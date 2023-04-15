【國際新聞圖輯】塔利班官員摧毀罌粟園、動保團體抗議H&M使用受虐鴨羽絨
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善待動物組織指出，Vina Prauden在製作羽絨的過程中，其工人會透過電力及腳銬使鴨子無法移動，並在鴨子意識清楚時，就切開牠們的喉嚨及砍掉他們的腳。善待動物組織補充，Vina Prauden的客戶包括知名品牌Gap、H&M、UNIQLO和Lacoste。
過去這一週，印太地區再度被推上美中角力的風口浪尖，4月8日，在總統蔡英文訪美結束之後，中國開啟了為期三天的環台軍演，4月10日國防部偵獲91架次共機，創下單日侵擾台海共機數量最高紀錄。隔（11）日，美國與菲律賓展開兩國史上最大規模的聯合軍演，將近1萬8000名士兵參與。
在中東地區，以色列與鄰國的衝突也不斷升溫。4月8日，敘利亞向以色列發射了六枚火箭彈，隔（9）日，以色列派出無人機空襲敘利亞首都大馬士革的軍事用地作為反擊。
這週國際上還有發生哪些事呢？用這些精彩照片，一起回顧本週的國際大小事。
4月8日，衣索比亞在首都阿迪斯阿貝巴的梅斯克爾廣場（Meskel Square），進行齋戒月期間，日落前的開齋晚宴祈禱。
伊斯蘭齋戒月從「齋月新月」出現當天開始，今（2023）年的齋戒月預計從3月23日進行至4月21日。齋戒月期間，穆斯林從日出到日落都禁止進食、飲水、吸菸和行房，即便一口水或一支菸，都將使齋戒無效。齋戒月結束時，穆斯林會慶祝開齋節假期，孩童通常會收到新衣服和禮物。
4月9日，委內瑞拉在一年一度的「聖週」活動中，舉行了「焚燒猶大」儀式，以慶祝復活節的到來。「焚燒猶大」是拉丁美洲部分地區的傳統習俗。對這些地區的羅馬天主教徒而言，此儀式，是對為了30塊銀錢背叛耶蘇的叛徒猶大，所進行的嚴厲懲罰。
今年的儀式中，民眾也燒毀了象徵委內瑞拉貪腐政治人物（左）、美國總統拜登（Joe Biden，中）、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado，右）的假人頭。
4月9日，阿富汗塔利班政權的一名官員，摧毀了阿富汗北部科特區（Kot District）的罌粟園。
罌粟是製造鴉片及海洛英等毒品的原料，而阿富汗是生產罌粟的主要國家之一，去（2022）年4月，塔利班頒布禁令，禁止民眾種植及收成罌粟。任何人一旦違令，收成將被立即燒毀，而違令者會根據伊斯蘭律法被處置。
阿富汗在經濟持續衰退下，其貧窮的民眾因為罌粟禁令，進一步陷入困境。
4月11日，中國山東省臨沂市受到沙塵襲擊。中國今（2023）年沙塵天氣頻繁，4月9日又再度受到沙塵天氣影響，4月10日，影響範圍擴至華北、東北及黃淮等地，大部分地區為揚沙或浮塵天氣，內蒙古中西部則出現沙塵暴。氣象預測顯示4月13至14日，受冷空氣大風影響，中國西北地區東部、華北等地將持續出現揚沙或浮塵天氣。
專家表示，中國近10年沙塵總次數和沙塵暴次數實際已減少，但大面積沙漠和戈壁都是巨大且永久性的沙塵源，防沙治沙工作艱鉅。
4月11至12日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在訪問中國後，至荷蘭進行國是訪問，成為23年來，首位訪問荷蘭的法國總統。
訪問期間，荷蘭當地許多不滿馬克宏的民眾走上街頭，抗議馬克宏政府，動用憲法強行通過法國年金改革法案的舉措。馬克宏在面對海牙的抗議民眾時，向示威者表示：「民主社會包容不同的聲音，但不代表可以恣意妄為。」抗議群眾也在隨後被護衛驅離。
4月12日，動保團體善待動物組織（PETA）在日本東京澀谷的一家H&M外進行抗議活動，指出H&M使用的羽絨原料，來自會虐待鴨子的羽絨供應商Vina Prauden。
善待動物組織指出，Vina Prauden在製作羽絨的過程中，其工人會透過電力及腳銬使鴨子無法移動，並在鴨子意識清楚時，就切開牠們的喉嚨及砍掉牠們的腳。善待動物組織補充，Vina Prauden的客戶包括知名服裝品牌Gap、H&M、UNIQLO和Lacoste。
PETA副總裁貝克（Jason Baker）呼籲消費者：「當我們在H&M、Gap、GUESS和其他連鎖服裝店購物時，應該假設他們產品中的羽絨來自備受折磨的動物。」
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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