2023/04/12,
政治

民進黨立委初選：劉世芳健康因素退選向鄉親致歉，嘉義海線協調由蔡易餘拚連任

民進黨立委初選：劉世芳健康因素退選向鄉親致歉，嘉義海線協調由蔡易餘拚連任
民進黨立委劉世芳｜Photo Credit: 中央社

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民進黨立委高雄市第3選區（左營、楠梓），原於3月24日登記截止，由劉世芳一人登記，同額競選。不過，劉世芳11日以個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄立法委員提名。

劉世芳因健康因素退選立委，向鄉親致歉

（中央社）民進黨立委劉世芳11日宣布放棄民進黨立委提名，引起各界議論。劉世芳表示，她因健康因素放棄民進黨立委提名，要向鄉親深深抱歉，但在守護台灣自由民主的道路上，仍會與大家一起打拚。

民進黨立委高雄市第3選區（左營、楠梓），原於3月24日登記截止，由劉世芳一人登記，同額競選。不過，劉世芳11日以個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄立法委員提名。

劉世芳11日傍晚透過媒體群組發表聲明指出，她於3月20日登記民進黨高雄市第3選區（左營、楠梓）的立委初選，惟因健康因素，今天放棄民進黨立委提名。對於2016年栽培她當選立委及2020年支持連任的左營、楠梓鄉親，她深深感謝，更深深抱歉。

劉世芳說，她秉持腳踏實地、誠懇做事的初心，投身公共事務數10年，這一屆立委剩餘任期，同樣會一秉初衷，為左營、楠梓鄉親打拚，更會全力協助民進黨日後所徵召的參選人。「在守護台灣自由民主的道路上，世芳雖放棄提名，但仍在路上，與大家一起打拚。再次感謝所有支持世芳的朋友。」

嘉義縣議員黃榮利退黨內初選，蔡易餘拚立委連任

民進黨2024大選提名策略小組召集人潘孟安11日說，感謝嘉義縣議員黃榮利為團結嘉義、顧全大局，接受協調，退出嘉義縣第1選區立委初選；退選後該區形成現任立委蔡易餘同額競選，蔡易餘說，會替民進黨守住重要一席立委。

嘉義縣議員黃榮利原本登記參選民進黨嘉義縣海區立委初選，挑戰現任立委蔡易餘。民進黨11日發布新聞稿說明嘉義縣第1選區初選提名協調結果。

潘孟安表示，感謝黃榮利為團結嘉義、顧全大局，接受協調，退出嘉義縣第1選區立委初選，後續將提請中執會同意黃榮利退選，退選後該區形成同額競選，並提請中執會停辦民意調查作業。

潘孟安說，黃榮利有30多年的黨員資歷，是黨內非常重要的民主前輩，從基層里長、市民代表，再到太保市長，深耕基層，對地方事務也十分熟稔，去年轉戰嘉義縣議員順利當選，廣受民意肯定。特別感謝黃榮利為了團結嘉義，顧全大局，接受協調，民進黨相信有黃榮利的無私付出，在總統、立委大選，嘉義縣一定可以開出好成績。

黃榮利表示，2024是非常關鍵的一場選舉，民進黨沒有任何分裂的本錢，所以經過長考，不希望因為初選造成紛擾，決定退出黨內初選。期待因為自己的成全，能夠團結最大的力量，未來也會全力以赴，中央地方聯手拚，一起守護嘉義。

蔡易餘則感謝中央黨部以及協調小組這段時間對於團結嘉義所做的努力，也感謝黨主席賴清德這段時間的關心。

蔡易餘說，這段期間，黃榮利提出諸多對於嘉義縣甚至太保市建設的期許與建議，都是對於他爭取連任最好的養分，他一定會廣納建議，未來好好打拚，替民進黨守住海區立委重要一席。

蔡易餘強調，2024的總統、立委選舉，攸關嘉義縣的發展、關係台灣的未來，為嘉義爭建設、為台灣顧未來，一起全力團結Team Taiwan，守住關鍵一席，一起讓嘉義有大建設、大進步。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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