2023/04/12,
印太

美菲2+2部長級對話聲明重申台海和平重要性，兩國啟動歷來最大規模軍演抗中意味濃

美菲2+2部長級對話聲明重申台海和平重要性，兩國啟動歷來最大規模軍演抗中意味濃
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在談及國際秩序時，聲明重申支持不受阻礙的合法商業行為，以及充分尊重國際法，包括航行自由及對海洋的其他合法用途。部長們強調，強烈反對在南海的非法海事主張、填海島礁軍事化及威脅和挑釁活動，包括中國近來干擾菲律賓在南海及周邊地區的行為，並呼籲中國遵守2016年關於南海的最終且具有法律約束力的仲裁裁決。

美菲2+2部長級對話聲明，重申維護台海和平重要性

（中央社）美國與菲律賓今天（當地時間11日）召開外長與防長2+2對話，會後發表聯合聲明，重申維護台海和平穩定的重要性，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）今天在華府與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）、國防部代理部長加維斯（Carlito Galvez）召開2+2部長級對話，這是美菲歷來第3次「2+2」對話。

會後雙方發表聯合聲明，觸及印太地區和世界各地尊重基於規則的秩序、聯盟現代化、經濟與環境安全、聯盟夥伴關係等議題。

在談及國際秩序時，聲明重申支持不受阻礙的合法商業行為，以及充分尊重國際法，包括航行自由及對海洋的其他合法用途。部長們強調，強烈反對在南海的非法海事主張、填海島礁軍事化及威脅和挑釁活動，包括中國近來干擾菲律賓在南海及周邊地區的行為，並呼籲中國遵守2016年關於南海的最終且具有法律約束力的仲裁裁決。

在談到台海議題時，聲明重申維護台海和平穩定的重要性，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

此外，部長們也譴責北韓過去一年的飛彈試射行為，也表達對烏克蘭的支持，並重申多邊主義、持續對話與合作，以及基於國際法和平解決爭端，對於維護區域與世界和平穩定的重要性。

為了強化美菲聯盟關係，美菲同意加強雙邊規劃與互可操作性，透過聯合演習、培訓與其他行動，確保做好因應一系列危機與情勢的防衛指南。

美菲啟動歷來規模最大聯合軍演，聯手抗中意味濃

菲律賓和美國11日啟動雙方歷來規模最大的聯合軍事演習，在日益強硬的中國面前大秀肌肉，高調展現兩國正重新強化同盟關係。

「日經亞洲」報導，菲美年度「肩並肩」（Balikatan）軍演於4月11日至28日舉行，雙方共計出動1萬7600名軍人參加一連串演習，以加強實彈演習和海上安全等方面的互操作性。

隨著華府正擴大美軍在菲國的軍事部署，菲律賓上週宣布增加美方在另外4座基地的進出權限。新增地點面向台灣和具爭議的南海，這兩個地緣政治熱點在美中區域競爭中顯得尤為重要。

總部位於華府的諮詢公司「亞洲集團」（The Asia Group）高階顧問兼研究與分析部門副主任鄧斯特（Charles Dunst）說：「美國和菲律賓希望向中國釋出嚇阻訊息，主要針對台灣議題，也涉及南海問題。」亞洲集團由白宮印度太平洋事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）共同創立。

中國10日才剛結束為期3天的環台軍演，模擬了對台灣及台灣周邊海域關鍵目標的精確打擊。

根據報導，今（2023）年有1萬2200名美軍和5400名菲律賓軍人參與演習，人數幾乎是去年的兩倍，演習內容包括海上安全、兩棲作戰、實彈射擊訓練、城市作戰、航空作戰、網路防禦、反恐和人道援助等方面。

菲國軍方發言人艾吉拉（Medel Aguilar）在美國駐馬尼拉大使館4日發表的聲明中說，此番演習「提高我們在應對各種危機時有效合作的能力」。聲明還說，這些訓練將使盟邦在「共有和競爭的戰場空間」中完善戰術。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府上週公布新增4座可供美軍使用的軍事基地，其中位於卡加延省（Cagayan）的海軍基地距離台灣僅約400公里。菲美2014年簽定「加強國防合作協議」（EDCA），允許美軍進入菲律賓基地進行聯合訓練、儲放裝備，並建設跑道、燃料庫和美軍宿舍等設施，但不是常駐性質。

不過，小馬可仕10日強調，菲國不允許這些基地被用來執行任何攻擊任務。

在菲美重新強化同盟關係之際，兩國國防部長與外交部長今天稍後將在華府展開7年來首場「2＋2」會談。

菲律賓外交部表示，外長馬納羅（Enrique A. Manalo）也將在一場美國論壇發表談話，討論「菲美結盟在菲律賓追求自身主權和領土完整背景下的新時代，及菲律賓為促進區域和平繁榮所做的努力。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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