《金融時報》專欄列歐美應為保台備戰有3大理由，防晶片廠落中國之手

（中央社）美國應該保衛台灣嗎？英國《金融時報》專欄作家拉契曼（Gideon Rachman）撰文表示，這不是一場抽象的辯論，台灣在經濟、戰略與政治上的全球重要性，讓美國和其盟友有堅實理由捍衛台灣。

過去這個週末，中共啟動3天環台軍演，模擬同時攻擊台灣多個目標。為因應中國對台灣不斷升高的軍事壓力，美國總統拜登（Joe Biden）已4度承諾，美國將保衛台灣免受中國攻擊。

拉契曼說，對一些美國人而言，拜登的承諾近乎瘋狂。華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）的班都（Doug Bandow）就抱怨說，「大多數（美國）決策者都準備冒著國家自殺的風險來保護台灣」。

厭戰的美國為何威脅要與擁核的中國作戰，來保衛這個距離中國海岸約160公里、人口2400萬的島嶼？

歐洲部分國家對捍衛台灣的質疑甚至更明顯。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週結束訪中行程後，暗指法國不會動一根手指來保護台灣。他對政治新聞媒體Politico談到台灣議題時表示，歐洲面臨的「巨大風險」是「陷入不屬於我們的危機」。

拉契曼說，事實上，少有人預期歐洲軍隊會直接捲入台海衝突。但馬克宏等歐洲政治人物的態度非常重要，因為這會影響北京衡量攻擊台灣的經濟和外交成本。對歐美領導人而言，漠視台灣議題的確能讓日子輕鬆不少，然而，中國強行吞併台灣將對全球產生深遠影響，無論是巴黎或美國大眾階層，很快都能感受到。

他說，支持台灣有3大理由，首先是關於全球政治自由的未來，其次是全球權力平衡，第3則攸關全球經濟。這些構成一個令人信服的理由，應當幫助台灣脫離北京控制。

中國共產黨主張，一黨專政對中國來說是完美體制，堅稱美國應停止試圖提倡自由民主的價值觀，因為這些價值觀在西方運作不佳，且會對中國這樣的共產社會文化帶來災難。但拉契曼說，蓬勃繁榮的台灣正是中華文化與民主完全相容的鐵證，它的存在讓世人對有朝一日中國本身的運作保有另一種願景。

拉契曼說，北京已經侵蝕並摧毀了香港的民主未來，若允許中國國家主席習近平對台灣如法泡製，獨裁統治將在華語世界根深柢固。由於中國是21世紀新興的超級強權，這將對全球產生黯淡的政治影響。

如果中國粉碎台灣的自治，無論是透過入侵或迫使台灣非自願加入一個政治聯盟，美國在印度太平洋地區的影響力都將遭受重大打擊。面臨印太新霸權，區域各國也將有所回應，多數國家會選擇透過改變外交與國內政策來適應北京，而竭力避免觸怒這個敏感新霸權的立場，將迅速限縮中國鄰國的言論與行動自由。

中國在印太地區的主導地位也將對全球產生影響，因為這個地區占全球人口和國內生產毛額（GDP）約2/3。如果中國主宰此區，意味著中國將很快取代美國，成為全球最有影響力的國家。拉契曼說，認為歐洲將不受這種全球權力轉變影響的想法很荒謬，歐洲現在比以往任何時候都更仰賴美國來對抗中國的專制盟友俄羅斯。

有些人可能會辯稱，「霸權」這類抽象概念對一般民眾無關緊要，但台灣擁有獨特的經濟發展，一旦遭受控制，全球生活水準很快就會受到重大影響。

拉契曼說，台灣生產全球逾60％半導體和約90％最先進半導體，從手機到汽車再到工業機械，現代生活所需的各種裝置都使用台灣晶片，而中國攻台恐摧毀生產這些晶片的工廠。

倘若台灣晶片廠未遭摧毀，落入中國手中，對全球經濟的影響也很巨大。掌控全世界最先進半導體將使北京得以掐住全球經濟咽喉。況且，美國已發現要複製台灣半導體產業極其困難。

拉契曼說，這些經濟、戰略及政治考量，為美國和其盟友捍衛台灣提供一個令人信服的理由，沒有一個心智正常的人希望美中開戰，但無論現在還是過去，有時必須為戰爭做好準備，以維持和平。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺