美國25家軍火商組團訪台、預計討論聯合生產無人機，美國為何此時要與台灣合作？

《日經亞洲》11日獨家報導，25家美國國防工業承包商將在5月派員訪問台灣，討論聯合生產無人機與彈藥的相關事宜。代表團將由美國太平洋海軍陸戰隊退役指揮官魯德爾（Steven Rudder）率領，除了與台灣國防產業的代表會談外，也預計晉見總統蔡英文。

這項消息是由美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）所透露，韓儒伯指出，此行旨在「促進台美國防工業的合作」，針對台灣有興趣的彈藥與無人機（包括空中、水面與水下等各種不同類型），美國代表團將找機會提供先進技術，並與台灣業者聯合開發無人機。

軍火商組團來台為何重要？

根據報導，這將是自2019年以來，睽違4年美國首支訪問台灣的大型國防工業訪問團。

Photo Credit: 總統府 美台商會國防廠商訪問團上次訪台是2019年5月，當時與總統蔡英文見面。

過去此類訪問團多是由商界代表率領，此次由美國退將領團，足見意義不同。

不過我國國防部表示，美方訪團此次來台是為參加「台美國防產業論壇」，活動是由美台商會和外貿協會主辦，與國防工業發展協會做對接，性質和台美官方對話不同，更傾向民間國防產業的交流。

專門研究無人機技術的國防安全研究院政策研究員陳柏宏接受《關鍵評論網》訪問表示，台灣無人機的技術其實非常好，甚至比日本走得還前面，如橙森國際（DronesVision）製造的無人機已經在烏克蘭的戰場被使用，美國廠商願意來台探尋，某種程度就是肯定台灣的能力。

陳柏宏指出，無人機技術汰換很快，台灣軍工產業要發展，只吃台灣市場是不夠的，如果能進入美國軍工產業的供應鏈，能藉由美國這些大廠合作，讓其他國家看到台灣的能力，因為如果連美軍都願意合作或使用台灣的無人機，其他國家可能用第二軌或第三軌的方式和我們合作，而市場有規模，也才能促進技術發展。

Photo Credit: 中央社 中科院今年3月展出「軍用軍規」已量產及研發中的各型無人機，圖為銳鳶2型無人機，可酬載多功能海搜雷達與紅外線熱像儀（EO/IR）裝備。

不過陳柏宏也提醒，美國和其他國家技術合作有政策考量，與美國合作不一定會取得先進技術，但他認為以商業來講，絕對樂見進入美國或世界產業供應鏈，台灣過去比較習慣軍售程序，但透過跨公司的商業合作能開拓的合作機會更大，或許能在商售層級取得台灣需要的關鍵零組件。

立委王定宇表示，美國軍火承包商來台有3項指標性意義，第一，台灣過去因為中國壓力而難獲得先進武器，這顯示台灣對先進武器的取得慢慢走向平等地位，對台灣以合理價位取得武器自我保衛是正面發展。第二，美國國防工業承包商希望和台灣在無人機等先進武器進行聯合生產，這將有很大機會提升台灣軍工業技術。第三，國防產業一般採取國際合作，美國公司需要獲得合作研製的國家同意才能輸出武器到台灣，這對台灣來說是另類的外交突破。

美國為何想在此時與台灣合作？

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）在今年1月發表的報告中指出，美國國防工業沒有為當前的環境做好充分準備，一旦重大區域衝突發生（如台海發生戰爭），美軍使用的彈藥可能會超過美國國防部目前的庫存。

CSIS提出的建議中，除了評估擴增關鍵彈藥武器的生產線，也包括與盟友聯合開發、生產武器，報告指出，如此一來不僅能支持主要盟友，也能透過提升經濟規模，支持美國的國防產業。美國已有和波蘭合作M142高機動性多管火箭系統（海馬斯）、與澳洲合作精準打擊飛彈（PrSM）、與挪威合作海軍打擊飛彈、與日本和澳洲合作標準六型飛彈零件與戰斧巡弋飛彈等前例。

美國仍需要向台灣提供約190億美元的軍售承諾，但即使美國已經設法提高產能，交貨尚需要時間。

美國也正考慮透過尋求第三方軍售，加速對台灣的武器交付。《日經亞洲》報導指出，近年台灣採購的武器幾乎全部來自美國，拜登（Joe Biden）政府希望台灣能從不同的來源採購武器，並呼籲歐洲國家協助台灣加強武裝。報導指出，瑞典可能是其中之一，瑞典軍需產業公司波佛斯（BAE Systems Bofor）與美國軍火商雷神（Raytheon）合作研發、能夠精確打擊目標的導引炮彈「神劍」（Excalibur），被視為可能用來增強台灣防禦能力的彈藥之一。

不過「神劍」過去在川普（Donald Trump）政府的主導下，未曾出口到台灣，就是因瑞典希望避免遭到北京的強烈反對。

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核稿編輯：羅元祺