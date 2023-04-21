新北連兩日槍擊案槍手都主動投案，疑與黑幫販毒糾紛有關，侯友宜下令全市掃黑

一名17歲的劉姓少年，昨（20）日上午攜帶改造槍枝，搭乘計程車前往土城四川路一間當鋪，並在大庭廣眾下對著當鋪開數十槍掃射，隨後繼續搭計程車到警察局投案；由於當時是上班時間，路上人車眾多，影像被不少民眾拍下。警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法殺人未遂及恐嚇罪嫌送辦，新北地院少年法庭今日裁定劉姓少年予以收容。

劉姓少年後來向警方供稱，因之前被當舖的同事及老闆霸凌，離職後才回來報復，至於槍枝來源則稱是一名已過世友人提供。鑑識人員現場採證，發現鐵捲門上有51個彈著點、42個彈殼，全案依違反槍砲彈藥刀械條例偵辦。

2天內2起槍擊案，侯友宜下令全面掃黑

新北市在2天內接連發生2起槍擊案，據傳言疑似是黑幫因毒品糾紛互鬥所致，雖然槍擊案都未傷及無辜，但引發民眾恐慌。侯友宜由於人在新加坡，越洋致電新北市警察局長廖訓誠，下令新北全面掃黑。

昨日新北市警察局召開記者會，局長廖訓誠表示，歹徒在光天化日之下開槍，囂張行徑形同向警方挑釁，今日將執行擴大臨檢，針對黑幫出入地點、治安熱點加強查緝，警方一定會用最快的速度、嚴謹的態度、強硬的手段來偵辦查緝，絕不容許挑戰新北警捍衛治安的決心。

《自由時報》報導，新北市副市長謝政達也表示，市長要求警察局擴大臨檢，希望針對黑幫常出沒與易滋事地點強力掃蕩，讓幫派份子與滋事案件減少，達到警示作用，當舖也在擴檢範圍內。

謝政達表示，新北警方擴檢勤務將視效果如何，決定期間長短，不排除會一直進行掃蕩行動，除了擴大臨檢壓制不法分子外，也會針對黑幫運用未成年搶手犯案，另組成專案小組深入調查，深入追究幕後犯罪集團及幫派。

兩起槍擊案可能都與黑幫販毒糾紛有關

綜合《TVBS》和《自由時報》報導，據知情人士透露，起因疑是華山幫向竹聯幫仁堂弘仁會購買毒品，但製毒工廠卻被檢警抄掉，後來雙方為了如何分攤財損擺不平，弘仁會涉嫌於昨天及今天，兩度派人當街對華山幫成員與關係密切的當鋪共開64槍，藉以報復、恐嚇，全案正由檢警深入釐清。

2名弘仁會成員先於19日在台北市中山區雙城街、新北市板橋區長江路，開槍伏擊2名華山幫成員，事發後，負責開車的24歲林男與17歲吳姓少年主動帶槍投案。17歲劉姓槍手則是在20日搭計程車，在路上對當舖開槍，知情人士透露，被開槍的當鋪，背後金主疑與華山幫有關，也與土城某地方角頭淵源頗深。

據劉姓槍手向警方供稱，自己與當鋪有金錢糾紛，所以開槍示威，但確切借款多少、借據等都交代不清，槍枝來源也不願交代，懷疑是弘仁會雇的槍手。2起槍擊案的起因，都可能與之前弘仁會與華山幫的毒品糾紛脫離不了關係。

《聯合報》報導，劉姓少年的父親因毒品案正在坐牢，需關到2026年才會出獄，與妻子早已離異，他從小被祖母隔代教養，祖母嘆劉姓少年從小就不乖，常讓她擔心。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航