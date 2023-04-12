2023/04/12,
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38歲湖人球星詹姆斯第20個賽季平均28.9分，NBA史上第1人

38歲湖人球星詹姆斯第20個賽季平均28.9分，NBA史上第1人
美國職籃NBA洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）。Photo Credit: Los Angeles Lakers Twitter

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根據統計，詹姆斯本季平均28.9分，是聯盟打滿第20個賽季的球員當中最高分的。詹姆斯本賽季因傷僅出賽55場，但仍以平均28.9分高居全隊之冠，要不是他出賽場次不足，否則高齡38歲的詹姆斯，還可以排進聯盟得分榜第7名的位置。

（中央社）美國職籃NBA附加賽將於今（12）日開打，湖人球星詹姆斯（LeBron James）也完成生涯第20個例行賽季。根據統計，詹姆斯本季平均28.9分，是聯盟打滿第20個賽季的球員當中最高分的。

詹姆斯本賽季因傷僅出賽55場，但仍以平均28.9分高居全隊之冠，要不是他出賽場次不足，否則高齡38歲的詹姆斯，還可以排進聯盟得分榜第7名的位置。

詹姆斯1月31日拿下28分，11助攻，10籃板，以大三元優異表現率領球隊奪勝：

在NBA史上，加上本季的詹姆斯和剛舉行完退休儀式的熱火精神領袖、42歲哈斯勒姆（Udonis Haslem）在內，共有11名球員生涯打滿至少20個賽季，但僅詹姆斯還可以表現得跟年輕人一樣。

根據美國統計媒體StatMuse資料，打滿第20個賽季的詹姆斯，繳出平均28.9分，而排在他之後的，是已故湖人球星布萊恩（Kobe Bryant），在2015-16年的第20個生涯繳出平均17.6分，排在第3的則是2017-18年的諾威茨基（Dirk Nowitzki），繳出平均12分。

詹姆斯在2003年高中畢業就投入NBA選秀，並且以當年首輪第1順位加入克里夫蘭騎士。而NBA從2006年開始禁止高中學生畢業後直接加入NBA，對詹姆斯來說，提前打了1年也占有優勢。

根據ESPN報導，詹姆斯在受訪時主動提到，自己能打滿20個賽季還維持高檔演出，最要感謝的就是私人訓練師曼西亞斯（Mike Mancias）。

詹姆斯說：「如果沒有他，我是不可能做到現在還打出這樣的水準，他對我的比賽、我的表現有著關鍵的作用，我可以靠自己打個7到12個賽季，但20個賽季沒有他是不可能的。」

曼西亞斯早在2002年賽季受聘擔任騎士的助理體能訓練師，隨後和隔年加入的詹姆斯發展出良好的工作關係，2004年詹姆斯就聘他為私人訓練師至今。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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