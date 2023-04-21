《人類是五分之四的灰熊》：遭受一個多世紀的迫害後，灰熊仍昂立著，詰譙我們這些兩腿的人類
我們想讓你知道的是
無論我到世界何處，人口都不斷成長，並如潮水般地蔓延開來。本世紀結束之前，會有更多地球的物種滅絕，而導致生物穩定性消失，人類的未來很可能因此脫序。除非我們改變人與自然關係的看法，否則很難改正這種破壞性的模式。
文：道格拉斯．查德維克
第一次理解到人類世界與大自然密不可分的，並不是科學家的各項突破，而是因為長達數月住在帳篷裡，或居於綁在樹間防水油布下的空地上，與周遭每個動植物一樣，抵受天氣和季節的變化，才讓我明白。
但與此同時，還有其他勢力侵入這些偏遠地區。每一年，新推平的道路，將更多車輛、重型設備、伐木作業、化石燃料探勘和狩獵範圍，引到更遠之處，那是本土動植物所在的偏遠據點。這些綜合因素，跟高山樹林一樣，遠非在極端環境中慢慢生長與繁殖的石山羊所能承受，結果羊群大範圍地減少。灰熊的問題更嚴重，其範圍和數量減少到不及以前在加拿大南部的2％。
我以其他地區研究人員的發現，合併自己收集所得的數據，協助督促野生動物管理者施壓，減低對石山羊的獵殺。根據瀕危物種法，我在爭取保護灰熊方面，也扮演了一個小角色。我結束在洛磯山上的研究後，覺得應該去探索其他可能的研究了。可是你能想像，一個在求職申請表的工作經驗欄中，僅填了一項「高山海拔羊男」的人，會有什麼工作機會等著他嗎？想像不出來吧？我也是。
由於我對於岌岌可危的野生動物及野生地區仍十分熱衷，忍不住一直撰寫這方面的議題，好讓公眾更瞭解實際情況。我幾乎都幫非營利動保出版品撰文，他們付的錢少得可憐，乃至我的寫作生涯，差不多也屬於非營利。但這不成問題，因為凱倫．里夫斯（Karen Reeves）會把食物擺在桌上。
暑假期間，凱倫在山頂的瞭望塔當消防員，寒冬臘月時，則在我們居住地區——一道六十英里長，介於兩座山脊之間的河谷——的酒館裡當調酒師。由於缺乏水電，加上僅有一條雙線道的泥土路，這個地區也是美國本土四十八州當中，存餘灰熊數量最密集的地區。每年春天，凱倫會在山谷草地上，連續觀察牠們數小時。
你猜對了，我娶了凱倫，最後我還幸運地接到《國家地理》雜誌和其他非學術性刊物的有薪專案，撰寫關於自然領域的報導——往往在世界偏荒之境。每當我回到北美西部，便會在閒餘時不斷跑去觀察灰熊，我並未細思原因。雖然我很想瞭解牠們的行為與生存問題，但最主要的動力，還是想見識灰熊堅毅狂放的野勁——在遭受一個多世紀的迫害後，牠們仍昂立著，詰譙我們這些兩腿的人類，不被馴服，不受圈限，不肯被圍剿。
無論我到世界何處，人口都不斷成長，並如潮水般地蔓延開來。公元開元左右，地球大概有3億人口和一些零散的環境問題。今天，人口總量已接近80億了，而且面臨整個生物圈的災難。根據各項可靠指標顯示，本世紀結束之前，會有更多地球的物種滅絕，而導致生物穩定性消失，人類的未來很可能因此脫序。除非我們改變人與自然關係的看法，否則很難改正這種破壞性的模式。
所有人都希望有朝一日，能找到生命的意義，找出這些「大哉問」的答案：我是誰？我要往哪裡去？生命究竟是何意義？想回答第一個問題，最好先讓大家深入瞭解，人類與生物世界，在微生物、遺傳及行為上的關聯。這些自然的特質，定義出真實的我們——我們既是人類，也超越人類。依照近幾十年科學知識的進步，加上我自身的經驗，我希望能闡明，是什麼塑造了我們超乎人類的部分。
本書的另一個目標，是去解決很多人在面對全球環境和生物，無止無休的壞消息時，幾乎每天要問的問題：我們現在究竟能做什麼，才能帶來實質改變？答案是：有很多事情可做。
讀者將在後面章節中看到，如何從個人的生活出發，做出有益改變的例子。也能看到關於大規模、變革性保護計畫的描述，這些正在進行的務實計畫，已證實是大家可能會想採用的成功模式了。
雖然大部分章節都可作為獨立的篇章閱讀，但編排上是環環相扣的。大自然的本質是個龐大的議題，本書並不意圖涵蓋所有基礎項目，而旨在融合新的訊息與想法，並懷抱希望，在新途上挺進，並遵循修正過的黃金法則：想要生態系統怎麼對你，就怎麼對待生態系統。
滋養，維繫健康，蓬勃發展。自我開始寫作後，多年來我找到了更多能觀察灰熊的地方。這些大熊一向擅於幫助我搞清楚，何時該保持安靜，仔細觀察；何時該出點聲音，準備開始行動。比如現在。
書籍介紹
本文摘錄自《人類是五分之四的灰熊：拯救我們的自然新觀點》，知田出版
作者：道格拉斯．查德維克
譯者：柯清心
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人類至少是一頭五分之四的灰熊。「我有少部份的釀酒葡萄（共享24％的DNA），和一部分蛔蟲（共享 DNA為21％至38％）。」
❝人類是自然的一部分，自然也是人類的一部分，我們在這個真理中找到更廣義的自己。❞
道格拉斯‧查德維克（Douglas Chadwick）以博學、知性、趣味又帶有詩意的筆調，描述生物演化、生態系間物種互動、交織的關係。他不去大篇幅書寫人類文明演進帶來的災難與污染，而是從整個地球自然生態圈的角度來使我們理解，人類是如何棲居其間。
▍物我一體：細菌約擁有7％與人相同的DNA
當我們的生物研究能夠比對物種彼此之間的基因型，生物學家發現了人類並非萬物之靈————我們和許多物種或多或少的共享了相似的基因。雖然在生物演化的道路上智人取得了優勢地位，然而千百年來存有過的生物都曾參與其中。
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。