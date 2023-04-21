新北連兩日槍擊案槍手都主動投案，疑與黑幫販毒糾紛有關，侯友宜下令全市掃黑
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劉姓少年確切借款多少、借據等都交代不清，槍枝來源也不願交代，懷疑是弘仁會雇的槍手。2起槍擊案的起因，都可能與之前弘仁會與華山幫的毒品糾紛脫離不了關係。
一名17歲的劉姓少年，昨（20）日上午攜帶改造槍枝，搭乘計程車前往土城四川路一間當鋪，並在大庭廣眾下對著當鋪開數十槍掃射，隨後繼續搭計程車到警察局投案；由於當時是上班時間，路上人車眾多，影像被不少民眾拍下。警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法殺人未遂及恐嚇罪嫌送辦，新北地院少年法庭今日裁定劉姓少年予以收容。
劉姓少年後來向警方供稱，因之前被當舖的同事及老闆霸凌，離職後才回來報復，至於槍枝來源則稱是一名已過世友人提供。鑑識人員現場採證，發現鐵捲門上有51個彈著點、42個彈殼，全案依違反槍砲彈藥刀械條例偵辦。
2天內2起槍擊案，侯友宜下令全面掃黑
新北市在2天內接連發生2起槍擊案，據傳言疑似是黑幫因毒品糾紛互鬥所致，雖然槍擊案都未傷及無辜，但引發民眾恐慌。侯友宜由於人在新加坡，越洋致電新北市警察局長廖訓誠，下令新北全面掃黑。
昨日新北市警察局召開記者會，局長廖訓誠表示，歹徒在光天化日之下開槍，囂張行徑形同向警方挑釁，今日將執行擴大臨檢，針對黑幫出入地點、治安熱點加強查緝，警方一定會用最快的速度、嚴謹的態度、強硬的手段來偵辦查緝，絕不容許挑戰新北警捍衛治安的決心。
《自由時報》報導，新北市副市長謝政達也表示，市長要求警察局擴大臨檢，希望針對黑幫常出沒與易滋事地點強力掃蕩，讓幫派份子與滋事案件減少，達到警示作用，當舖也在擴檢範圍內。
謝政達表示，新北警方擴檢勤務將視效果如何，決定期間長短，不排除會一直進行掃蕩行動，除了擴大臨檢壓制不法分子外，也會針對黑幫運用未成年搶手犯案，另組成專案小組深入調查，深入追究幕後犯罪集團及幫派。
兩起槍擊案可能都與黑幫販毒糾紛有關
綜合《TVBS》和《自由時報》報導，據知情人士透露，起因疑是華山幫向竹聯幫仁堂弘仁會購買毒品，但製毒工廠卻被檢警抄掉，後來雙方為了如何分攤財損擺不平，弘仁會涉嫌於昨天及今天，兩度派人當街對華山幫成員與關係密切的當鋪共開64槍，藉以報復、恐嚇，全案正由檢警深入釐清。
2名弘仁會成員先於19日在台北市中山區雙城街、新北市板橋區長江路，開槍伏擊2名華山幫成員，事發後，負責開車的24歲林男與17歲吳姓少年主動帶槍投案。17歲劉姓槍手則是在20日搭計程車，在路上對當舖開槍，知情人士透露，被開槍的當鋪，背後金主疑與華山幫有關，也與土城某地方角頭淵源頗深。
據劉姓槍手向警方供稱，自己與當鋪有金錢糾紛，所以開槍示威，但確切借款多少、借據等都交代不清，槍枝來源也不願交代，懷疑是弘仁會雇的槍手。2起槍擊案的起因，都可能與之前弘仁會與華山幫的毒品糾紛脫離不了關係。
《聯合報》報導，劉姓少年的父親因毒品案正在坐牢，需關到2026年才會出獄，與妻子早已離異，他從小被祖母隔代教養，祖母嘆劉姓少年從小就不乖，常讓她擔心。
新聞來源
- 新北連2天開64槍 疑因弘仁會與華山幫毒品交易糾紛引發（自由時報）
- 黑幫惡鬥！少年槍手掃射當鋪51槍 警追疑因毒品糾紛（TVBS）
- 街頭不平靜！新北連2天發生槍擊案 市警局擴大臨檢掃蕩黑幫（NOWnews）
- 持改造衝鋒槍掃射當舖51槍 嬤嘆少年槍手從小不乖「常讓她擔心」（聯合報）
延伸閱讀
- 嘉義市驚傳槍擊案，10大槍擊要犯「瘋琴」盧照琴公司遭開槍，槍手自行投案稱不滿性騷擾案判決
- 黑道高調辦春酒踩到政府地雷？邱顯智：放任鴻聲國際等黑幫「火藥庫」才是台灣治安嚴重漏洞
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。