馬來西亞「蚊型腳踏車」案：駕駛沈可婷等了六年獲判無罪，法官宣告她自由
我們想讓你知道的是
2017年，馬來西亞華裔女子沈可婷在一起駕駛意外中導致八名騎著蚊型腳踏車（改裝自行車）的馬來少年死亡。沈可婷在2019年與2021年的地方法院皆被判無罪，直到2022年高等法院判處沈可婷六年監禁及罰款，該案上訴後，上訴小組於11日一致同意撤銷高等法院對沈可婷的定罪與處罰。
據《馬新社》及《Free Malaysia Today》11日報導，「蚊型腳踏車案（basikal lajak case）」駕駛沈可婷在上訴法院推翻有罪判決後獲釋，由三名法官組成的上訴小組一致同意撤銷2022年馬來西亞高等法院對沈可婷的定罪以及判處六年監禁的決定，因該指控存有所瑕疵。
檢察官稱，馬來西亞華裔女子沈可婷在2017年2月18日凌晨「魯莽」或「危險」駕駛，直接導致新山市8名騎著蚊型自行車（改裝腳踏車）的8名馬來少年死亡。
「《刑事訴訟法》第 163 條規定，檢察官提出的每項指控都必須具體，並且只能說明一項罪行。就沈可婷而言，她同時被指控『魯莽』或『危險』駕駛，我們不同意檢方對於沈可婷的雙重指控。」三名法官之一Hadhariah Syed Ismail表示。
柔佛州新山地方法院首次針對此案的訴訟程序中，檢察官宣稱沈可婷的「魯莽」駕駛為導致意外的最大主因，在該次判決中，法官認為沈可婷並未違反交通規則，因此於2019年10月28日以表面罪名不成立並無罪釋放。控方上訴後，檢察官則以「危險」駕駛作為起訴沈可婷的主要事由，但地方法院在2021年10月10日以證據不足為由，再次宣判沈可婷無罪。
直到控方再次上訴，柔佛州新山高等法庭於2022年4月13日判定沈可婷魯莽或危險駕駛導致他人死亡罪名成立，判沈可婷入獄6年、罰款6000令吉（約新台幣41296元），沈可婷提出上訴。此次判決引起當時馬來西亞社會的關注以及華裔社群的不滿，部分馬來西亞華裔社群認為，沈可婷被改判有罪是因她的華裔身分。種族議題向來是馬來西亞社會最敏感的神經，但也有部分馬來人認為除了沈可婷，青少年的父母也須負起這次意外的責任。
「在判決的基礎上，高等法院法官只說沈可婷『根據指控』被判有罪，但沒有提及是『魯莽』駕駛還是『危險』駕駛。」如今，馬來裔法官Hadhariah表示。
她還指出，新山地方法官在2019年和2021年兩次宣判沈可婷無罪時，寫下了一份全面的判決書。三人上訴小組的法官皆同意地方法官針對該案的意見，因為該份判決書從各個方面評估了所有證據，而高等法院只強調沈可婷作為司機的行為，並未考慮到蚊型腳踏車的行為。判決書認為騎蚊型腳踏車的青少年對其他道路使用者已構成危險，意外根本無法避免。
因此，上訴小組認為對高等法院對沈可婷的指控有所缺陷，駁回2022年4月13日的判決，沈可婷無罪獲釋。
「你現在是一個自由的人了。」據報導，法官Hadhariah如此告訴沈可婷。
判決結束後，沈可婷在法庭外首次對媒體發言，講述了她在這6年間因這場意外與官司所承受的痛苦與心情，她向事件中遇難的八名青少年的家人道歉，並一一念出死者的名字，她也承認自己的駕駛導致他人的死亡，但這起車禍意外並非有意的。
「我的生命無時無刻都被那天晚上所發生的不幸事件所困擾，我相信我會把這種感覺帶進墳墓裡。」沈可婷表示。
面對該案件的最終判決，馬來西亞中文社群相關新聞下，許多網友紛紛表示：「恭喜」、「正義必勝」等留言，也有網友表示希望該案件不要再牽涉種族議題，讓沈可婷未來能夠好好的繼續生活。
新聞來源：
- Court of Appeal frees Sam Ke Ting in ‘basikal lajak’ case（Free Malaysia Today）
- 'Basikal lajak' case:court of appeal frees clerk for reckless driving（馬新社）
- Driver in Malaysia's fatal 'basikal lajak' case walks free after Court of Appeal overturns guilty verdict（亞洲新聞台）
- 沈可婷案-撞上蚊型脚车根本无法避免-法官：除非車子能飛（星州網）
延伸閱讀：
- 沈可婷撞死飆蚊型脚踏車少年案判決引眾怒，但馬來西亞真「司法已死」了嗎？
- 司法不公？沈可婷撞死8「蚊型腳車」少年案，為何引起了大馬網民的熱議
- 馬來西亞華人用筷子吃飯是認同中國為祖國？馬哈迪言論遭批種族主義
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！