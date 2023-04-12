2023/04/12,
國際

印度人口將超越中國，外媒分析4大關鍵問題：兩國人口數據從何而來？

印度人口將超越中國，外媒分析4大關鍵問題：兩國人口數據從何而來？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

身為世界上人口最多的國家，不只是種虛榮感，更代表社會與經濟上的重要性。在印度，這代表不斷成長的勞動力以及能夠刺激經濟活動的增長；在中國，這意味著能夠支持高齡化人口的適齡勞動人口愈來愈少。

（中央社）人口統計學家預估，印度最快將於4月超越中國，成為全世界人口最多的國家，在社會與經濟上有著重要意義。但專家也提醒，人口數只是推估值，確切時間點仍存在變數。

香港《南華早報》報導，自聯合國1950年首次實施人口統計以來，中國始終是世界上人口最多的國家。中國和印度都有超過14億人口，合計占世界80億人口的三分之一以上。

比利時法語魯汶天主教大學（Catholic University of Louvain）人口統計學家舒馬赫（Bruno Schoumaker）說：「實際上，我們無法確切得知，印度人口何時會超越中國……這存在一些不確定性，不只印度人口數，中國人口數也一樣。」

透過一系列調查的數學計算以及出生和死亡記錄，人口統計學家預估印度人口將於4月中的某個時間點超過中國，但學者警告，外界應對這個預測持保留態度，因為人口數是模糊且可校正的。

1. 人口數是怎麼算出來的？

聯合國人口司（UN Population Division）的人口統計學家根據多元數據來源進行預估，估算出他們認定為最新版的人口統計數。紐約聯合國人口事務官員赫托格（Sara Hertog）表示，印度和中國曾於2022年7月，最後一次更新這些用於計算的資料。

阿布達比的哈里發科技大學（Khalifa University of Science and Technology）人文科學教授吉泰爾－巴斯坦（Stuart Gietel-Basten）表示，人口統計學家接著利用統計方法推估印度人口超越中國的可能時間點。

2. 兩國人口數據從何而來？

中國及印度的人口數據，源自於每10年實施一次的人口普查或人口統計。

中國上一次人口普查是在2020年。人口統計學家利用出生、死亡紀錄以及其他行政數據，綜合計算出當時迄今的人口增長情況。

在印度大規模人口調查方面，負責蒐集出生、死亡、生育等方面數據的樣本登記系統最為重要。

聯合國人口基金（UNFPA）駐印度代表沃納（Andrea Wojnar）表示，他們對調查數據充滿信心，「因為它使用了非常穩健的方法」。

3. 印度為何能超越中國？

儘管北京政府7年前結束一胎化政策，並於2年前宣布一對夫妻可生3個孩子，中國的人口高齡化，人口成長仍停滯不前。

過去30年當中，印度人口更年輕、生育率更高，嬰兒死亡率也降低。

德州農工大學（Texas A&M University）社會學名譽教授鮑斯頓（Dudley Poston Jr.）說，印度每年誕生的新生兒數都高於其他任何國家，而中國和許多歐洲國家一樣，每年的死亡數都高於出生數。

4. 人口數多寡為何重要？

身為世界上人口最多的國家，不只是種虛榮感，更代表社會與經濟上的重要性。在印度，這代表不斷成長的勞動力以及能夠刺激經濟活動的增長；在中國，這意味著能夠支持高齡化人口的適齡勞動人口愈來愈少。

華府人口資料局人口統計研究技術總監金田利子（Toshiko Kaneda）說，當一個國家生育率低到一個程度，即使政府改變政策來鼓勵生育，通常也很難再恢復到人口成長的狀態。

吉泰爾－巴斯坦說：「心理層面上，這對中國來說相當艱難，尤其考慮到兩國在其他領域的競爭行為……當接力棒傳到印度手中，這將是人類史上一大重要時刻。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。