歐洲的同時，法國總統卻要求與美國劃清界線和與中國走近；對中國國家主席習近平來說，馬克宏的中國之旅是成功的宣傳，對歐洲來說卻是外交災難。
洛特根推文說，馬克宏以為台灣不關歐洲人的事，其實台灣是中國全球野心的核心議題，一個按中國想像重塑的世界秩序違背歐洲的利益。
他強調，歐洲不該對台灣問題保持中立，不然習近平下令攻打台灣的可能性就愈高。
執政社民黨（SPD）負責外交的議員哈克威爾第（Metin Hakverdi）指出，歐美面對中國立場應一致，如果以為遠離美國才能滿足北京，注定要失敗。
哈克威爾第接受柏林《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）訪問時批評馬克宏，強調西方從俄羅斯入侵烏克蘭學到的痛苦教訓是與中國等獨裁國家來往應改採批判的態度，再也不能天真的迎合。
法國是德國最親密盟邦，德國沒有點名批評馬克宏，不過一名官員還是忍不住批評他認為歐洲不該在台灣議題成為美國追隨者的發言。
德國法務部長布希曼（Marco Buschmann）今（12）日推文說，在面臨威權主義挑戰的時代，支持自由民主的國家更應緊密合作，德國和歐洲不能在自由和威權之間擺盪。
法國總統馬克宏9日訪中回程接受《Politico Europe》等歐洲媒體專訪時表示，歐洲應追求「戰略自主」，不該在台灣議題成為美國追隨者，「被捲入不屬於我們的危機」，這番言論發表後引起歐美政壇譁然。
繼馬克宏後，德國外交部長貝爾伯克本週也將出訪北京，在馬克宏備受爭議的發言後，屆時她如何代表德國對台灣問題表態受到各方關注。
馬克宏談台灣惹議，挨批損歐美關係、習成唯一贏家
（中央社）法國總統馬克宏日前稱歐洲不應捲入台海議題，遭國際砲轟。英國《金融時報》引述歐盟外交官指出，馬克宏說法有損歐洲和烏克蘭對美國關係，除中國國家主席習近平外沒有贏家。
馬克宏日前表示，美中因為台灣而日趨緊張，歐洲對此一局勢應該避而遠之，且應在能源到國防各層面上建構本身的戰略自主。
美國與中東歐外交官和議員抨擊馬克宏不僅對北京態度軟弱，並且令人憂心地批評到美國，尤其在華府正堅定支持歐洲因應俄羅斯全面入侵烏克蘭惡果的此刻。
分析家也認為，時值中國在台海發動大規模軍演來回應總統蔡英文上週過境美國，馬克宏發表上述評論特別不合時宜。
《金融時報》報導，馬克宏日前前往中國進行為期3天的國是訪問，此行一部分重點為烏克蘭戰爭，盼能說服習近平運用對其盟友──俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）──的影響力。但馬克宏帶了大批商界領袖同行，還在中國宣布法國飛機製造商空中巴士（Aibrbus）獲得利潤豐厚的合約，也引發一些人的不滿。
歐洲政治新聞網站《Politico》和《迴聲報》（Les Echos）於9日訪問結束後，刊登馬克宏接受聯訪的內容。
記者提問，中國在台灣等議題上聚焦對抗美國，是否讓中國把歐洲當成「兩陣營之間的棋子」。馬克宏回答，歐洲應聚焦於自身目標。
他說：「加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整。」
馬克宏也警告，當前歐洲正在尋求加強安全、國防、經濟自主性，若「被捲入不屬於我們的危機」，恐落入「為歐洲而設的陷阱」。
馬克宏主張，如果美中「雙極」發生衝突，那歐洲就「不會有時間也沒有辦法來打造我們的戰略自主」，如此一來，歐洲人「將淪為附庸，而非我們若有幾年時間進行打造可以成為的第三極」。
法國智庫戰略研究基金會（FRS）台灣議題專家博達安（Antoine Bondaz）表示，問題在於馬克宏似乎暗示台灣議題若升級，美國得負擔跟北京一樣的責任。此一說法令人質疑法國立場，以及歐洲聯盟對北京採取更強硬路線的努力。
博達安說：「這給人的印象是，在（環台）軍演開始時，有一位結束中國訪問的總統自鳴得意，絲毫未展現出與中國保持距離，還批評了美國。」
馬克宏於美中緊張加劇之際在北京施展外交攻勢。美國總統拜登就任後，美國政治人物與台灣領袖更頻繁會面，包括上週蔡總統過境加州時與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的歷史性會晤。北京則將這些作為視為挑釁。
在一段推特影片中，共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）稱馬克宏的專訪令人不安，並暗示華府應重新思考對烏克蘭的支持。他說：「如果馬克宏代表歐洲發言，而且他們現在的立場是，不會在台灣議題上選擇美、中任何一邊，那麼我們或許也不該選邊站……（讓他們）去處理烏克蘭。」
白宮10日淡化這次爭議，表示美法「雙邊關係極佳」。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「法國在印太區域加強行動……他們的海軍現在就在印太行動，一切符合我們大家的一致努力…以繼續確認我們會為穩定、安全、繁榮和一個自由開放的印太區域挺身而出。」
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
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今天的選擇，決定世界的走向
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