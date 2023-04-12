馬來西亞「蚊型腳踏車」案：駕駛沈可婷等了六年獲判無罪，法官宣告她自由

據《馬新社》及《Free Malaysia Today》11日報導，「蚊型腳踏車案（basikal lajak case）」駕駛沈可婷在上訴法院推翻有罪判決後獲釋，由三名法官組成的上訴小組一致同意撤銷2022年馬來西亞高等法院對沈可婷的定罪以及判處六年監禁的決定，因該指控存有所瑕疵。

檢察官稱，馬來西亞華裔女子沈可婷在2017年2月18日凌晨「魯莽」或「危險」駕駛，直接導致新山市8名騎著蚊型自行車（改裝腳踏車）的8名馬來少年死亡。

「《刑事訴訟法》第 163 條規定，檢察官提出的每項指控都必須具體，並且只能說明一項罪行。就沈可婷而言，她同時被指控『魯莽』或『危險』駕駛，我們不同意檢方對於沈可婷的雙重指控。」三名法官之一Hadhariah Syed Ismail表示。

柔佛州新山地方法院首次針對此案的訴訟程序中，檢察官宣稱沈可婷的「魯莽」駕駛為導致意外的最大主因，在該次判決中，法官認為沈可婷並未違反交通規則，因此於2019年10月28日以表面罪名不成立並無罪釋放。控方上訴後，檢察官則以「危險」駕駛作為起訴沈可婷的主要事由，但地方法院在2021年10月10日以證據不足為由，再次宣判沈可婷無罪。

直到控方再次上訴，柔佛州新山高等法庭於2022年4月13日判定沈可婷魯莽或危險駕駛導致他人死亡罪名成立，判沈可婷入獄6年、罰款6000令吉（約新台幣41296元），沈可婷提出上訴。此次判決引起當時馬來西亞社會的關注以及華裔社群的不滿，部分馬來西亞華裔社群認為，沈可婷被改判有罪是因她的華裔身分。種族議題向來是馬來西亞社會最敏感的神經，但也有部分馬來人認為除了沈可婷，青少年的父母也須負起這次意外的責任。

「在判決的基礎上，高等法院法官只說沈可婷『根據指控』被判有罪，但沒有提及是『魯莽』駕駛還是『危險』駕駛。」如今，馬來裔法官Hadhariah表示。

她還指出，新山地方法官在2019年和2021年兩次宣判沈可婷無罪時，寫下了一份全面的判決書。三人上訴小組的法官皆同意地方法官針對該案的意見，因為該份判決書從各個方面評估了所有證據，而高等法院只強調沈可婷作為司機的行為，並未考慮到蚊型腳踏車的行為。判決書認為騎蚊型腳踏車的青少年對其他道路使用者已構成危險，意外根本無法避免。

因此，上訴小組認為對高等法院對沈可婷的指控有所缺陷，駁回2022年4月13日的判決，沈可婷無罪獲釋。

「你現在是一個自由的人了。」據報導，法官Hadhariah如此告訴沈可婷。

判決結束後，沈可婷在法庭外首次對媒體發言，講述了她在這6年間因這場意外與官司所承受的痛苦與心情，她向事件中遇難的八名青少年的家人道歉，並一一念出死者的名字，她也承認自己的駕駛導致他人的死亡，但這起車禍意外並非有意的。

「我的生命無時無刻都被那天晚上所發生的不幸事件所困擾，我相信我會把這種感覺帶進墳墓裡。」沈可婷表示。

面對該案件的最終判決，馬來西亞中文社群相關新聞下，許多網友紛紛表示：「恭喜」、「正義必勝」等留言，也有網友表示希望該案件不要再牽涉種族議題，讓沈可婷未來能夠好好的繼續生活。

Photo credit:網路截圖 馬來西亞網友針對該案最終判決的反應。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒