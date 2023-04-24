《誰說只是約會，你就不用懂法律？》：以結婚為前提交往時贈與的房子，分手後還拿得回來嗎？

文：無糖律師

相愛時什麼都在一起，分手時如何區分你我？

一早進辦公室，只見本所的行政助理阿楓眉頭深鎖地坐在位子上。阿楓向來兢兢業業，工作認真，但最近不知怎麼，看起來總是一副心不在焉的樣子。

我問祕書：「阿楓怎麼啦？連續幾天看他都魂不守舍，是不是發生了什麼事？」

「他好像最近在和女朋友鬧分手，女朋友和他交往八年多了，什麼東西都綁在一起，要分手很麻煩吧！」祕書若有所思地看了阿楓一眼，小聲地告訴我。

原來如此，繼續這樣下去影響工作絕不是好事，看來我不出面不行了。

「早安啊，阿楓！你在練習用眉頭夾蒼蠅嗎？發生了什麼事？」

「唉，律師早啊，沒什麼事啊。」

「你的臉看起來不是沒事的樣子哦……」阿楓的額頭上明明寫著「我很有事」幾個大字。

「我……唉，我最近就是感情不順了一點啦，然後有點法律糾紛。」阿楓終於肯鬆口透露一些。

「怎麼啦，願意說說嗎？搞不好我可以幫忙出主意哦！」

「真的嗎？這些法律問題一直困擾著我，可是我又不好意思麻煩律師……」

「別擔心，我們什麼交情嘛！你該不會害怕我寄諮詢費帳單到你家吧？」我打趣回道。

「有律師這句話，我就放心了。我和女友因為彼此對未來的規畫很不同，所以協議分手。不過在一起太久了，銀行裡的錢早就分不清楚誰是誰的了。況且，我們原本有結婚打算，去年就以她的名字先登記了一間公寓。房子是我看的，目前產生的所有費用也都是我付的。問題是，她現在主張房子是她的，如果我要這間房子，還要付錢向她買。」

「這樣啊……別慌，我來幫你想想辦法！」

相愛時你儂我儂；分手時，有人「整碗捧走」，有人落得一場空。這樣公平嗎？阿楓有沒有什麼救濟的方法？

人可以離開，狗留下來

小吳和小慧是正在談分手的情侶。兩人共同養了一條狗，當初是小吳先帶狗回家，小慧同意出名辦理寵物晶片登記。大部分的時間都是小吳在照顧這條狗，而小慧所謂的「養狗」，一向都是口頭管理——指揮小吳去遛狗、買狗飼料、帶狗去看醫生等，比較像是十指不沾陽春水的「名目飼主」。

小慧想要繼續養這隻狗，但是小吳非常捨不得，小吳擔心一旦小狗真的由小慧飼養，可能「狗命」堪憂。該怎麼辦呢？

寵物雖然有生命，但在法律上的定位是屬於「動產」。原則上，寵物當初是誰買或誰領養的，誰就是所有權人。如果是一人出一半，因為寵物不可能被分割一半，兩方可協議由取得寵物的一方，貼補費用給對方，以取得完整所有權。另外，如果當初在養寵物的當下，一方是以「禮物」的形式贈與他方，受贈人就是寵物的所有權人。

如果兩人都沒有意願要留下這條狗，也不能任意拋棄毛小孩。依照「動物保護法」第五條第三項、第二十九條第一項第一款，飼主棄養動物可被處三萬元以上十五萬元以下罰鍰。所謂「飼主」，依照動物保護法第三條第七款，是指「動物之所有人或實際管領動物之人」。毛小孩既然見證了過往兩人的濃情密意，兩人不能因感情破裂就棄養牠，否則除了感情問題，也會有來自動物保護法的罰鍰哦！

若小吳和小慧同時都想要留下毛小孩，該怎麼辦？此問題就比較複雜了。當初是小吳帶狗回家，中間也未曾表示過要將狗贈與小慧的意思，小吳原本應是狗的所有權人。但依「寵物登記管理辦法」，寵物晶片的登記人是「飼主」，小慧才是兩人毛小孩的登記飼主。

若分手的情侶對於誰能繼續擁有寵物無法有共識，可能只好尋求法律途徑解決。司法實務上，在判斷何人可以擁有毛小孩的所有權時，固然曾有以寵物登記飼主的名字作為依據。然如前述，動物保護法所稱的飼主不一定是動物的所有人，亦可能是實際管領動物之人。

因此，毛小孩歸屬之爭，寵物晶片的登記飼主雖然有所優勢，但也並非鐵律，最終還是得依據事證進行攻防（如當初是誰花錢購買、是否曾以禮物贈與給對方等）。法官此時可能會再就雙方的飼養條件、雙方之前有無立下飼養協議或對飼養做出相關約定，綜合判斷出誰應該繼續作為寵物飼主。

毛小孩是無辜的。人類分手就好聚好散，別讓毛小孩淪為情侶間分手的犧牲品，請讓牠跟著比較愛護牠的那一方吧！

你花錢買房，我開心領房？

羅傑和愛琳原本打算今年結婚，不料雙方家人對於婚事有諸多意見，導致兩人爭吵不斷，最後決定互相放對方自由。羅傑在去年以愛琳的名字買了一間市區公寓，打算當作兩人婚後愛的小窩。頭期款是羅傑出的，買房所有的相關費用和之後的房貸也都是羅傑一人支付。未料，如今愛琳不願意歸還房子，並堅持這房子是當初羅傑贈與給她的。羅傑不甘心人財兩失，遂提起訴訟。

男生在婚前很慷慨地對情人說：「我是男人，我買房，你負責住就好了。」分手時，卻說他只是「借用女方的名字登記」，自己才是房子的真正所有權人。而女方則強調房子是男方的「贈與」。這種分手後的財務清算，尤其牽涉到房產，該怎麼解？

我只是用你的名字登記——「借名登記」

在現實生活中，買房利用「借名登記」是常見的。借名登記，顧名思義就是當事人間約定：一方將自己的財產「借」他方的名義登記，但實際上仍由自己管理、使用、處分。

羅傑在這裡能否主張自己才是房子真正所有權人，而愛琳只是借名登記中的登記名義人而已？這端看羅傑和愛琳是否真的有協議借名登記的安排。羅傑若如此主張，在訴訟上必須就其主張的「借名登記」法律關係負舉證責任。