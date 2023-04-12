憂雞蛋進口變常態，農委會決議7大改革：精進禽流感防治、提高洗選比例等

憂雞蛋進口變常態，農委會決議7大改革精進禽流感防治、提高洗選比例等

（中央社）農委會主委陳吉仲昨天說，蛋雞業再不改革，雞蛋專案進口恐變常態，經專家檢視硬體及防疫仍待強化，並做7點決議，包含精進疫調、沒通報將開罰，早餐店、烘焙業雞蛋也要洗選。

國產雞蛋日生產量為11萬1500箱（每箱200顆），跟日需求量12萬箱，還差170萬顆。農委會昨天召開「研商蛋雞產業精進措施專家會議」，由陳吉仲親自主持，他坦言，這次專案進口雞蛋，從泰國進口的雞蛋到岸價，「我們競爭得過嗎？」

陳吉仲表示，長期這樣下去，國產雞蛋若一直都不足，專案恐怕變成正常化，國內蛋雞產業就會遭受影響；因此這段時間還有很多工作要做，不要讓專案進口雞蛋補充缺口變成常態化。

會議歷經3個半小時之久，學者、專家、產業代表及農委會相關局處等認為，國內這次缺蛋顯示氣候變遷加劇，傳統產業未革新軟硬體、禽流感防治等都有待加強。

陳吉仲做出7點決議，首先是「禽流感防治要更精進」。對於有學者質疑，國內禽流感的通報數據未呈現事實；中興大學名譽教授許振忠指出，老、中、青混養，不利防疫，加上老母雞多，開放式雞舍溫度變化大等，都影響雞隻健康，讓產蛋率下滑，造成產量不足。陳吉仲說，疫情調查要更精進，蛋箱及人車進出的消毒都要落實到位。

對於有學者指出有化製車沒落實密閉規定，農委會畜牧處處長張經緯說，規定必須密閉，將做處理；同時會在屠宰場請獸醫師調查，若有確診雞隻回溯雞場沒通報就要處罰，最重是撲殺不給予補償。

其次，傳統開放式禽社改建政策將朝常態化推動，不僅在這次疫後預算的3年期計畫（截至2024年）期間推動。農委會統計，4月起開放遞件申請改建補助，各縣市回報有意願申請補助的有15場，包含宜蘭、屏東、彰化、雲林、嘉義等地。

第三，漸進式提高洗選雞蛋比例。目前約半數國產雞蛋為洗選雞蛋，除原規定要使用洗選蛋的校園、國軍、超商、超市、量販店、網購等6大通路，農委會要將早餐店等餐飲、烘焙業都納入，逐步朝向100%洗選，以杜絕病菌傳播。並研議採納學者建議，補助小農共組合作社自設洗選場。

第四，3年內要讓全國禽舍雞糞全面處理。陳吉仲說，約計200多萬公噸，其中部分已落實循環再利用，要導入讓化肥廠以有機資材收購。

第五，常態性以冷鏈滾動方式庫存雞蛋，避免入冬後出現雞蛋供應缺口，預計要確保1個月安全庫存量，建立最高5000萬顆、約25萬箱的倉儲量，以因應每年1到5月的供應量穩定。

第六，為讓傳統開放式禽舍改建政策推動順利，將跟地方政府商談簡化申請程序。張經緯說，期望新設畜牧場才須跟公設距離500公尺、跟住家距離300公尺，原地改建不擴建不受此限。第七則是產銷資訊平台資訊將更透明。

Photo Credit: 中央社 農委會主委陳吉仲。

穩定雞蛋產量，200場蛋中雞場強制納保禽流感險

（中央社）為穩定國內雞蛋產量，須確保蛋雞場有穩定的蛋中雞補充、汰換老雞。農委會主委陳吉仲昨（11）日表示，今（2023）年4月間將推動200場蛋中雞場強制納保禽流感政策性保險。

之前因為天冷產蛋率下降，如今天氣趨暖，國產雞蛋日生產量仍在11萬1500箱（每箱200顆）偏低的水準，跟日需求量12萬箱還差170萬顆，持續仰賴進口雞蛋補充。農委會昨天召開「研商蛋雞產業精進措施專家會議」研議對策。

為了確保蛋雞業者足夠補充蛋雞，農委會主委陳吉仲說，今年除了擴大進口雛雞給種雞場生產蛋中雞，全國200場蛋中雞場今年4月間要加入禽流感政策性保險，以確保業者能穩定飼養出足夠數量的蛋中雞，給下游的蛋雞場汰換老雞使用，且要強制性納保。

農委會畜牧處補充，理賠金額隨保單不同，為約定每隻飼養費用的6成到8成5。

陳吉仲說，禽流感不只生產雞蛋的蛋雞場會確診，提供蛋中雞給蛋雞場汰換老雞的蛋中雞場也會確診，因此為了擴大進口雛雞給最上游的種雞場生產蛋中雞，當初法國產地有問題，就從美國進口，農委會有在設法解決，今年規劃進口33萬隻雛雞沒問題，只是需要時間飼養。

他指出，預計一個月可有170幾萬隻雛雞給蛋中雞場，7月可有220萬隻左右的供應量，全年2500萬隻進入蛋中雞場，藉此提振國內產量，期望靠國內生產雞蛋供應，不希望持續靠進口。

農委會防檢局副局長徐榮彬說，近年每年約進口26萬隻雛雞，共供應2200萬隻以上雛雞給種雞場，由這200家蛋中雞場，每月飼養出蛋中雞數量約168萬隻，每年約供應2000萬隻的蛋中雞。

他並說，去年約進口25.9萬隻雛雞給種雞場，今年約要進口33萬隻，預計全年可飼養出2500萬隻給蛋中雞場，供應給生產雞蛋的蛋雞場補充使用，讓全國雞蛋日產量逐漸恢復。

Photo Credit: 中央社 雞蛋價格上漲，傳統市場零售價每台斤約新台幣80元，民眾採買10顆雞蛋就超過新台幣100元。圖為萬華區傳統市場雜糧行。

進口雞蛋等級大不同，冷鏈、噴蠟保鮮期達90天以上

（中央社）國產雞蛋產量仍低，為確保供應無虞，農委會進口雞蛋並搭配滾動式安全庫存機制因應，隨著等級品質、噴蠟、冷鏈處理不同，保存期有90天、180天，超過標示期限為過期蛋。

天氣已轉暖，國產雞蛋日產量11萬1500箱（每箱200顆）仍偏低，比起日需求量12萬箱少170萬顆，農委會持續進口雞蛋因應。農委會昨天並召開「研商蛋雞產業精進措施專家會議」，研議革新產業軟、硬體對策。

會中農委會主委陳吉仲提到，農委會原本就有庫存雞蛋機制，安全庫存1個月，最多可到5000萬顆，將採滾動式庫存，確保供應無虞及新鮮度，將來每年10月評估庫存量，藉此訂購下一年1到5月的安全庫存量。