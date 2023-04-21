《人類是五分之四的灰熊》：遭受一個多世紀的迫害後，灰熊仍昂立著，詰譙我們這些兩腿的人類

文：道格拉斯．查德維克

第一次理解到人類世界與大自然密不可分的，並不是科學家的各項突破，而是因為長達數月住在帳篷裡，或居於綁在樹間防水油布下的空地上，與周遭每個動植物一樣，抵受天氣和季節的變化，才讓我明白。

但與此同時，還有其他勢力侵入這些偏遠地區。每一年，新推平的道路，將更多車輛、重型設備、伐木作業、化石燃料探勘和狩獵範圍，引到更遠之處，那是本土動植物所在的偏遠據點。這些綜合因素，跟高山樹林一樣，遠非在極端環境中慢慢生長與繁殖的石山羊所能承受，結果羊群大範圍地減少。灰熊的問題更嚴重，其範圍和數量減少到不及以前在加拿大南部的2％。

Photo Credit: Steven Gnam 石山羊（圖中這隻正在脫換舊的冬毛）比北美其他有蹄動物，更能全年居住在高聳陡峭之處。本書作者在洛磯山脈上研究牠們七年。蒙大拿冰河 國家公園。Steven Gnam

我以其他地區研究人員的發現，合併自己收集所得的數據，協助督促野生動物管理者施壓，減低對石山羊的獵殺。根據瀕危物種法，我在爭取保護灰熊方面，也扮演了一個小角色。我結束在洛磯山上的研究後，覺得應該去探索其他可能的研究了。可是你能想像，一個在求職申請表的工作經驗欄中，僅填了一項「高山海拔羊男」的人，會有什麼工作機會等著他嗎？想像不出來吧？我也是。

由於我對於岌岌可危的野生動物及野生地區仍十分熱衷，忍不住一直撰寫這方面的議題，好讓公眾更瞭解實際情況。我幾乎都幫非營利動保出版品撰文，他們付的錢少得可憐，乃至我的寫作生涯，差不多也屬於非營利。但這不成問題，因為凱倫．里夫斯（Karen Reeves）會把食物擺在桌上。

暑假期間，凱倫在山頂的瞭望塔當消防員，寒冬臘月時，則在我們居住地區——一道六十英里長，介於兩座山脊之間的河谷——的酒館裡當調酒師。由於缺乏水電，加上僅有一條雙線道的泥土路，這個地區也是美國本土四十八州當中，存餘灰熊數量最密集的地區。每年春天，凱倫會在山谷草地上，連續觀察牠們數小時。

你猜對了，我娶了凱倫，最後我還幸運地接到《國家地理》雜誌和其他非學術性刊物的有薪專案，撰寫關於自然領域的報導——往往在世界偏荒之境。每當我回到北美西部，便會在閒餘時不斷跑去觀察灰熊，我並未細思原因。雖然我很想瞭解牠們的行為與生存問題，但最主要的動力，還是想見識灰熊堅毅狂放的野勁——在遭受一個多世紀的迫害後，牠們仍昂立著，詰譙我們這些兩腿的人類，不被馴服，不受圈限，不肯被圍剿。

無論我到世界何處，人口都不斷成長，並如潮水般地蔓延開來。公元開元左右，地球大概有3億人口和一些零散的環境問題。今天，人口總量已接近80億了，而且面臨整個生物圈的災難。根據各項可靠指標顯示，本世紀結束之前，會有更多地球的物種滅絕，而導致生物穩定性消失，人類的未來很可能因此脫序。除非我們改變人與自然關係的看法，否則很難改正這種破壞性的模式。

所有人都希望有朝一日，能找到生命的意義，找出這些「大哉問」的答案：我是誰？我要往哪裡去？生命究竟是何意義？想回答第一個問題，最好先讓大家深入瞭解，人類與生物世界，在微生物、遺傳及行為上的關聯。這些自然的特質，定義出真實的我們——我們既是人類，也超越人類。依照近幾十年科學知識的進步，加上我自身的經驗，我希望能闡明，是什麼塑造了我們超乎人類的部分。

本書的另一個目標，是去解決很多人在面對全球環境和生物，無止無休的壞消息時，幾乎每天要問的問題：我們現在究竟能做什麼，才能帶來實質改變？答案是：有很多事情可做。

讀者將在後面章節中看到，如何從個人的生活出發，做出有益改變的例子。也能看到關於大規模、變革性保護計畫的描述，這些正在進行的務實計畫，已證實是大家可能會想採用的成功模式了。

圖片來源：Mark Moffett 自然史和下至甲蟲上至大熊的野生動保議題，一直是作者的著書，以及為非學術性雜誌撰文的主題。例如他曾為《國家地理》雜誌，寫過數次的封面故事。Mark Moffett

雖然大部分章節都可作為獨立的篇章閱讀，但編排上是環環相扣的。大自然的本質是個龐大的議題，本書並不意圖涵蓋所有基礎項目，而旨在融合新的訊息與想法，並懷抱希望，在新途上挺進，並遵循修正過的黃金法則：想要生態系統怎麼對你，就怎麼對待生態系統。

滋養，維繫健康，蓬勃發展。自我開始寫作後，多年來我找到了更多能觀察灰熊的地方。這些大熊一向擅於幫助我搞清楚，何時該保持安靜，仔細觀察；何時該出點聲音，準備開始行動。比如現在。

書籍介紹

本文摘錄自《人類是五分之四的灰熊：拯救我們的自然新觀點》，知田出版

作者：道格拉斯．查德維克

譯者：柯清心

人類至少是一頭五分之四的灰熊。「我有少部份的釀酒葡萄（共享24％的DNA），和一部分蛔蟲（共享 DNA為21％至38％）。」

❝人類是自然的一部分，自然也是人類的一部分，我們在這個真理中找到更廣義的自己。❞

道格拉斯‧查德維克（Douglas Chadwick）以博學、知性、趣味又帶有詩意的筆調，描述生物演化、生態系間物種互動、交織的關係。他不去大篇幅書寫人類文明演進帶來的災難與污染，而是從整個地球自然生態圈的角度來使我們理解，人類是如何棲居其間。

▍物我一體：細菌約擁有7％與人相同的DNA

當我們的生物研究能夠比對物種彼此之間的基因型，生物學家發現了人類並非萬物之靈————我們和許多物種或多或少的共享了相似的基因。雖然在生物演化的道路上智人取得了優勢地位，然而千百年來存有過的生物都曾參與其中。