台灣「乖乖文化」的由來：為什麼機台上要放綠色乖乖？五香口味不行嗎？
我們想讓你知道的是
乖乖在台灣已走過50個年頭，最初從製藥廠轉型開始，透過創意的隨附玩具及標誌性角色，成為廣為流傳的零食，甚至形成獨有的「乖乖文化」，而日後當你再度吃起乖乖時，也可別忘了它的這些故事，以及在器具上擺放乖乖時，可務必選對顏色與口味。
文：Ryota
記得小時候，家裡時常有著名為「乖乖」的零食，打開包裝後，伴隨一顆顆五香乖乖的是卡通貼紙、塑膠製小玩具等，對於當時的我來說，那隨附的小玩具，是我購買乖乖的一大誘因。
但在長大之後，這款零食不再提供玩具，且乖乖的運用，也不再只是當成零嘴而已，開始有許多人將其擺在各種設備上，為求機器運作順利。
這一切，對於我來說就像謎團一般，一方面是乖乖的玩具突然間消失了，一方面是放置乖乖於設備上，在台灣彷彿形成「乖乖文化」，而為了理解這些事情，我對乖乖的身世做了些功課。
#01：乖乖前身是製藥廠
首先，乖乖所屬的「東大聯合股份有限公司」，其實最早並非零食或食品業，而是進口藥品業者，早在1968年乖乖誕生之前，公司於1956年時原先叫做「南芳行股份有限公司」，主要從事日本藥品代理的業務，而到1964年時，公司改名為「東大製藥有限公司」，成為台灣當時少數的製藥公司，其主要產品「力胖液」與「胃芬達」，至今仍是台灣知名藥品。
1968年的東大製藥有限公司為了轉型，才改名為現在的「東大聯合股份有限公司」，並以餅乾、點心製造為主要業務，以及將消費年齡設定成兒童，而乖乖就是該公司最先推出的產品。
#02：角色設計參考布袋戲
因應著把兒童視為消費主力的方針，乖乖的取名源自「孩童本要乖巧」，此外，這款零食的包裝也會內附卡通貼紙、塑膠製小玩具等，並發展標誌性的角色「乖乖」作為包裝的主要形象。而「乖乖」這個角色，根據創辦人廖金港表示，角色設計所參考的人物是黃俊雄布袋戲人物「哈嘜二齒」，接著再加上點大斗篷、大帽子等墨西哥服飾。
在一切正式創立後，乖乖也在當時成為台灣廣為流行的休閒零嘴，更在1980年代末期，由那時的偶像團體小虎隊的「乖乖虎」蘇有朋擔任代言人。
在一切看似順利的同時，2010年時，乖乖取消了從1968年開始附贈的內附玩具，其原因是受食品安全法規而取消。
#03：保佑順利的乖乖文化
不過這並未讓乖乖的銷量受到影響，包含將鮮蝦美味與香濃花生醬搭配的「五香乖乖（黃色包裝）」，以及採用南洋香醇濃郁的椰奶，配上香酥玉米脆果的「奶油椰子乖乖（綠色包裝）」、另外還有以巧克力加上杏仁、榛果的「巧克力乖乖（紅色包裝）」等，這些至今仍是市場上深受喜愛的零食，甚至還衍生出各行各業讓設備順利運作的「乖乖文化」。
由於「乖乖」的名稱，許多行業會在工作的機器上擺放乖乖，為的是讓設備能「乖乖」運作，且不止是單純擺放乖乖而已，還需注意乖乖不能過期，並且因為綠色代表一切綠燈正常，所以擺放的乖乖必須是綠色包裝的奶油椰子口味。不過，也有少數負責檢驗審查業務的單位，會擺放五香乖乖，因為黃色表示不能開綠燈一律過關的含義，代表著善盡把關的義務。
此外，在2017年時開始申報綜合所得稅時，財政部就試圖藉由擺放乖乖來讓因流量過大，而運作緩慢的作業系統能更加流暢，但卻因為擺放成黃色包裝的五香乖乖受到民眾批評。
不過相比於民間「乖乖文化」的解讀，乖乖本身則有另外一套理論，除了綠色包裝的奶油椰子乖乖，祈求求電子設備和機房運行順利，黃色包裝的五香乖乖代表錢財，而紅色包裝的巧克力乖乖象徵的是愛情。
最後，乖乖在台灣已走過50個年頭，最初從製藥廠轉型開始，透過創意的隨附玩具及標誌性角色，吸引大人小孩的喜愛，成為廣為流傳的零食，甚至形成獨有的「乖乖文化」，而日後當你再度吃起乖乖時，也可別忘了它的這些故事，以及在機器上擺放乖乖時，可務必選對顏色與口味。
參考資料
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
我們想讓你知道的是
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小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
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追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
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