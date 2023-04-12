2023/04/12,
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中國春天為何黃沙漫漫？專家：大面積沙漠和戈壁都是永久沙塵源，治沙工作艱巨

中國春天為何黃沙漫漫？專家：大面積沙漠和戈壁都是永久沙塵源，治沙工作艱巨
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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中國仍有257.37萬平方公里荒漠化土地和168.78萬平方公里沙化土地，特別是大面積的沙漠和戈壁始終是巨大且永久性的沙塵源。專家說，荒漠化防治無法一蹴可幾，未來仍需加強植被修復，減輕沙塵天氣發生的頻率和沙塵暴危害，同時應加強國際合作，共同治理沙塵暴危害這一全球性問題。

（中央社）中國今年沙塵天氣頻繁，黃沙漫漫引起廣泛關注。專家說，近10年沙塵總次數和沙塵暴次數實際已減少，但大面積沙漠和戈壁都是巨大且永久性的沙塵源，防沙治沙工作艱巨。

新華網報導，繼前一波沙塵侵襲後，中國9日又再度受到沙塵天氣的影響，10日影響範圍擴至華北、東北及黃淮等地，大部地區為揚沙或浮塵天氣，內蒙古中西部有沙塵暴。

黃沙再次來襲，引起中國民眾對沙塵天氣的關注：這樣的天氣狀況是否正常？今年春天頻頻出現沙塵天氣原因有哪些？

報導引述數據說，中國全年超過7成的沙塵天氣出現在春季（3月至5月），其中最頻繁發生的月份是4月，其次為3月和5月。

據表示，沙塵天氣的形成有3個主要條件：持久強勁的大風、沙塵源和低層大氣不穩定。

中國林業科學研究院荒漠化研究所所長吳波分析，中國沙塵暴主要的境內源地集中在新疆南部、甘肅河西走廊、內蒙古中西部等沙漠地區，這些地區的植被恢復對於減少沙源區釋塵量、減輕沙塵暴的危害發揮了一定作用。

吳波表示，但是蒙古國南部的戈壁沙漠也是影響中國的重要沙塵源地。2022年蒙古國南部植被生長狀況與近年平均狀況相比偏差，沙塵源地植被覆蓋較差。

吳波說，「這段時間，蒙古國和我國北方地區降水偏少，春季前期氣溫明顯回暖，造成凍土層融化，地表沙土變得鬆散，加之春季北方地區大風高發，配合裸露的沙塵源地地表條件，形成頻繁的沙塵天氣」。

對於民眾關心中國沙塵天氣是否會越來越多一事，中國國家氣候中心氣候預測室研究員丁婷表示，2018至2022年間，中國北方平均沙塵總次數和沙塵暴次數都多於2013年至2017年平均數。

但從更長時間尺度來看，丁婷指出，本世紀前10年，沙塵總次數和沙塵暴次數均明顯多於近10年。這代表「現階段中國仍處在沙塵影響減少的大背景下，不能認為沙塵暴出現了明顯變多的趨勢」。

據表示，中國仍有257.37萬平方公里荒漠化土地和168.78萬平方公里沙化土地，特別是大面積的沙漠和戈壁始終是巨大且永久性的沙塵源，防沙治沙將是一項長期而艱巨的重要任務。

專家說，荒漠化防治無法一蹴可幾，未來仍需加強植被修復，減輕沙塵天氣發生的頻率和沙塵暴危害，同時應加強國際合作，共同治理沙塵暴危害這一全球性問題。

吳波指出，蒙古國「種植十億棵樹」計畫啟動後，中國積極支持並與蒙古國展開防治荒漠化項目合作，「能更好幫助境外沙塵源地的植被恢復，減輕沙塵暴的危害」。

據《澎湃新聞》，今年以來，中國已出現8次沙塵天氣，9日以來的沙塵天氣達沙塵暴級別，為今年第二次沙塵暴，弱於3月19日至24日的強沙塵暴。

氣象預測顯示，在冷空氣與蒙古氣旋共同影響下，10至11日中國北方地區沙塵天氣範圍將進一步擴展。預計13至14日，受冷空氣大風影響，西北地區東部、華北等地還將出現揚沙或浮塵天氣。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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