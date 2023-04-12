美國25家軍火商組團訪台、預計討論聯合生產無人機，美國為何此時要與台灣合作？
我們想讓你知道的是
專家認為，台灣無人機的技術其實非常好，甚至比日本走得還前面，如台灣「橙森國際」製造的無人機已經在烏克蘭的戰場被使用，美國廠商願意來台探尋，某種程度就是肯定台灣的能力。
《日經亞洲》11日獨家報導，25家美國國防工業承包商將在5月派員訪問台灣，討論聯合生產無人機與彈藥的相關事宜。代表團將由美國太平洋海軍陸戰隊退役指揮官魯德爾（Steven Rudder）率領，除了與台灣國防產業的代表會談外，也預計晉見總統蔡英文。
這項消息是由美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）所透露，韓儒伯指出，此行旨在「促進台美國防工業的合作」，針對台灣有興趣的彈藥與無人機（包括空中、水面與水下等各種不同類型），美國代表團將找機會提供先進技術，並與台灣業者聯合開發無人機。
軍火商組團來台為何重要？
根據報導，這將是自2019年以來，睽違4年美國首支訪問台灣的大型國防工業訪問團。
過去此類訪問團多是由商界代表率領，此次由美國退將領團，足見意義不同。
不過我國國防部表示，美方訪團此次來台是為參加「台美國防產業論壇」，活動是由美台商會和外貿協會主辦，與國防工業發展協會做對接，性質和台美官方對話不同，更傾向民間國防產業的交流。
專門研究無人機技術的國防安全研究院政策研究員陳柏宏接受《關鍵評論網》訪問表示，台灣無人機的技術其實非常好，甚至比日本走得還前面，如橙森國際（DronesVision）製造的無人機已經在烏克蘭的戰場被使用，美國廠商願意來台探尋，某種程度就是肯定台灣的能力。
陳柏宏指出，無人機技術汰換很快，台灣軍工產業要發展，只吃台灣市場是不夠的，如果能進入美國軍工產業的供應鏈，能藉由美國這些大廠合作，讓其他國家看到台灣的能力，因為如果連美軍都願意合作或使用台灣的無人機，其他國家可能用第二軌或第三軌的方式和我們合作，而市場有規模，也才能促進技術發展。
不過陳柏宏也提醒，美國和其他國家技術合作有政策考量，與美國合作不一定會取得先進技術，但他認為以商業來講，絕對樂見進入美國或世界產業供應鏈，台灣過去比較習慣軍售程序，但透過跨公司的商業合作能開拓的合作機會更大，或許能在商售層級取得台灣需要的關鍵零組件。
立委王定宇表示，美國軍火承包商來台有3項指標性意義，第一，台灣過去因為中國壓力而難獲得先進武器，這顯示台灣對先進武器的取得慢慢走向平等地位，對台灣以合理價位取得武器自我保衛是正面發展。第二，美國國防工業承包商希望和台灣在無人機等先進武器進行聯合生產，這將有很大機會提升台灣軍工業技術。第三，國防產業一般採取國際合作，美國公司需要獲得合作研製的國家同意才能輸出武器到台灣，這對台灣來說是另類的外交突破。
美國為何想在此時與台灣合作？
華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）在今年1月發表的報告中指出，美國國防工業沒有為當前的環境做好充分準備，一旦重大區域衝突發生（如台海發生戰爭），美軍使用的彈藥可能會超過美國國防部目前的庫存。
CSIS提出的建議中，除了評估擴增關鍵彈藥武器的生產線，也包括與盟友聯合開發、生產武器，報告指出，如此一來不僅能支持主要盟友，也能透過提升經濟規模，支持美國的國防產業。美國已有和波蘭合作M142高機動性多管火箭系統（海馬斯）、與澳洲合作精準打擊飛彈（PrSM）、與挪威合作海軍打擊飛彈、與日本和澳洲合作標準六型飛彈零件與戰斧巡弋飛彈等前例。
美國仍需要向台灣提供約190億美元的軍售承諾，但即使美國已經設法提高產能，交貨尚需要時間。
美國也正考慮透過尋求第三方軍售，加速對台灣的武器交付。《日經亞洲》報導指出，近年台灣採購的武器幾乎全部來自美國，拜登（Joe Biden）政府希望台灣能從不同的來源採購武器，並呼籲歐洲國家協助台灣加強武裝。報導指出，瑞典可能是其中之一，瑞典軍需產業公司波佛斯（BAE Systems Bofor）與美國軍火商雷神（Raytheon）合作研發、能夠精確打擊目標的導引炮彈「神劍」（Excalibur），被視為可能用來增強台灣防禦能力的彈藥之一。
不過「神劍」過去在川普（Donald Trump）政府的主導下，未曾出口到台灣，就是因瑞典希望避免遭到北京的強烈反對。
延伸閱讀
- 遙控玩具大廠雷虎與國軍簽訂「微型無人機」採購契約，華麗轉身跨足救災、軍用領域
- 台海危機升溫，逃生滑梯、無人機、戰機受市場矚目，「軍工類股」股價穩步走高
- 「國防產業化、產業國防化」始終是蔡政府的核心思維，建立台灣軍工產業鏈「平戰轉換」機制
- 基底紮實的國防產業軍工體系，是烏克蘭能以懸殊比例持久抗戰的充分條件
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：羅元祺
Tags：
國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券：馬上填！
傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！