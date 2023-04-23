脫北者母女分離十年後終在韓國重聚：「我並沒有來到一個不同的國家，我只是去了南方」

文：吉恩・麥肯錫（Jean Mackenzie，BBC駐首爾記者）、李浩碩（Hosu Lee）補充報導

為了過河，朴宋美（Songmi Park，音譯）試著把腳趾伸進河岸邊緣。

她知道自己應該感到害怕。這條河很深，水流湍急，一旦被抓住肯定會受到懲罰，甚至可能被槍斃。但她感到一種比恐懼更強烈的力量。她要離開北韓，去尋找在她孩提時就離開她的母親。

當宋美在黃昏時分蹚過冰冷的河流時，她感到自己彷彿在飛。

那是2019年5月31日。「我怎麼能忘記我生命中最美好的和最糟糕的一天呢？」她說。

逃離北韓是一項危險而艱難之舉。近年來，金正恩對試圖「脫北」的人進行了更嚴厲的打擊。在新冠疫情開始後，北韓封鎖了邊境，這讓當時17歲的朴宋美成為已知的最後一批逃出來的人之一。

這是宋美第二次跨過鴨綠江，這條北韓和中國之間的界河為逃亡者提供了一條最便捷的逃跑路線。

宋美記得當她第一次「脫北」時，她還是個被綁在母親背上的孩子。那些記憶仍記憶猶新。

她記得當時自己躲在中國一名親戚的養豬場裡。當警方來找他們時，她的父母懇求不要被遣返回國。「把我送回去吧。」那名親戚哭喊道。但無動於衷的警察把他的臉打出了血。

回到北韓後，她記得父親的雙手被銬在背後。她還記得站在火車站月台上，看著父母被送往北韓臭名昭著的一個監獄。當時她四歲。

宋美被送到祖父母身邊，在距離中韓邊境半小時車程的北韓城鎮茂山的農場生活。他們告訴她沒有辦法上學。儘管教育在這個共產主義國家是免費的，但一些家長往往被要求賄賂教師，而宋美的祖父母無力承擔。

因此，她在鄉下度過了童年時光，尋找苜蓿來餵養農場裡的兔子。她經常生病，甚至在夏天也是如此。「我吃得不多，所以抵抗力很低，」她說，「但當我從病中醒來時，我的奶奶總會在窗台上給我留一份點心。」

Photo Credit: Courtesy Songmi Park / BBC News 幼年的朴宋美和她的母親。

在父母乘火車被送往監獄五年後的一個晚上，她的父親突然回到家中，把她摟在懷裡。她興奮地叫了起來，生活可以重新開始了。但三天後，父親去世了。他在監獄中的日子讓他身體每況愈下。

一週後，宋美的母親明惠（Myung-hui，音譯）也回到家中。她發現丈夫已經去世後，悲痛欲絕。她作出一個不可思議的決定：隻身一人再次逃離北韓。

母親離開的那天早上，宋美說她察覺到了有一絲不同。她母親穿著她祖母的衣服，看起來很奇怪。「我不知道她在計劃什麼，但我知道如果她走了，我很長一段時間都見不到她了。」她說。當母親走出家門時，宋美蜷縮在被子裡哭了起來。

接下來的十年是她最艱難的時光。

祖父時隔不到兩年也去世了。現在，年僅10歲的她獨自照顧臥床不起的祖母，沒有任何收入來源：「我的家人一個接一個地消失了。這太可怕了。」

在絕望時，她僅能依靠北韓茂密的山林艱難謀生。每天早上，宋美都要走上兩小時的山路，尋找可以吃和賣的植物。她可以採集一些草藥在當地市場上作為藥品出售，但這需要徒手清洗、修剪和烘乾，這意味著她要夜以繼日地勞動。

「我從不能計劃著明天做什麼，而是努力讓自己做到今天不挨餓，活過這一天。」

就在直線距離300英里外，明惠抵達了韓國。

她在中國四處奔波了一年，然後去了鄰國寮國和泰國，最後到達了韓國大使館。

韓國政府有一項安置「脫北者」的協議，使其得以被送到首爾。她在南海岸的工業城市蔚山定居下來，每天都在一家造船廠無休無止地清洗船舶，以為了快速掙錢讓女兒也能「脫北」。逃離北韓代價高昂，需要中間人來幫助打通關係，還需要錢來賄賂任何阻礙者。

Photo Credit: BBC News 母女倆都是先逃到中國，然後輾轉來到曼谷或萬象，向韓國大使館求助。

晚上，明惠會獨自坐在黑暗中，想像著女兒在做什麼，想像著她的模樣。宋美的生日來臨，她會從櫥櫃裡拿出一個娃娃，假裝那是她的女兒，跟它說話，想辦法來保持她們之間的聯繫。

當宋美的母親坐在餐桌旁，安全地講述著她們分離的日子時，她哭了起來。她的女兒撫摸著她的手臂。「別哭了，你所有漂亮的妝都毀了。」她說。

在付給一名掮客1.7萬英鎊（2.04萬美元）後，明惠終於安排了女兒的逃跑計劃。突然間，宋美長達十年、希望日益渺茫的等待結束了。

在渡過鴨綠江進入中國後，她努力隱藏自己。由於害怕再次被抓住，她在夜間隱蔽地前往不同地點。她乘一輛大巴翻山越嶺進入寮國，在那裡的一座教堂避難，最後抵達韓國大使館。她在大使館又睡了三個月，然後被安排乘飛機去往韓國。到達後，她和其他「脫北者」一樣在一個安置所裡待了幾個月。整趟旅程耗時一年，但對宋美來說彷彿過了十年。

終於團聚了，她和母親坐在一起，吃著明惠自製的辛辣冷麵。

這道經典的北韓菜餚是宋美的最愛。與內疚的母親相比，宋美散發出一種富有感染力的能量。她一邊安慰母親，一邊笑著開玩笑，隱藏著童年創傷的痕跡。

「在我從安置所出來的前一天，我非常緊張。我不知道該對媽媽說些什麼，」她說，「我想在她面前看起來漂亮些，但我在逃亡期間胖了很多，頭髮也亂七八糟。」

「我也很緊張。」明惠坦白道。

事實上，明惠沒有認出她的女兒。她最後一次見到女兒是在她8歲時，現在她見到的是一個18歲的孩子。

「她來到我面前，所以我就相信這一定是她，」明惠說，「我有很多話想說，但話到嘴邊又說不出來。我只是抱著她說，『太好了，你經歷了這麼多才到了這裡。』」