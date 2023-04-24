《誰說只是約會，你就不用懂法律？》：以結婚為前提交往時贈與的房子，分手後還拿得回來嗎？
我們想讓你知道的是
男生在婚前很慷慨地對情人說：「我是男人，我買房，你負責住就好了。」分手時，卻說他只是「借用女方的名字登記」，自己才是房子的真正所有權人。而女方則強調房子是男方的「贈與」。這種分手後的財務清算，尤其牽涉到房產，該怎麼解？
文：無糖律師
相愛時什麼都在一起，分手時如何區分你我？
一早進辦公室，只見本所的行政助理阿楓眉頭深鎖地坐在位子上。阿楓向來兢兢業業，工作認真，但最近不知怎麼，看起來總是一副心不在焉的樣子。
我問祕書：「阿楓怎麼啦？連續幾天看他都魂不守舍，是不是發生了什麼事？」
「他好像最近在和女朋友鬧分手，女朋友和他交往八年多了，什麼東西都綁在一起，要分手很麻煩吧！」祕書若有所思地看了阿楓一眼，小聲地告訴我。
原來如此，繼續這樣下去影響工作絕不是好事，看來我不出面不行了。
「早安啊，阿楓！你在練習用眉頭夾蒼蠅嗎？發生了什麼事？」
「唉，律師早啊，沒什麼事啊。」
「你的臉看起來不是沒事的樣子哦……」阿楓的額頭上明明寫著「我很有事」幾個大字。
「我……唉，我最近就是感情不順了一點啦，然後有點法律糾紛。」阿楓終於肯鬆口透露一些。
「怎麼啦，願意說說嗎？搞不好我可以幫忙出主意哦！」
「真的嗎？這些法律問題一直困擾著我，可是我又不好意思麻煩律師……」
「別擔心，我們什麼交情嘛！你該不會害怕我寄諮詢費帳單到你家吧？」我打趣回道。
「有律師這句話，我就放心了。我和女友因為彼此對未來的規畫很不同，所以協議分手。不過在一起太久了，銀行裡的錢早就分不清楚誰是誰的了。況且，我們原本有結婚打算，去年就以她的名字先登記了一間公寓。房子是我看的，目前產生的所有費用也都是我付的。問題是，她現在主張房子是她的，如果我要這間房子，還要付錢向她買。」
「這樣啊……別慌，我來幫你想想辦法！」
相愛時你儂我儂；分手時，有人「整碗捧走」，有人落得一場空。這樣公平嗎？阿楓有沒有什麼救濟的方法？
人可以離開，狗留下來
小吳和小慧是正在談分手的情侶。兩人共同養了一條狗，當初是小吳先帶狗回家，小慧同意出名辦理寵物晶片登記。大部分的時間都是小吳在照顧這條狗，而小慧所謂的「養狗」，一向都是口頭管理——指揮小吳去遛狗、買狗飼料、帶狗去看醫生等，比較像是十指不沾陽春水的「名目飼主」。
小慧想要繼續養這隻狗，但是小吳非常捨不得，小吳擔心一旦小狗真的由小慧飼養，可能「狗命」堪憂。該怎麼辦呢？
寵物雖然有生命，但在法律上的定位是屬於「動產」。原則上，寵物當初是誰買或誰領養的，誰就是所有權人。如果是一人出一半，因為寵物不可能被分割一半，兩方可協議由取得寵物的一方，貼補費用給對方，以取得完整所有權。另外，如果當初在養寵物的當下，一方是以「禮物」的形式贈與他方，受贈人就是寵物的所有權人。
如果兩人都沒有意願要留下這條狗，也不能任意拋棄毛小孩。依照「動物保護法」第五條第三項、第二十九條第一項第一款，飼主棄養動物可被處三萬元以上十五萬元以下罰鍰。所謂「飼主」，依照動物保護法第三條第七款，是指「動物之所有人或實際管領動物之人」。毛小孩既然見證了過往兩人的濃情密意，兩人不能因感情破裂就棄養牠，否則除了感情問題，也會有來自動物保護法的罰鍰哦！
若小吳和小慧同時都想要留下毛小孩，該怎麼辦？此問題就比較複雜了。當初是小吳帶狗回家，中間也未曾表示過要將狗贈與小慧的意思，小吳原本應是狗的所有權人。但依「寵物登記管理辦法」，寵物晶片的登記人是「飼主」，小慧才是兩人毛小孩的登記飼主。
若分手的情侶對於誰能繼續擁有寵物無法有共識，可能只好尋求法律途徑解決。司法實務上，在判斷何人可以擁有毛小孩的所有權時，固然曾有以寵物登記飼主的名字作為依據。然如前述，動物保護法所稱的飼主不一定是動物的所有人，亦可能是實際管領動物之人。
因此，毛小孩歸屬之爭，寵物晶片的登記飼主雖然有所優勢，但也並非鐵律，最終還是得依據事證進行攻防（如當初是誰花錢購買、是否曾以禮物贈與給對方等）。法官此時可能會再就雙方的飼養條件、雙方之前有無立下飼養協議或對飼養做出相關約定，綜合判斷出誰應該繼續作為寵物飼主。
毛小孩是無辜的。人類分手就好聚好散，別讓毛小孩淪為情侶間分手的犧牲品，請讓牠跟著比較愛護牠的那一方吧！
你花錢買房，我開心領房？
羅傑和愛琳原本打算今年結婚，不料雙方家人對於婚事有諸多意見，導致兩人爭吵不斷，最後決定互相放對方自由。羅傑在去年以愛琳的名字買了一間市區公寓，打算當作兩人婚後愛的小窩。頭期款是羅傑出的，買房所有的相關費用和之後的房貸也都是羅傑一人支付。未料，如今愛琳不願意歸還房子，並堅持這房子是當初羅傑贈與給她的。羅傑不甘心人財兩失，遂提起訴訟。
男生在婚前很慷慨地對情人說：「我是男人，我買房，你負責住就好了。」分手時，卻說他只是「借用女方的名字登記」，自己才是房子的真正所有權人。而女方則強調房子是男方的「贈與」。這種分手後的財務清算，尤其牽涉到房產，該怎麼解？
我只是用你的名字登記——「借名登記」
在現實生活中，買房利用「借名登記」是常見的。借名登記，顧名思義就是當事人間約定：一方將自己的財產「借」他方的名義登記，但實際上仍由自己管理、使用、處分。
羅傑在這裡能否主張自己才是房子真正所有權人，而愛琳只是借名登記中的登記名義人而已？這端看羅傑和愛琳是否真的有協議借名登記的安排。羅傑若如此主張，在訴訟上必須就其主張的「借名登記」法律關係負舉證責任。
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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