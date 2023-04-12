民進黨立委初選：劉世芳健康因素退選向鄉親致歉，嘉義海線協調由蔡易餘拚連任
我們想讓你知道的是
民進黨立委高雄市第3選區（左營、楠梓），原於3月24日登記截止，由劉世芳一人登記，同額競選。不過，劉世芳11日以個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄立法委員提名。
劉世芳因健康因素退選立委，向鄉親致歉
（中央社）民進黨立委劉世芳11日宣布放棄民進黨立委提名，引起各界議論。劉世芳表示，她因健康因素放棄民進黨立委提名，要向鄉親深深抱歉，但在守護台灣自由民主的道路上，仍會與大家一起打拚。
民進黨立委高雄市第3選區（左營、楠梓），原於3月24日登記截止，由劉世芳一人登記，同額競選。不過，劉世芳11日以個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄立法委員提名。
劉世芳11日傍晚透過媒體群組發表聲明指出，她於3月20日登記民進黨高雄市第3選區（左營、楠梓）的立委初選，惟因健康因素，今天放棄民進黨立委提名。對於2016年栽培她當選立委及2020年支持連任的左營、楠梓鄉親，她深深感謝，更深深抱歉。
劉世芳說，她秉持腳踏實地、誠懇做事的初心，投身公共事務數10年，這一屆立委剩餘任期，同樣會一秉初衷，為左營、楠梓鄉親打拚，更會全力協助民進黨日後所徵召的參選人。「在守護台灣自由民主的道路上，世芳雖放棄提名，但仍在路上，與大家一起打拚。再次感謝所有支持世芳的朋友。」
嘉義縣議員黃榮利退黨內初選，蔡易餘拚立委連任
民進黨2024大選提名策略小組召集人潘孟安11日說，感謝嘉義縣議員黃榮利為團結嘉義、顧全大局，接受協調，退出嘉義縣第1選區立委初選；退選後該區形成現任立委蔡易餘同額競選，蔡易餘說，會替民進黨守住重要一席立委。
嘉義縣議員黃榮利原本登記參選民進黨嘉義縣海區立委初選，挑戰現任立委蔡易餘。民進黨11日發布新聞稿說明嘉義縣第1選區初選提名協調結果。
潘孟安表示，感謝黃榮利為團結嘉義、顧全大局，接受協調，退出嘉義縣第1選區立委初選，後續將提請中執會同意黃榮利退選，退選後該區形成同額競選，並提請中執會停辦民意調查作業。
潘孟安說，黃榮利有30多年的黨員資歷，是黨內非常重要的民主前輩，從基層里長、市民代表，再到太保市長，深耕基層，對地方事務也十分熟稔，去年轉戰嘉義縣議員順利當選，廣受民意肯定。特別感謝黃榮利為了團結嘉義，顧全大局，接受協調，民進黨相信有黃榮利的無私付出，在總統、立委大選，嘉義縣一定可以開出好成績。
黃榮利表示，2024是非常關鍵的一場選舉，民進黨沒有任何分裂的本錢，所以經過長考，不希望因為初選造成紛擾，決定退出黨內初選。期待因為自己的成全，能夠團結最大的力量，未來也會全力以赴，中央地方聯手拚，一起守護嘉義。
蔡易餘則感謝中央黨部以及協調小組這段時間對於團結嘉義所做的努力，也感謝黨主席賴清德這段時間的關心。
蔡易餘說，這段期間，黃榮利提出諸多對於嘉義縣甚至太保市建設的期許與建議，都是對於他爭取連任最好的養分，他一定會廣納建議，未來好好打拚，替民進黨守住海區立委重要一席。
蔡易餘強調，2024的總統、立委選舉，攸關嘉義縣的發展、關係台灣的未來，為嘉義爭建設、為台灣顧未來，一起全力團結Team Taiwan，守住關鍵一席，一起讓嘉義有大建設、大進步。
新聞來源
延伸閱讀
- 民進黨立委初選15個選區協調未果，王世堅「堅持參選到底」，12日確認初選名單
- 民進黨多名現任立委初選遭挑戰，賴清德：面對中國極權威脅盼大局為重
- 朱立倫駁郭朱配傳言、盼組「非綠大聯盟」，柯文哲：有本事就去整合民進黨
- 徐巧芯合體柯文哲，費鴻泰：我相信自己會贏得黨內初選
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
我們想讓你知道的是
亞洲規模最大的智慧城市專業展會-「2023智慧城市論壇暨展覽」（2023 Smart City Summit & Expo）於3月28日至31日在台北南港展覽館2館盛大展出。為展現亞洲‧矽谷2.0政策推動成果，亞洲‧矽谷計畫執行中心特於展會設立【亞洲‧矽谷主題館】，展示智慧醫療、智慧農業、智慧能源、5G AIoT等智慧城市解決方案，希望以創新創業驅動經濟成長，以物聯網產業促進產業轉型升級，並展現台灣發展智慧城市應用的堅強實力。
「亞洲．矽谷推動方案」為政府推動物聯網產業發展與完善創新創業生態系之重要政策，方案推動至今已逾7年，帶動國內物聯網產值屢創新高，2022年產值已達到二兆台幣，並推動智慧城市應用，促成物聯網產業及新創發展。亞矽計畫推動至今，已成功促成249件智慧城市應用方案，並有超過88件海外輸出成功案例，成果十分亮麗。
本次亞洲．矽谷主題館結合智慧城市與淨零排放的政策目標，以【數位創新綠色轉型，共創永續新未來】為展覽主題，參展廠商陣容堅強，其中不乏已獲國際關注的新創廠商。例如寬緯科技的水聚寶智慧水質監測系統，除了落地應用於雲林、嘉義、台南等國內8個縣市外，亦輸出至印尼、汶萊、菲律賓等國家。此外，iStaging愛實境宅裝的裸視3D技術可應用於各式硬體裝置，提供AR與VR沉浸式服務的「O2O」商城體驗，也成功打進LVMH、Richemont和L'Oreal等精品市場。
疫情加速了AIoT與5G發展，智慧城鄉解決方案得以擴大並促成產業數位轉型。參展廠商華電聯網即以5G專網結合VR/MR風電虛實整合模擬訓練系統，提供離岸風電人力培訓量能。亞迪電子則研發無擾式生理數據感測器，提供第一線照護人員最佳床側行為管理服務。璽樂科技透過人工智能預測環境危害，達到職安、品質及工程進度管控和預警。佐臻則是開發高性能AR智慧眼鏡，讓使用者可透過眼球追蹤操作介面進行控制，成為元宇宙的最佳入口工具。
全球暖化與淨零排放政策趨勢下，能源管理與減碳應用已成必然。四度拿下台電智慧電表標案的優必闊，提供遠距離、低功耗通訊系統以及雲端服務，協助公共建設轉型為智慧電網。展綠科技開發智慧鉤錶，監測並收集用電數據，可幫助企業瞭解並管理設備之碳足跡。膜淨材料研發的微過濾膜產品，應用於飲用水過濾及薄膜蒸餾等海水淡化、廢污水處理、再生水利用場域，更於CES 2023參展榮獲Innovation Awards獎項。
此外，本次主題館亦與天衍科技合作，利用其光影展演技術，於館中打造科技互動體驗專區，展示亞洲．矽谷智慧城鄉推動成果，同時也將展出「亞洲．矽谷學院」平台，提供有AI、物聯網及數位科技進修需求的人士前往進修學習。
<國發會 廣告>